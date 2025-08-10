Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Fernandes po pergalės prieš Stoliarenko: „Tai buvo kova su savo baimėmis“

2025-08-10 15:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 15:56

Geriausia Lietuvos MMA kovotoja – 32-ejų metų Julija Stoliarenko (11-9-2) – po pusantrų metų pertraukos sugrįžo į stipriausią pasaulyje MMA organizaciją UFC, tačiau patyrė pralaimėjimą. Šeštadienį Las Vegase vykusiame „Fight Night“ kategorijos turnyre J. Stoliarenko vieningu teisėjų sprendimu (28-29, 28-29, 27-30) pralaimėjo 31-erių metų brazilei Gabriellai Fernandes (11-3).

Gabriella Fernandes | „Stop“ kadras

0

Po kovos G. Fernandes kalbėjo apie tai, kad padarė išvadas iš ankstesnių pralaimėjimų, kai jai nesisekdavo prieš tas kovotojas, kurios yra stiprios parteryje.

„Esu labai laiminga. Pirma kova šiemet ir pirma pergalė. Ruošiausi kovai nuo sausio mėnesio, net būdama traumuota eidavau į salę ir darydavau tai, kas buvo įmanoma. Tikiuosi, kad dabar pateksiu į UFC reitingo 15-uką ir pati gausiu reitinguotą varžovę jau šiais metais.

Pirmas dvi kovas UFC pralaimėjau varžovėms, kurios pasižymėjo gerais graplingo įgūdžiais. Nuo to laiko pasimokiau ir pasakiau sau, kad tai nebepasikartos. Šios dienos kova man buvo didžiausias iššūkis, tai buvo tarsi kova su savo baimėmis.

Kur slypi raktas į sėkmę? Disciplinoje. Tie pirmieji pralaimėjimai UFC atvėrė man akis. Po tų nesėkmių aš atsitiesiau ir dabar galiu pasakyti, kad sunkus darbas treniruotėse atsiperka.

Kas laukia toliau? Kaip jau sakiau, noriu būti reitinguota ir gauti reitinge esančią varžovę. Jei dar nepateksiu į reitingą, tada bent jau duokite man reitinguotą priešininkę. Varžovės pavardė ir kovos vieta man nėra svarbios. Būsiu pasiruošusi bet kuriuo atveju“, – teigė G. Fernandes.

Tai J. Stoliarenko buvo jau antrasis pralaimėjimas iš eilės bei šeštasis per aštuonis pasirodymus UFC narve. Tuo tarpu G. Fernandes tai buvo trečioji pergalė paeiliui, o prieš tai ji nugalėjo Carli Judice ir Cong Wang.

