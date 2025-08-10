Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Liverpool“ nugalėjęs „Crystal Palace“ pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo FA „Community Shield“ taurę

2025-08-10 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 19:23

„Crystal Palace“ sekmadienį įvykusiame FA „Community Shield“ finale po baudinių serijos įveikė „Liverpool“ futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Crystal Palace“ sekmadienį įvykusiame FA „Community Shield“ finale po baudinių serijos įveikė „Liverpool“ futbolininkus ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo šį trofėjų.

0

Prieš finalą tylos minute buvo pagerbti žuvę „Liverpool“ žvaigždė Diogo Jota ir jo brolis Andre Silva.

Hugo Ekitike sužaidus vos keturias minutes puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0. Netrukus Jeanas Philippe‘as Mateta sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.Jeremie Frimpongas sužaidus kiek daugiau nei 20 minučių keldamas kamuolį į baudos aikštelę nukreipė jį į vartus ir „Liverpool“ vėl išsiveržė į priekį 2:1.

Ismaila Sarras antrajame kėlinyje pasinaudojęs grubia varžovo klaida pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 2:2. Per likusį laiką nei vienai iš komandų pasižymėti nepavyko, tad nugalėtojas paaiškėjo tik baudinių serijos metu.

„Crystal Palace“ baudinių serijos metu iš viso realizavo tris smūgius iš penkių (pasižymėti nepavyko Eberechi Eze ir Borna Sosa). Tuo tarpu „Liverpool“ realizavo vos du smūgius (Mohamedo Salah, Alexis Mac Allisterio, ir Harvey Elliotto smūgiai tikslo nepasiekė).

„Crystal Palace“ sirgaliai šiame susitikime iškėlė plakatą skirtą UEFA, kuri uždraudė komandai artėjančiame sezone varžytis Europos lygoje: „UEFA MAFIJA“.

„Liverpool“ pelnyto pirmojo rungtynių įvarčio metu iš viso buvo atlikti 22 perdavimai (pasižymėjo H. Ekitike, rezultatyvų perdavimą atliko Florianas Wirtzas).

