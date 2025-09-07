Filmavimo metu komikui Mantui Katleriui teko avėti aukštakulnius: „Nepatogiausias batas, koks tik gali būti“

Pirmojoje šio sezono laidoje varžysis naujos TV3 televizijos laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ vedėjai – komikas Kristoforas Vaidutis ir žurnalistas, laidų vedėjas Artūras Anužis.
Mantas Katleris ir Kristoforas Vaidutis suks galvas, išgirdę klausimą: „Kuo nuo masinės gamybos skiriasi rankų darbo aukštakulniai?“
Klausimą pristatyti atvyko Rūta Stirbytė – pirmosios aukštakulnių platformos įkūrėja Lietuvoje. Galimi atsakymo variantai į klausimą buvo:
A. Kulnai tvirtinami varžtu, o ne klijais
B. Nenaudojami jokie klijai
C. Į kulną visada įmontuojamas nedidelis metalinis strypas svorio balansui išlaikyti
Viešnia įvardijo teisingą atsakymą bei pateikė vizualią prezentaciją argumentui pagrįsti. Nors komikų pasirinktas atsakymas nebuvo teisingas, R. Stirbytė leido pasimatuoti atsineštus aukštakulnius.
Žinoma, komikai šia proga pasinaudojo ir apsiavė 45 dydžio batelius. Tiesa, anot Manto Katlerio, tai nebuvo malonus pasivaikščiojimas.
„Nepatogiausias batas, koks tik gali būti“, – dalijosi komikas.
Kuriai komandai pavyks iškovoti pergalę – išvyskite pirmojoje „GalvOK“ sezono serijoje šį sekmadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.
Nuo kitos savaitės „GalvOK“ žiūrėkite jau įprastu laiku – šeštadieniais 19.30 val. per TV3 televiziją!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!