  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Paaiškėjo, kas stabdo Alejandro Garnacho persikėlimą į „Chelsea“

2025-08-11 23:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 23:38

„Chelsea“ ir „Manchester United“ derybose dėl Alejandro Garnacho klubai jau kelias savaites neišsprendžia esminio klausimo: kainos skirtumo.

Alejandro Garnacho | Scanpix nuotr.

„Chelsea" ir „Manchester United" derybose dėl Alejandro Garnacho klubai jau kelias savaites neišsprendžia esminio klausimo: kainos skirtumo.

0

„Manchester United“ kategoriškai reikalauja ne mažiau nei 50 mln. svarų sterlingų už 21-erių argentinietį, o „Chelsea“ vadovybė griežtai laikosi savo ribos ir siūlo apie 30 mln. svarų. Šios sumos nesutapimas ir tempia derybas link paskutinės transferų lango dienos.

„Chelsea“ norėdama sumažinti piniginę sumą, pasiūlė į sandorį įtraukti kai kuriuos žaidėjus – Nicolasą Jacksoną, Christopherį Nkunku, Axelį Disasį ir Renato Veigą. Tokį variantą svarstė klubo vadovybė, tačiau „United“ atsakymas buvo aiškus: reikia „grynų“ pinigų, o papildomų žaidėjų jiems nereikia. Šiuo metu mainų variantai net nėra derybų svarstomi, o „United“ planuoja už gautus pinigus stiprinti vidurio liniją. Pačio Alejandro Garnacho pozicija nekelia abejonių – jis nori žaisti Londone ir jau kurį laiką laukia „Chelsea“ sprendimo. Klubai susitarė dėl asmeninių sąlygų, argentinietis pasirengęs pasirašyti ilgalaikę sutartį, tačiau kol kas derybos strigo ties galutine suma – „United“ nenusileidžia, „Chelsea“ ir toliau bando derėtis.

Alejandro Garnacho | Scanpix nuotr.
Alejandro Garnacho arti persikėlimo į „Chelsea“ – derybos su „Manchester United“ įgauna pagreitį

