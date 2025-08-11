Jackas Grealishas keliasi nuomos pagrindais rungtyniauti į „Everton“

Pasak šaltinių, buvo pasiektas žodinis susitarimas dėl nuomos iki birželio mėnesio. Į sandorį šiuo metu nebuvo įtraukta galimybė išpirkti kontraktą pasibaigus nuomai.
J. Grealishas priėmė „Everton“ pasiūlymą dėl galimybių reguliariai žaisti ir ambicingo projekto. Artimiausiu metu turėtų būti pasirašomi dokumentai, o sandoris užbaigtas per artimiausias 24 valandas.
Priminsime, jog 29-erių metų futbolininkas praėjusiame sezone atstovaudamas „Man City“ pelnė tris įvarčius ir atliko penkis rezultatyvius perdavimus per 32 sužaistas rungtynes visuose turnyruose.
