Mindaugas Stasiulis metė iššūkį oro akrobatei Emilijai: to „Lietuvos talentų“ užkulisiuose dar nebuvo

Mes iššūkį oro akrobatei Emilijai
13-metė kaunietė Emilija Moliuškytė jau gali pasigirti ne vienu apdovanojimu – ji yra daugkartinė Lietuvos ir užsienio oro akrobatikos varžybų čempionė.
„Šoku ore – tarp žemės ir dangaus“, – apie savo talentą pasakos Emilija.
„Lietuvos talentų“ vedėjas Mindaugas Stasiulis su nekantrumu lauks talentingos akrobatės pasirodymo, tačiau prieš išleisdamas ją į sceną jis mes merginai iššūkį.
„Tu esi labai lanksti ir aš sugalvojau vieną tokią temelę, aferą. Ar įmanoma būtų sudėti tave į lagaminą? Jei įmanoma, tai būtų žiauriai pigu su tavimi keliauti“, – sakys Mindaugas.
Mindaugas su savimi atsiveš kelioninį lagaminą ir lieps Emilijai į jį sutilpti. Su mamos pagalba susilanksčius taip, kaip įprastas žmogus tikrai nesugebėtų, mergaitė buvo uždaryta lagamine.
„Neįtikėtina! Už 20 eurų į Ispaniją galima nuskristi“, – veždamas akrobatę lagamine juokaus M. Stasiulis.
