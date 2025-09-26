Išgirdę apie mokslininkų tyrimą dėl „Viagros“, Katleris ir Stasiulis liko sutrikę: nesuprato vieno dalyko

Netrukus į tai per humoro prizmę pasisakė Mantas Katleris ir Mindaugas Stasiulis.
Mokslininkų tyrimas
Laidos vedėjas Andrius papasakojo apie mokslininkų atliktą tyrimą – „Viagros“ panaudojimą gėlėms.
„Mokslininkai išbandę „Viagrą“ konstatavo, kad ji gali išlaikyti gėles stačiomis, efektyviau suveikia, jei naudojama ryte“, – sakė Andrius.
Netrukus į šias kalbas sureagavo Mantas Katleris: „Tai ryte net nelabai reikia.“
„Ryte, jo, kam? Kam užtaisyti muškietą paraku, jei karo nėra“, – pasakė Mindaugas Stasiulis.
„Ryte gerti „Viagrą“ yra tas pats, kaip prieš miegą kavos litrą išgerti“, – nusijuokė M. Katleris.
