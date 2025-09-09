Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Projekto „Tangomanai“ vedėja Santa Golubevė pasidalijo nematytais vestuvių kadrais: skyrė jautrius žodžius

2025-09-09 18:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 18:53

TV3 televizijos projekto „Tangomanai“ vedėja Santa Golubevė su širdies draugu Remigijumi pernai susituokė Vilniuje, o šiemet iškėlė pasakišką šventę ir Anykščiuose. Neseniai ji pasidalijo ir dar anksčiau nematytomis vestuvių akimirkomis bei dedikavo žodžius tėčiui.

Santos Golubevės vestuvės (nuotr. asm. archyvo)

TV3 televizijos projekto „Tangomanai“ vedėja Santa Golubevė su širdies draugu Remigijumi pernai susituokė Vilniuje, o šiemet iškėlė pasakišką šventę ir Anykščiuose. Neseniai ji pasidalijo ir dar anksčiau nematytomis vestuvių akimirkomis bei dedikavo žodžius tėčiui.

REKLAMA
0

Nuotraukomis ji pasidalijo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Instagram tinklo prieraše ji skyrė jautrius žodžius brangiam žmogui – tėčiui. Santa rašė:

REKLAMA
REKLAMA

„Tėti, nuo mažumės jaučiu tavo palaikymą, rūpestį, pasididžiavimą ir meilę. Ačiū, kad esi ir visad būsi tas, iš kurio išmokau svajoti toliau nei akys mato“.

REKLAMA

Užfiksuotuose kadruose iš vestuvių – itin jautrios akimirkos. Pasakiškai blizgančia suknele pasipuošusi Santa šiltai pozuoja su tėčiu.

Užburiantys kadrai

Anksčiau ji buvo pasidalijusi ir daugiau akimirkų iš šventės.

Kaip matyti užfiksuotuose kadruose, judviejų šventė vyko Anykščiuose.

Santa buvo pasipuošusi pasakiška, spindinčiomis detalėmis dekoruota vestuvine suknele, o mylimasis Remigijus vilkėjo pilkšvą kostiumą.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Santa ir Remigijus susižadėjo Meksikoje.

Sudėję parašus Vilniuje, juodu Dominikos Respublikoje minėjo medaus mėnesį ir 5 metų draugystės sukaktį.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų