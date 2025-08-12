Jokubaitis oficialiai prisijungė prie Vokietijos klubo

Praėjusį sezoną Eurolygoje atstovaudamas Tel Avivo „Maccabi“ ekipai jis vidutiniškai pelnydavo 12,6 taško, atkovodavo 3,2 kamuolio ir atlikdavo 4,7 rezultatyvaus perdavimo.
Šią vasarą lietuvis taip pat buvo viliojamas Kauno„Žalgirio“ klubo.
Šiuo metu gynėjas su Lietuvos rinktine ruošiasi artėjančiam Europos čempionatui. Per trejas sužaistas kontrolines rungtynes jis vidutiniškai rinko 11,3 taško, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir fiksavo 14 naudingumo balų vidurkį.
