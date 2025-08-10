Kalendorius
Mikelis Arteta inicijavo permainą „Arsenal“ stadione, kuri turėtų padėtį įbauginti varžovus

2025-08-10 16:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 16:19

„Arsenal“ klubo vadovybė šią vasarą įgyvendino dar vieną strateginį pokytį – pagrindinio trenerio Mikelio Artetos iniciatyva iš žaidėjų tunelio buvo panaikinta ištraukiama danga, iki šiol slopinusi „Emirates“ stadiono tribūnų ošimą bei atmosferą.

Mikelis Arteta | Scanpix nuotr.

„Arsenal" klubo vadovybė šią vasarą įgyvendino dar vieną strateginį pokytį – pagrindinio trenerio Mikelio Artetos iniciatyva iš žaidėjų tunelio buvo panaikinta ištraukiama danga, iki šiol slopinusi „Emirates" stadiono tribūnų ošimą bei atmosferą.

0

Sprendimas priimtas po to, kai M. Arteta aiškiai išdėstė, kad sandari tunelio konstrukcija sudarė papildomą barjerą ir naikino galimybę išnaudoti aistruolių kuriamą spaudimą prieš pat rungtynių startą.

M. Arteta klubo vadovams paaiškino, jog būtent minios šurmulys ir emocinis užtaisas yra vienas pagrindinių stadiono „ginklų“, kurio poveikis turėtų būti juntamas nuo pat žaidėjų išėjimo į aikštę. Trenerio nuomone, priešingos komandos nariai turi aiškiai pajusti, kad atvyksta žaisti į vieną sunkiausių arenų Europoje – nuo pirmosios akimirkos jų laukia tiesioginė akistata su „Arsenal“ tribūnų energija, be jokio fizinio ar akustinio barjero.

Kalbama, jog pakeitimas – ne tik simbolinis, bet ir praktiškas: teigiama, kad atvira tunelio zona leidžia sirgalių šūksniams bei ritmo bangoms labiau pasiekti tiek namų ekipos, tiek svečių ausis. Senoji danga, įrengta dėl papildomo saugumo, buvo tapusi ir savotišku „garso slopintuvu“, dėl kurio stadiono aidas nebebuvo toks ryškus ir išraiškingas.

Pirmąsias namų rungtynes „Arsenal“ žais rugpjūčio 23 d. prieš „Leeds“ komandą.

