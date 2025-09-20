Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Mindaugas Stasiulis metė iššūkį oro akrobatei Emilijai: to „Lietuvos talentų“ užkulisiuose dar nebuvo

2025-09-20 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 09:15

Jau šį sekmadienį startuos visą šeimą prie ekranų pritraukiantis, naujas TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai“ sezonas. Šiemet šou stebins dar įvairesniais ir unikaliais gabumais. Pirmoje laidoje žiūrovus pakerės oro akrobatės Emilijos pasirodymas. 

3

Gabiausius šalies žmones šį kartą vertins ne tik hitų autorius Marijus Mikutavičius, bet ir po daugiau nei 10 metų į „Lietuvos talentus“ sugrįžtanti charizmatiškoji dainininkė Rūta Ščiogolevaitė. Komisijoje šiemet taip pat džiugins choreografė bei režisierė Anželika Cholina ir aktorius bei televizijos laidų vedėjas Vytautas Rumšas jaunesnysis.

Mes iššūkį oro akrobatei Emilijai

13-metė kaunietė Emilija Moliuškytė jau gali pasigirti ne vienu apdovanojimu – ji yra daugkartinė Lietuvos ir užsienio oro akrobatikos varžybų čempionė. 

„Šoku ore – tarp žemės ir dangaus“, – apie savo talentą pasakos Emilija.

„Lietuvos talentų“ vedėjas Mindaugas Stasiulis su nekantrumu lauks talentingos akrobatės pasirodymo, tačiau prieš išleisdamas ją į sceną jis mes merginai iššūkį. 

„Tu esi labai lanksti ir aš sugalvojau vieną tokią temelę, aferą. Ar įmanoma būtų sudėti tave į lagaminą? Jei įmanoma, tai būtų žiauriai pigu su tavimi keliauti“, – sakys Mindaugas.

Mindaugas su savimi atsiveš kelioninį lagaminą ir lieps Emilijai į jį sutilpti. Su mamos pagalba susilanksčius taip, kaip įprastas žmogus tikrai nesugebėtų, mergaitė buvo uždaryta lagamine. 

„Neįtikėtina! Už 20 eurų į Ispaniją galima nuskristi“, – veždamas akrobatę lagamine juokaus M. Stasiulis.

Kaip „Lietuvos talentų“ užkulisiuose atrodė šis Mindaugo iššūkis Emilijai, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite jau šį sekmadienį 19:30 per TV3 televiziją!

„LIETUVOS TALENTUS“ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

