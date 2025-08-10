Pirmą kartą Valančiūną turėjusi Lietuvos rinktinė nušlavė Sakartvelą

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Kaune rezultatu 77:54 (19:16, 21:13, 13:16, 24:9)sutriuškino Sakartvelą.
Lietuvos rinktinei pirmą kartą šią vasarą padėjo Jonas Valančiūnas, o nežaidė Tadas Sedekerskis.
JV žaidė 14 minučių, per jas įmetė 11 taškų ir atkovojo 6 kamuolius. Jis pataikė 5 dvitaškius iš 7.
R. Jokubaitis prasiveržimu pelnė pirmus taškus, jį papildė M. Blaževičius ir G. Radzevičius – 9:0. Varžovams taškus rinko B. Burjanadze, po ko aikštėje pirmą kartą šią vasarą pasirodė J. Valančiūnas. Į G. Radzevičiaus taškus tritaškiu atsakė G. Bitadze – 11:8. I. Sargiūnas pataikė iš toli – 18:13, o vėliau K. Žemaičio metimas su sirena netikslus – 19:16.
Ą. Tubelis po klaidos atsigriebė bloku ir dėjimu – 23:19. M. Blaževičius perdavimu rado R. Jokubaitį, vėliau pelnė taškus pats ir padidino persvarą iki dviženklės – 35:25. M. Normanto metimas paskutinėmis sekundėmis netikslus – 40:29.
Po pertraukos taškus rinko J. Valančiūnas, persvara laikėsi apie 15 taškų, Ą. Tubelis pridėjo dėjimą – 53:37. Ketvirčio pabaigoje pranašumas sumažėjo – 53:45.
Per paskutinį kėlinį Lietuva greitai susigrąžino iniciatyvą ir skirtumas tapo triuškinantis.
Lietuviai kitas pasirengimo rungtynes žais rugpjūčio 14 dieną, kai Rygoje susitiks su Latvijos rinktine.
Lietuva: Jonas Valančiūnas 11, Ąžuolas Tubelis 10, Rokas Jokubaitis 9, Eimantas Bendžius 8, Ignas Sargiūnas ir Deividas Sirvydis po 7, Marekas Blaževičius 6, Gytis Radzevičius ir Arnas Velička po 5, Laurynas Birutis 4, Margiris Normantas 3, Kristupas Žemaitis 2.
Sakartvelas: Sandro Mamukelashvilis 15, Beka Burjanadze 9, Goga Bitadze 8, Kamaras Baldwinas 7, Giorgis Shermadinis 6.
