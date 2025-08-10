„Liverpool“ nugalėjęs „Crystal Palace“ pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo FA „Community Shield“ taurę

Prieš finalą tylos minute buvo pagerbti žuvę „Liverpool“ žvaigždė Diogo Jota ir jo brolis Andre Silva.
The minute's silence for Diogo Jota and Andre Silva at the Community Shield final was cut short after it was interrupted by people shouting from the crowd. pic.twitter.com/kIMcgMIUsf— BBC Sport (@BBCSport) August 10, 2025
Wembley remembered Diogo Jota and Andre Silva at the Community Shield before kick-off with a minute's silence.
It had to be cut short by the referee, however, after an interruption from a small minority of Crystal Palace fans. pic.twitter.com/b1QdukiEoKREKLAMAREKLAMA— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 10, 2025
Hugo Ekitike sužaidus vos keturias minutes puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0. Netrukus Jeanas Philippe‘as Mateta sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.Jeremie Frimpongas sužaidus kiek daugiau nei 20 minučių keldamas kamuolį į baudos aikštelę nukreipė jį į vartus ir „Liverpool“ vėl išsiveržė į priekį 2:1.
Ismaila Sarras antrajame kėlinyje pasinaudojęs grubia varžovo klaida pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 2:2. Per likusį laiką nei vienai iš komandų pasižymėti nepavyko, tad nugalėtojas paaiškėjo tik baudinių serijos metu.
„Crystal Palace“ baudinių serijos metu iš viso realizavo tris smūgius iš penkių (pasižymėti nepavyko Eberechi Eze ir Borna Sosa). Tuo tarpu „Liverpool“ realizavo vos du smūgius (Mohamedo Salah, Alexis Mac Allisterio, ir Harvey Elliotto smūgiai tikslo nepasiekė).
„Crystal Palace“ sirgaliai šiame susitikime iškėlė plakatą skirtą UEFA, kuri uždraudė komandai artėjančiame sezone varžytis Europos lygoje: „UEFA MAFIJA“.
Los aficionados del Crystal Palace con una pancarta de "UEFA MAFIA" después de que la UEFA les haya dejado sin jugar Europa League. pic.twitter.com/iYgOjOyh9X— Iván (@IvaanBlanco26) August 10, 2025
Crystal Palace fans made their feelings clear about Uefa with this protest 😳 pic.twitter.com/u7V6lEZjk3— BBC Sport (@BBCSport) August 10, 2025
„Liverpool“ pelnyto pirmojo rungtynių įvarčio metu iš viso buvo atlikti 22 perdavimai (pasižymėjo H. Ekitike, rezultatyvų perdavimą atliko Florianas Wirtzas).
