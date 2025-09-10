Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Mindaugas Stasiulis apie trečią santuoką: „Jei kada ir skirsimės, tai tik jei Milda nuspręstų mane palikti“

2025-09-10 14:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 14:33

Paprastas vaikinas iš Pupinių kaimo. Gerokai pavargdavęs kitiems aiškinti, kuriame Lietuvos gale tas kaimas yra, bet visada besididžiuojantis savo šaknimis ir vertinantis ryšį su šeima. Toks į radiją, o vėliau ir į televiziją lyg kometa įsiveržė dabar jau puikiai TV žiūrovams pažįstamas laidų ir renginių vedėjas Mindaugas Stasiulis.  

Mindaugas Stasiulis su žmona Milda / Roberto Riabovo ir Laimutės Lu Koklevičienės nuotr.
10

Naujausiame tinklalaidės „Akis į akį su Arūnu Valinsku" epizode jis prisipažino, kad jį išgarsinęs Šiaulių, Panevėžio gatvės vaikinų leksika kalbėjęs Saulėnas buvo uždėjęs ir nemenką antspaudą. Norėdamas parodyti tikrąjį save, jis turėjo padirbėti.  

1

Naujausiame tinklalaidės „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ epizode jis prisipažino, kad jį išgarsinęs Šiaulių, Panevėžio gatvės vaikinų leksika kalbėjęs Saulėnas buvo uždėjęs ir nemenką antspaudą. Norėdamas parodyti tikrąjį save, jis turėjo padirbėti.  

Laidų vedėjas Mindaugas Stasiulis atskleidė, kaip šiuo metu gyvena
„Mano kelias į televiziją buvo per fenomeno sukūrimą. Saulėną daug kur kviesdavo. Bet supratau, kad su juo nevažiuosiu milijoną metų, jis ribotas, tam tikram tunely važiuoja visą laiką. Universalumo ieškojimas ir kelias iki didelės laidos vedėjo užtruko. Kovojau su savo personažu“, – pasakojo M. Stasiulis.  

Neigiamas dėmesys ir santykiai

Su televiziniu žinomumu atėjo ir dėmesio banga, o jis, žinia, ne visada teigiamas.  

„Net piktiems žmonėms turi palikti vietos. Negali būti visi idealus. Mane varo į priekį tikėjimas, kad tų besipiktinančių yra labai nedaug. Kas įdomiausia, pačius šlykščiausius dalykus neretai rašo kokia nors septyniasdešimt kažkelių metų buvusi mokytoja.

Pavyzdžiui, kaimynė sodo bendrijoje, kurioje gyvename, pareiškė, kad mūsų šuo per daug loja ir davė užuominą apie tai, kad yra buvę, jog čia nunuodijo šunis. Pasakiau jai: „Ponia, Jūs esate buvusi tikybos mokytoja, mokat visus poterius, todėl labai stipriai melskitės už mano šuns sveikatą. Nes po to, ką pasakėt, aš suprantu, koks žmogus esat”, – emocingai dalinosi TV laidų vedėjas.  

Santuoka su žmona Milda M. Stasiuliui yra jau trečioji. Ir, jis viliasi, paskutinė. Tai yra pažadėjęs sau ir aplinkiniams. 

„Jei kada ir skirsimės, tai tik jei Milda nuspręstų mane palikti. Gal čia yra didžioji laimė, kad ji gali mane kontroliuoti, ir man tai tinka. Namie patinka būti silpnesniam už ją“, – sakė jis. 

Visą tinklalaidės „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ epizodą su Mindaugu Stasiuliu žiūrėkite čia: 

