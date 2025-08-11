„Liverpool“ baudinių serijos metu sustabdęs Hendersonas: „Laimėti du trofėjus per tris mėnesius yra neįtikėtina“

„Man patinka tokios svarbios akimirkos. Man patinka tokiu metu jausti spaudimą. Mūsų atlikti namų darbai dėl baudinių serijos buvo puikūs. „Liverpool“ turi neįtikėtinų žaidėjų ir puikią komandą, bet laimėti du trofėjus per tris mėnesius yra neįtikėtina.
Šios emocijos yra fantastiškos. Kai varžovai pirmavo rezultatu 2:1, atrodo, kad jau iškritome iš žaidime. Visgi treneris sakė, kad turėsime progų ir mes jas gavome“, – savo įspūdžiais pasidalijo vartininkas.
„Crystal Palace“ baudinių serijos metu realizavo tris smūgius iš penkių. Tuo tarpu „Liverpool“ pavyko tiksliai atlikti vos du smūgius.
Priminsime, jog „Crystal Palace“ savo trofėjų kolekciją papildė ir gegužės mėnesio pabaigoje, kai FA taurės finale patiesė „Manchester City“ futbolininkus.
