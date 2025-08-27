Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Tragiškas incidentas: iš karto po vestuvių žuvo jaunikis

2025-08-27 22:08 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 22:08

Turkijoje nuo šventinių šūvių po vestuvių žuvo jaunikis, skelbia „The Guardian“.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Turkijoje nuo šventinių šūvių po vestuvių žuvo jaunikis, skelbia „The Guardian“.

REKLAMA
0

Vietos žiniasklaida praneša, kad jaunavedžiai po ceremonijos buvo palydėti namo. Jaunikį sužeidė šūviai, paleisti jo žmonos giminaitės.

Sulaikyta giminaitė

Vyrui buvo vos 23-eji.

Tarnybos sulaikė moterį. Pas ją buvo rasti du nelegalūs pistoletai. Prokurorai pradėjo tyrimą.

Šventiniai šūviai yra įprasti vestuvėse Turkijos šiaurės regione.

Praėjusią savaitę dar vienas vyras mirė, du kiti buvo sužeisti šventinių šūvių prieš vestuves.

Vestuvės buvo atšauktos, o du žmonės sulaikyti, vienas iš jų buvo policijos pareigūnas, pranešė vietos žiniasklaida.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų