Tragiškas incidentas: iš karto po vestuvių žuvo jaunikis

Vietos žiniasklaida praneša, kad jaunavedžiai po ceremonijos buvo palydėti namo. Jaunikį sužeidė šūviai, paleisti jo žmonos giminaitės.
Sulaikyta giminaitė
Vyrui buvo vos 23-eji.
Tarnybos sulaikė moterį. Pas ją buvo rasti du nelegalūs pistoletai. Prokurorai pradėjo tyrimą.
Šventiniai šūviai yra įprasti vestuvėse Turkijos šiaurės regione.
Praėjusią savaitę dar vienas vyras mirė, du kiti buvo sužeisti šventinių šūvių prieš vestuves.
Vestuvės buvo atšauktos, o du žmonės sulaikyti, vienas iš jų buvo policijos pareigūnas, pranešė vietos žiniasklaida.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!