Projekto „Tangomanai“ vedėja Santa Golubevė pasidalijo nematytais vestuvių kadrais: skyrė jautrius žodžius

Nuotraukomis ji pasidalijo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Instagram tinklo prieraše ji skyrė jautrius žodžius brangiam žmogui – tėčiui. Santa rašė:
„Tėti, nuo mažumės jaučiu tavo palaikymą, rūpestį, pasididžiavimą ir meilę. Ačiū, kad esi ir visad būsi tas, iš kurio išmokau svajoti toliau nei akys mato“.
Užfiksuotuose kadruose iš vestuvių – itin jautrios akimirkos. Pasakiškai blizgančia suknele pasipuošusi Santa šiltai pozuoja su tėčiu.
Užburiantys kadrai
Anksčiau ji buvo pasidalijusi ir daugiau akimirkų iš šventės.
Kaip matyti užfiksuotuose kadruose, judviejų šventė vyko Anykščiuose.
Santa buvo pasipuošusi pasakiška, spindinčiomis detalėmis dekoruota vestuvine suknele, o mylimasis Remigijus vilkėjo pilkšvą kostiumą.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Santa ir Remigijus susižadėjo Meksikoje.
Sudėję parašus Vilniuje, juodu Dominikos Respublikoje minėjo medaus mėnesį ir 5 metų draugystės sukaktį.
