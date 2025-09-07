Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Filmavimo metu komikui Mantui Katleriui teko avėti aukštakulnius: „Nepatogiausias batas, koks tik gali būti“

Laida „GalvOK“
2025-09-07 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 19:25

Į televizijos ekranus sugrįžta kone smagiausia TV3 laida „GalvOK“! Šį sekmadienį 19.30 val. naujajame sezone žiūrovai galės išvysti išsiilgtus laidos herojus – komikus Mantą Katlerį ir Mindaugą Stasiulį.

Į televizijos ekranus sugrįžta kone smagiausia TV3 laida „GalvOK“! Šį sekmadienį 19.30 val. naujajame sezone žiūrovai galės išvysti išsiilgtus laidos herojus – komikus Mantą Katlerį ir Mindaugą Stasiulį.

REKLAMA
6

Pirmojoje šio sezono laidoje varžysis naujos TV3 televizijos laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ vedėjai – komikas Kristoforas Vaidutis ir žurnalistas, laidų vedėjas Artūras Anužis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mantas Katleris ir Kristoforas Vaidutis suks galvas, išgirdę klausimą: „Kuo nuo masinės gamybos skiriasi rankų darbo aukštakulniai?“ 

REKLAMA
REKLAMA

Klausimą pristatyti atvyko Rūta Stirbytė – pirmosios aukštakulnių platformos įkūrėja Lietuvoje. Galimi atsakymo variantai į klausimą buvo:

REKLAMA

A. Kulnai tvirtinami varžtu, o ne klijais

B. Nenaudojami jokie klijai

C. Į kulną visada įmontuojamas nedidelis metalinis strypas svorio balansui išlaikyti

Viešnia įvardijo teisingą atsakymą bei pateikė vizualią prezentaciją argumentui pagrįsti. Nors komikų pasirinktas atsakymas nebuvo teisingas, R. Stirbytė leido pasimatuoti atsineštus aukštakulnius.

Žinoma, komikai šia proga pasinaudojo ir apsiavė 45 dydžio batelius. Tiesa, anot Manto Katlerio, tai nebuvo malonus pasivaikščiojimas.

REKLAMA
REKLAMA

„Nepatogiausias batas, koks tik gali būti“, – dalijosi komikas.

Kuriai komandai pavyks iškovoti pergalę – išvyskite pirmojoje „GalvOK“ sezono serijoje šį sekmadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

Nuo kitos savaitės „GalvOK“ žiūrėkite jau įprastu laiku – šeštadieniais 19.30 val. per TV3 televiziją!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„GalvOK“. (tv3.lt koliažas)
Sužinokite, kokį žaidimą mėgo Vytautas Didysis: kariai žaisdavo prieš Žalgirio mūšį (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų