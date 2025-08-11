Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Jackas Grealishas keliasi nuomos pagrindais rungtyniauti į „Everton“

2025-08-11 13:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 13:57

Gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pirmadienį pranešė, jog „Everton“ pasiekė susitarimą su „Manchester City“ dėl Jacko Grealisho persikėlimo žaisti į Liverpulį nuomos pagrindais.

Jackas Grealishas | Scanpix nuotr.

0

Pasak šaltinių, buvo pasiektas žodinis susitarimas dėl nuomos iki birželio mėnesio. Į sandorį šiuo metu nebuvo įtraukta galimybė išpirkti kontraktą pasibaigus nuomai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Grealishas priėmė „Everton“ pasiūlymą dėl galimybių reguliariai žaisti ir ambicingo projekto. Artimiausiu metu turėtų būti pasirašomi dokumentai, o sandoris užbaigtas per artimiausias 24 valandas.

Priminsime, jog 29-erių metų futbolininkas praėjusiame sezone atstovaudamas „Man City“ pelnė tris įvarčius ir atliko penkis rezultatyvius perdavimus per 32 sužaistas rungtynes visuose turnyruose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

