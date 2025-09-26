Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išgirdę apie mokslininkų tyrimą dėl „Viagros“, Katleris ir Stasiulis liko sutrikę: nesuprato vieno dalyko

2025-09-26 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 11:55

TV3 televizijos laidoje „GalvOK“ vedėjas Andrius Žiurauskas pasidalijo faktu apie mokslininkų tyrimą, susijusį su „Viagros“ panaudojimu.

TV3 televizijos laidoje „GalvOK" vedėjas Andrius Žiurauskas pasidalijo faktu apie mokslininkų tyrimą, susijusį su „Viagros" panaudojimu.

0

Netrukus į tai per humoro prizmę pasisakė Mantas Katleris ir Mindaugas Stasiulis.

Mokslininkų tyrimas

Laidos vedėjas Andrius papasakojo apie mokslininkų atliktą tyrimą – „Viagros“ panaudojimą gėlėms.

„Mokslininkai išbandę „Viagrą“ konstatavo, kad ji gali išlaikyti gėles stačiomis, efektyviau suveikia, jei naudojama ryte“, – sakė Andrius.

Netrukus į šias kalbas sureagavo Mantas Katleris: „Tai ryte net nelabai reikia.“

„Ryte, jo, kam? Kam užtaisyti muškietą paraku, jei karo nėra“, – pasakė Mindaugas Stasiulis.

„Ryte gerti  „Viagrą“ yra tas pats, kaip prieš miegą kavos litrą išgerti“, – nusijuokė M. Katleris.

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3! 

