Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Serbija be savo žvaigždžių sutriuškino oponentus

2025-08-10 19:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 19:06

Draugiškame turnyre Kipre Serbijos krepšinio rinktinė sutriuškino šeimininkus 122:55 (28:12, 38:10, 31:20, 25:13).

Tristanas Vukčevičius | Scanpix nuotr.

Draugiškame turnyre Kipre Serbijos krepšinio rinktinė sutriuškino šeimininkus 122:55 (28:12, 38:10, 31:20, 25:13).

REKLAMA
0

Jau po dviejų kėlinių serbai pirmavo 60:22 ir rungtynių baigtis buvo aiški.

Serbai vertėsi be savo žvaigždžių – Nikolos Jokičiaus, Bogdano Bogdanovičiaus ir Vasilije Micičiaus.

Rezultatyviausiai žaidė Tristanas Vukčevičius (24 tšk.), Balša Koprivica (22) ir Filipas Petruševas (18).

Kiprui 17 taškų pelnė Filippos Tigkas.

Europos čempionate Kipras C grupėje priims Italiją, Sakartvelą, Ispaniją, Graikiją ir Bosniją ir Hercegoviną, o Serbija A grupėje susitiks su Portugalija, Estija, Latvija, Turkija ir Čekija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų