Serbija be savo žvaigždžių sutriuškino oponentus

Jau po dviejų kėlinių serbai pirmavo 60:22 ir rungtynių baigtis buvo aiški.
Serbai vertėsi be savo žvaigždžių – Nikolos Jokičiaus, Bogdano Bogdanovičiaus ir Vasilije Micičiaus.
Rezultatyviausiai žaidė Tristanas Vukčevičius (24 tšk.), Balša Koprivica (22) ir Filipas Petruševas (18).
Kiprui 17 taškų pelnė Filippos Tigkas.
Europos čempionate Kipras C grupėje priims Italiją, Sakartvelą, Ispaniją, Graikiją ir Bosniją ir Hercegoviną, o Serbija A grupėje susitiks su Portugalija, Estija, Latvija, Turkija ir Čekija.
