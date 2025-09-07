Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Susituokė „Saulės kliošo“ vokalistė Justė Starinskaitė su mylimuoju Tadu

2025-09-07 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 09:20

Pirmasis rugsėjo savaitgalis buvo itin džiaugsmas grupės „Saulės kliošas“ vokalistei Justei Starinskaitei – dainininkė ištekėjo už savo mylimojo, krepšinio agento Tado Buloto.

Justė Starinskaitė, Tadas Bulotas (nuotr. BNS, Instagram)

Pirmasis rugsėjo savaitgalis buvo itin džiaugsmas grupės „Saulės kliošas“ vokalistei Justei Starinskaitei – dainininkė ištekėjo už savo mylimojo, krepšinio agento Tado Buloto.

0

Apie įvykusias vestuves liudija įrašai socialiniuose tinkluose.

Justė Starinskaitė susituokė su mylimuoju

Kaip matyti paviešintame vaizdo įraše, jaunoji ir jaunikis eina mėlynu kilimu tarp svečių, kurie ploja ir džiaugiasi kartu su jais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Justė vilki baltą vestuvinę suknelę su pūstu šleifu ir laiko vestuvinę puokštę. Tuo tarpu jaunikis apsirengęs klasikiniu juodu smokingu.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Justė ir Tadas susižadėjo 2021-aisiais.

Tąkart Justė teigė, kad viskas įvyko Naujųjų vakarą, namuose, skambant jos mėgstamiems kūriniams. 

