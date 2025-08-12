Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Jokubaitis oficialiai prisijungė prie Vokietijos klubo

2025-08-12 13:27 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-12 13:27

Oficialiai pranešta, kad Rokas Jokubaitis sudarė trejų metų sutartį su Miuncheno „Bayern".

Jokubaitis | BNS nuotr.

Oficialiai pranešta, kad Rokas Jokubaitis sudarė trejų metų sutartį su Miuncheno „Bayern“.

1

Praėjusį sezoną Eurolygoje atstovaudamas Tel Avivo „Maccabi“ ekipai jis vidutiniškai pelnydavo 12,6 taško, atkovodavo 3,2 kamuolio ir atlikdavo 4,7 rezultatyvaus perdavimo.

Šią vasarą lietuvis taip pat buvo viliojamas Kauno„Žalgirio“ klubo.

Šiuo metu gynėjas su Lietuvos rinktine ruošiasi artėjančiam Europos čempionatui. Per trejas sužaistas kontrolines rungtynes jis vidutiniškai rinko 11,3 taško, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir fiksavo 14 naudingumo balų vidurkį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

