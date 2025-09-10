Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karališkoje šeimoje – stulbinančios vestuvės: paviešino išskirtinius kadrus

2025-09-10 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 16:25

Rugpjūčio 30 d. karališkųjų vestuvių titulą užsitarnavo Lichtenšteino princesės Marie Caroline santuoka. 28-erių karališkoji nuotaka ištarė „taip“ ilgamečiui mylimajam Leopoldui Maduro Vollmeriui.

Kaip rašo naujienų portalas „People“, poros vestuvės sulaukė ypatingo dėmesio dėl išskirtinės atmosferos ir įspūdingo karališko stiliaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lichtenšteino princesės Marie Caroline ir Leopoldo Maduro Vollmerio vestuvės Vaduco katedroje
FOTOGALERIJA. Lichtenšteino princesės Marie Caroline ir Leopoldo Maduro Vollmerio vestuvės Vaduco katedroje

Vestuvės katedroje Vadutze

Rugpjūčio 30-ąją pora susituokė katedroje Vadutze, Lichtenšteine. Ceremonijai vadovavo keli aukšti dvasininkai, tarp jų – vyskupas Benno Elbsas. Nuotaką prie altoriaus lydėjo jos tėvas, Lichtenšteino sosto įpėdinis princas Aloisas.

Vestuvėse dalyvavo artimieji, draugai, taip pat šalies valdžios atstovai – parlamento prezidentas, viceprezidentas, ministrų kabineto nariai bei Vadutzo meras.

Paveldėta šeimos tiara

Nuotakos įvaizdis sužavėjo svečius – princesė vilkėjo baltą suknelę su nėriniais ir trumpomis rankovėmis, o įvaizdį užbaigė įspūdinga karališka brangenybė. Kaip rašo „People“, Marie Caroline pasirinko Habsburgų tiarą, datuojamą dar 1890-aisiais.

Ši tiara turi ypatingą šeimos istoriją – ja per savo vestuves puošėsi princesės močiutė Marie, prosenelė Gina bei mama Sophie. Nuotaka prie papuošalų derinio pridėjo ir deimantinius auskarus, taip pat priklausančius karališkajai šeimai.

Po ceremonijos jaunavedžiai ant katedros laiptų pasidalijo romantišku bučiniu, o šventė persikėlė į Vadutzo pilį – privačius karališkosios šeimos namus.

Marie Caroline yra antrasis princo Aloiso ir princesės Sophie vaikas bei vienintelė dukra. Ji – pirmoji iš savo brolių ir seserų, sukūrusi šeimą. Jaunavedžiai gyvena Londone, kur princesė dirba mados srityje, o jos vyras – investicijų valdyme.

Maža, bet išdidžiai karališka valstybė

Lichtenšteinas – vos 40 tūkst. gyventojų turinti vokiškai kalbanti valstybė, įsikūrusi tarp Austrijos ir Šveicarijos. Tai konstitucinė monarchija, kurioje valdžią dalijasi parlamentas ir valdantis princas.

Šalies vadovu oficialiai laikomas princas Hans-Adam II, tačiau nuo 2004 metų valstybės reikalus faktiškai tvarko jo sūnus princas Aloisas – šventės nuotakos tėvas.

