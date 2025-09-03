Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Žinoma Lietuvos šokėja sudrebino internetą: parodė neeilinį šokį svečiams

2025-09-03 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 16:25

Prieš kelias savaites žinoma šalies šokėjai, Austė Kunigėlytė ir Max Stroff, atšoko savo vestuves. Šokis – neatsiejama poros dalis, o nuotaka savo šokiu svečiams užkūrė tikrą vakarėlį.

Austė Kunigėlytė ir asociatyvios nuotraukos (Nuotr. socialinių tinklų ir SCANPIX)

Prieš kelias savaites žinoma šalies šokėjai, Austė Kunigėlytė ir Max Stroff, atšoko savo vestuves. Šokis – neatsiejama poros dalis, o nuotaka savo šokiu svečiams užkūrė tikrą vakarėlį.

REKLAMA
0

Šokėja Austė Kunigėlytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame šoko svečiams. Moteris šiuo vaizdo įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neeilinis pasirodymas

Austei Kunigėlytei šokis – neatsiejama gyvenimo dalis. Kaip tikra šokėja, moteris nepraleido galimybės parodyti įspūdingo pasirodymo svečiams, kurio choreografija nustebino visus žiūrovus.

REKLAMA
REKLAMA

View this post on Instagram

A post shared by Austė Kunigėlytė (@auste.kunigelyte)

REKLAMA

Kartu su Auste šoko dar 6 šokėjos. Merginu drabužiai buvo apgalvoti ir suderinti: juodi marškinėliai, o apačioje blizgantys šortai arba kelnės, kurių medžiaga vienoda.

Vienintelė Austė  išsiskyrė iš visų, šokdama su balta suknele, o visas šokėjas suliejo vienodos spalvos avalynė – balti sportiniai bateliai.

Šokio choreografiją statė pati nuotaka.

Austė pasidalinusi vaizdo įrašu, rašė: „Vestuvės, bet su ugnele. Švenčiame meilę su jėga, aistra ir merginų komandos energija“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų