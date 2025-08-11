Paaiškėjo, kas stabdo Alejandro Garnacho persikėlimą į „Chelsea“

„Manchester United“ kategoriškai reikalauja ne mažiau nei 50 mln. svarų sterlingų už 21-erių argentinietį, o „Chelsea“ vadovybė griežtai laikosi savo ribos ir siūlo apie 30 mln. svarų. Šios sumos nesutapimas ir tempia derybas link paskutinės transferų lango dienos.
„Chelsea“ norėdama sumažinti piniginę sumą, pasiūlė į sandorį įtraukti kai kuriuos žaidėjus – Nicolasą Jacksoną, Christopherį Nkunku, Axelį Disasį ir Renato Veigą. Tokį variantą svarstė klubo vadovybė, tačiau „United“ atsakymas buvo aiškus: reikia „grynų“ pinigų, o papildomų žaidėjų jiems nereikia. Šiuo metu mainų variantai net nėra derybų svarstomi, o „United“ planuoja už gautus pinigus stiprinti vidurio liniją. Pačio Alejandro Garnacho pozicija nekelia abejonių – jis nori žaisti Londone ir jau kurį laiką laukia „Chelsea“ sprendimo. Klubai susitarė dėl asmeninių sąlygų, argentinietis pasirengęs pasirašyti ilgalaikę sutartį, tačiau kol kas derybos strigo ties galutine suma – „United“ nenusileidžia, „Chelsea“ ir toliau bando derėtis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!