„Manchester City“ taikosi į Rodrygo

Šio sprendimo veiksniais tampa Jacko Grealisho išvykimas į „Everton“ bei galimos Jameso McAtee ir Savinho karjeros Mančesteryje pabaigos. Tuštėjanti puolimo linija „Etihad“ stadione verčia „Premier“ lygos čempionus dairytis į elitinius žaidėjus.
Komandos treneris Pepas Guardiola bfrazilą laiko svajonių taikiniu ir ne kartą viešai gyrė jį kaip universaliausią puolėją, galintį žaisti tiek dešiniojo krašto, tiek centro puolėjo rolėse. Šaltiniai klube nurodo, kad „Manchester City“ jau pradėjo pirmuosius kontaktus su Rodrygo agentu ir „Real“, o pats žaidėjas yra atsidūręs karjeros kryžkelėje – pastaruosius metus „Santiago Bernabeu“ klube jam teko tenkintis atsarginio vaidmeniu, o konkurencija su Kylianu Mbappe ir Viniciumi Junioru vis labiau didina norą palikti Madridą dėl stabilaus žaidimo laiko.
„Real“ šiuo metu atvira parduoti 24-erių brazilą, jei bus atitinkama finansinė kompensacija – klubas nurodė apie 100 mln. eurų perėjimo kainą. Tai leistų „Manchester City“ atlikti vieną didžiausių sandorių šios vasaros rinkoje, ypač po to, kai klubas planuoja aktyviai reinvestuoti pajamas iš J. Grealisho ir kitų žaidėjų išvykimo.
Rodrygo praėjusį sezoną baigė su 14 įvarčių bei 11 rezultatyvių perdavimų.
