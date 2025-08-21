Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Užfiksavo, ką vakar ministrė Dovilė Šakalienė veikė po darbų: rankose – ypatingas atributas

2025-08-21 09:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 09:17

Lietuvos krepšinio rinktinė po penkerių iš eilės laimėtų kontrolinių rungtynių patyrė pirmą pralaimėjimą – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje krito prieš Turkiją. Į šias rungtynes atvyko ne vienas puikiai žinomas šalies veidas.

Lietuvos krepšinio rinktinė po penkerių iš eilės laimėtų kontrolinių rungtynių patyrė pirmą pralaimėjimą – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje krito prieš Turkiją. Į šias rungtynes atvyko ne vienas puikiai žinomas šalies veidas.

11

Tarp krepšinio aistruolių buvo galima išvysti neseniai susituokusį Mantą Katlerį su žmona Aiste bei kitus.

Vyrų rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Turkija akimirkos
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vyrų rinktinės kontrolinės rungtynės: Lietuva – Turkija akimirkos

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

Žinomi veidai

Tiesa, čia pasirodė ne tik M. Katleris, Mantas Stonkus, bet ir ministrė Dovilė Šakalienė.

Krepšinio rungtynes ministrė D. Šakalienė stebėjo pasipuošus rožinės spalvos megztiniu bei kelnėmis.

Moters rankose – ypatingas atributas – krepšinio marškinėliai.

Primename, kad susitikimą tritaškiu atidarė Margiris Normantas, bet turkų puolimą į priekį vedė Alperenas Šengunas – 4:3. Pastarojo metimai siekė išlaikyti Turkiją priekyje, nors Rokas Jokubaitis ir buvo grąžinęs lygybę – 8:8. Shane‘as Larkinas sykį buvo nubaustas Tado Sedekerskio bloku, bet netrukus pataikė iš toli (13:12), o Jonas Valančiūnas sumetė dvi baudas iš keturių – 16:15. Po pirmo kėlinio Lietuva atsiliko 18:21

Antrajame ketvirtyje į tolimą Sertačo Šanli metimą dvitaškiu atsakė Rokas Jokubaitis, kovoje dėl kamuolio taškus įstūmė Ąžuolas Tubelis – 26:29. Deividas Srivydis pataikė iš toli, bet metimas neįskaitytas dėl Mareko Blaževičiaus pražangos puolime.

Atsilikus septyniais taškais (28:35) ir išnaudojus minutės pertraukėlę lietuviai į aikštę grįžo Ą.Tubelio klaida. Dviženklį pranašumą svečiams sukrovė Cedi Osmanas, D.Sirvydis tribūnas kiek išjudino dėjimu – 33:42. Vėliau snaiperis dukart tiksliais perdavimais rado J.Valančiūną – 37:44. Pirmąją mačo pusę dėjimu vainikavo Ą.Tubelis – 40:46.

Lietuva – Turkija (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Po ilgosios pertraukos tritaškiais apsikeitė Tadas Sedekerskis ir C.Osmanas – 43:50. Techninės pražangos net ir kontroliniame mače neišvengė Erginas Atamanas. C.Osmanas nesportiškai stabdė L.Birutį, o ataką sudėtingu tritaškiu uždarė D.Sirvydis – 51:56.

Tritaškį pridėjo ir Rokas Giedraitis – 56:60. Kėlinio pabaigoje ant lanko vėl pakibo Ą.Tubelis, tuo pačiu atsakė Omeras Yurtsevenas – 59:66.

Kontrolinės rungtynės Vilniuje: Lietuva – Turkija
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kontrolinės rungtynės Vilniuje: Lietuva – Turkija

Iki minimalaus deficitą sumažino R.Jokubaičio ir Mareko Blaževičiaus dvitaškiai – 67:68. Įspūdingu tritaškiu rezultatą lygino D.Sirvydis, turkams persvarą grąžino A. Šenguno baudų metimai – 75:73. Po ilgos pertraukos į priekį lietuviai grįžo dar vienu tolimu D. Sirvydžio metimu (78:76). Su atakos laiko sirena tritaškį pridėjo ir T. Sedekerskis, baudų metimus realizavo A. Šengunas (81:78).

R. Jokubaitis prametė iš artimo nuotolio, po ginčo likus žaisti 19 sekundžių kamuolys atiteko turkams. Sh.Larkinas baudų metimais mažino skirtumą iki minimalaus. Po klaidos rezultatą dėjimu persvėrė Šehmusas Hazeras, o paskutinėje atakoje to ištaisyti nepavyko.

Lietuva: Rokas Jokubaitis 19 (7 atk. kam., 6 rez. perd., 4 klaidos), Deividas Sirvydis 13 (6 rez. perd., 3/6 tritaškių), Jonas Valančiūnas 10 (4 atk. kam., 3 klaidos), Tadas Sedekerskis 8 (4 rez. perd.), Marekas Blaževičius (5 atk. kam., 3 rez. perd.) ir Rokas Giedraitis po 7, Ąžuolas Tubelis 6, Gytis Radzevičius 5 (5 atk. kam., 3 klaidos), Laurynas Birutis ir Margiris Normantas po 3, Arnas Velička, Kristupas Žemaitis (0/4 dvitaškių) ir Ignas Sargiūnas nepasižymėjo, Eimantas Bendžius ir Mantas Rubštavičius nežaidė.

Turkija: Alperenas Šengunas 25 (5 atk. kam., 9/15 dvitaškių), Cedi Osmanas 13, Shane'as Larkinas 11 (4 rez. perd., 1/5 dvitaškių, 1/7 tritaškių), Šehmusas Hazeras 10 (5/5 dvitaškių), Ercanas Osmani 7.

Iki šio vakaro Lietuvos krepšininkai kontrolinių rungtynių cikle žengė be pralaimėjimų – buvo iškovotos penkios pergalės paeiliui: 89:68 buvo nugalėta Estija, 91:70 – Turkija, 77:54 – Sakartvelas, 109:105 – Latvija ir 94:72 – Slovėnija.

Paskutines kontrolines rungtynes Lietuva rugpjūčio 22-ąją sužais su Islandija Alytuje, o tuomet pakels sparnus į Tamperę, kur lauks Europos čempionato grupių etapas.

Pirmąsias Senojo žemyno pirmenybių rungtynes lietuviai žais rugpjūčio 27-ąją, 13:30 val. prieš Didžiąją Britaniją.

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

Nuja
Nuja
2025-08-21 09:33
Bezdanti boba gal pasiklydo? Čia ne Rukla Dovile? O bled kokie žymus žmonės. Ryžas Stonkus ir daunas Katleris!!!
Atsakyti
Ji Neatvyko
Ji Neatvyko
2025-08-21 09:33
Į seimą nac.saugumo komiteto posėdį,o trainiojosi varžybose.
Atsakyti
Jo
Jo
2025-08-21 09:26
Ką jiems daugiau veikti.pasiimti atkatus ir žiūrėti krepšinį.jie gi nieko nesodina ir nieko nesėja
Atsakyti
