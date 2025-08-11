Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester City“ taikosi į Rodrygo

2025-08-11 23:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 23:47

„Manchester City“ planuoja naują transferų dramą – klubo vadovybė aktyviai svarsto galimybę įsigyti vieną ryškiausių Madrido „Real“ puolėjų Rodrygo.

Rodrygo | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ planuoja naują transferų dramą – klubo vadovybė aktyviai svarsto galimybę įsigyti vieną ryškiausių Madrido „Real“ puolėjų Rodrygo.

REKLAMA
0

Šio sprendimo veiksniais tampa Jacko Grealisho išvykimas į „Everton“ bei galimos Jameso McAtee ir Savinho karjeros Mančesteryje pabaigos. Tuštėjanti puolimo linija „Etihad“ stadione verčia „Premier“ lygos čempionus dairytis į elitinius žaidėjus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komandos treneris Pepas Guardiola bfrazilą laiko svajonių taikiniu ir ne kartą viešai gyrė jį kaip universaliausią puolėją, galintį žaisti tiek dešiniojo krašto, tiek centro puolėjo rolėse. Šaltiniai klube nurodo, kad „Manchester City“ jau pradėjo pirmuosius kontaktus su Rodrygo agentu ir „Real“, o pats žaidėjas yra atsidūręs karjeros kryžkelėje – pastaruosius metus „Santiago Bernabeu“ klube jam teko tenkintis atsarginio vaidmeniu, o konkurencija su Kylianu Mbappe ir Viniciumi Junioru vis labiau didina norą palikti Madridą dėl stabilaus žaidimo laiko.

REKLAMA
REKLAMA

„Real“ šiuo metu atvira parduoti 24-erių brazilą, jei bus atitinkama finansinė kompensacija – klubas nurodė apie 100 mln. eurų perėjimo kainą. Tai leistų „Manchester City“ atlikti vieną didžiausių sandorių šios vasaros rinkoje, ypač po to, kai klubas planuoja aktyviai reinvestuoti pajamas iš J. Grealisho ir kitų žaidėjų išvykimo.

Rodrygo praėjusį sezoną baigė su 14 įvarčių bei 11 rezultatyvių perdavimų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų