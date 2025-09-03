Žinoma Lietuvos šokėja sudrebino internetą: parodė neeilinį šokį svečiams

Šokėja Austė Kunigėlytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame šoko svečiams. Moteris šiuo vaizdo įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Neeilinis pasirodymas
Austei Kunigėlytei šokis – neatsiejama gyvenimo dalis. Kaip tikra šokėja, moteris nepraleido galimybės parodyti įspūdingo pasirodymo svečiams, kurio choreografija nustebino visus žiūrovus.
Kartu su Auste šoko dar 6 šokėjos. Merginu drabužiai buvo apgalvoti ir suderinti: juodi marškinėliai, o apačioje blizgantys šortai arba kelnės, kurių medžiaga vienoda.
Vienintelė Austė išsiskyrė iš visų, šokdama su balta suknele, o visas šokėjas suliejo vienodos spalvos avalynė – balti sportiniai bateliai.
Šokio choreografiją statė pati nuotaka.
Austė pasidalinusi vaizdo įrašu, rašė: „Vestuvės, bet su ugnele. Švenčiame meilę su jėga, aistra ir merginų komandos energija“.
