Karališkoje šeimoje – stulbinančios vestuvės: paviešino išskirtinius kadrus

Kaip rašo naujienų portalas „People“, poros vestuvės sulaukė ypatingo dėmesio dėl išskirtinės atmosferos ir įspūdingo karališko stiliaus.
Lichtenšteino princesės Marie Caroline ir Leopoldo Maduro Vollmerio vestuvės Vaduco katedroje(46 nuotr.)
Lichtenšteino princesės Marie Caroline ir Leopoldo Maduro Vollmerio vestuvės Vaduco katedroje (nuotr. SCANPIX)
Vestuvės katedroje Vadutze
Rugpjūčio 30-ąją pora susituokė katedroje Vadutze, Lichtenšteine. Ceremonijai vadovavo keli aukšti dvasininkai, tarp jų – vyskupas Benno Elbsas. Nuotaką prie altoriaus lydėjo jos tėvas, Lichtenšteino sosto įpėdinis princas Aloisas.
Vestuvėse dalyvavo artimieji, draugai, taip pat šalies valdžios atstovai – parlamento prezidentas, viceprezidentas, ministrų kabineto nariai bei Vadutzo meras.
Paveldėta šeimos tiara
Nuotakos įvaizdis sužavėjo svečius – princesė vilkėjo baltą suknelę su nėriniais ir trumpomis rankovėmis, o įvaizdį užbaigė įspūdinga karališka brangenybė. Kaip rašo „People“, Marie Caroline pasirinko Habsburgų tiarą, datuojamą dar 1890-aisiais.
Ši tiara turi ypatingą šeimos istoriją – ja per savo vestuves puošėsi princesės močiutė Marie, prosenelė Gina bei mama Sophie. Nuotaka prie papuošalų derinio pridėjo ir deimantinius auskarus, taip pat priklausančius karališkajai šeimai.
Po ceremonijos jaunavedžiai ant katedros laiptų pasidalijo romantišku bučiniu, o šventė persikėlė į Vadutzo pilį – privačius karališkosios šeimos namus.
Marie Caroline yra antrasis princo Aloiso ir princesės Sophie vaikas bei vienintelė dukra. Ji – pirmoji iš savo brolių ir seserų, sukūrusi šeimą. Jaunavedžiai gyvena Londone, kur princesė dirba mados srityje, o jos vyras – investicijų valdyme.
Maža, bet išdidžiai karališka valstybė
Lichtenšteinas – vos 40 tūkst. gyventojų turinti vokiškai kalbanti valstybė, įsikūrusi tarp Austrijos ir Šveicarijos. Tai konstitucinė monarchija, kurioje valdžią dalijasi parlamentas ir valdantis princas.
Šalies vadovu oficialiai laikomas princas Hans-Adam II, tačiau nuo 2004 metų valstybės reikalus faktiškai tvarko jo sūnus princas Aloisas – šventės nuotakos tėvas.
Šaltinis:
tv3.lt
