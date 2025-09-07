Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Susituokė realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ laimėtoja Meda Borisaitė

2025-09-07 10:37 / šaltinis: tv3.lt
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 10:37

TV3 ir Go3 realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA“ laimėtoja Meda Borisaitė savaitgalį prisiekė amžiną meilę savo išrinktajam Mykolui Purtokui.

Medos Borisaitės vestuvės (nuotr. Instagram)

TV3 ir Go3 realybės šou „(ne)VISKAS ĮSKAIČIUOTA" laimėtoja Meda Borisaitė savaitgalį prisiekė amžiną meilę savo išrinktajam Mykolui Purtokui.

2

Apie įvykusias vestuves liudija Medos įrašas socialiniame tinkle.

Pasidalijo vestuvių kadrais

Po vestuvių nuotaka pasidalijo žaviais šventės kadrais.

Juose Meda matyti vilkinti baltą suknelę, jaunųjų veiduose – didžiulis džiaugsmas ir laimė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pagaliau vyras ir žmona“, – prie kadrų trumpai pridūrė M. Borisaitė.

Išvydę šiuos šventės kadrus, bičiuliai ir gerbėjai užplūdo komentarų skiltį su sveikinimais.

„Sveikinimai!!! Ilgai ir laimingai“, – rašė „TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė.

„Sveikinimai!“ – jaunųjų laime džiaugėsi aktorius Arnas Ašmonas.

