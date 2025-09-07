Susituokė realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ laimėtoja Meda Borisaitė

Apie įvykusias vestuves liudija Medos įrašas socialiniame tinkle.
Pasidalijo vestuvių kadrais
Po vestuvių nuotaka pasidalijo žaviais šventės kadrais.
Juose Meda matyti vilkinti baltą suknelę, jaunųjų veiduose – didžiulis džiaugsmas ir laimė.
„Pagaliau vyras ir žmona“, – prie kadrų trumpai pridūrė M. Borisaitė.
Išvydę šiuos šventės kadrus, bičiuliai ir gerbėjai užplūdo komentarų skiltį su sveikinimais.
„Sveikinimai!!! Ilgai ir laimingai“, – rašė „TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė.
„Sveikinimai!“ – jaunųjų laime džiaugėsi aktorius Arnas Ašmonas.
