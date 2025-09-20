Kalendorius
TV3 naujienos > galvOK

Nustebsite išvydę – Mantas Katleris parodė vestuvinį žiedą

2025-09-20 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 19:30

Šios savaitės laidoje „GalvOK“ Manto Katlerio komandą papildo garsaus aktoriaus Arno Ašmono brolis – Aidas Ašmonas. Aktorius debiutuoja ne tik televizijos seriale „(Ne)piniguose laimė“, bet ir laidoje „GalvOK“. Mindaugo Stasiulo komandoje – taip pat gerai žinomas aktorius Valentinas Krulikovskis.

Šios savaitės laidoje „GalvOK" Manto Katlerio komandą papildo garsaus aktoriaus Arno Ašmono brolis – Aidas Ašmonas. Aktorius debiutuoja ne tik televizijos seriale „(Ne)piniguose laimė", bet ir laidoje „GalvOK". Mindaugo Stasiulo komandoje – taip pat gerai žinomas aktorius Valentinas Krulikovskis.

1

Mantui Katleriui ir Aidui Ašmontui svarstant apie pateikto klausimo atsakymus, laidos vedėjas Andrius Žiurauskas paprašys komiko atsklesti, kaip atrodo jo vestuvinis žiedas.

„Kol kalbi, parodyk žiedą“, – priėjęs prie M. Katlerio prašys A. Žiurauskas.

Komikas kreipsis į Mindaugą Stasiulį, anot jo, vestuvės – jam jau žinomas dalykas.

„Tau tai jau praeitas etapas“, – sakys M. Katleris.

Kaip atrodo komiko Manto Katlerio vestuvinis žiedas ir kuriai komandai pavyks iškovoti pergalę – išvyskite laidoje „GalvOK“ šį šeštadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3! 

