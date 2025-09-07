Susituokė „Saulės kliošo“ vokalistė Justė Starinskaitė su mylimuoju Tadu

Apie įvykusias vestuves liudija įrašai socialiniuose tinkluose.
Justė Starinskaitė susituokė su mylimuoju
Kaip matyti paviešintame vaizdo įraše, jaunoji ir jaunikis eina mėlynu kilimu tarp svečių, kurie ploja ir džiaugiasi kartu su jais.
Justė vilki baltą vestuvinę suknelę su pūstu šleifu ir laiko vestuvinę puokštę. Tuo tarpu jaunikis apsirengęs klasikiniu juodu smokingu.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Justė ir Tadas susižadėjo 2021-aisiais.
Tąkart Justė teigė, kad viskas įvyko Naujųjų vakarą, namuose, skambant jos mėgstamiems kūriniams.
