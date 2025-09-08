Iš pasaulinės garsenybės Rag’n’Bone Man – dėmesys Lietuvai

Dainų slėnyje planuotas koncertas buvo atšauktas dėl atlikėjo sveikatos problemų.
Nepaisant to, garso patikrinime prieš pasirodymą jis dalyvavo. Vaizdo įrašu iš jo jis pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.
Vaizdo įraše jis atlieka savo dainą Whisper.
Prierašė Rory rašė: „WHISPER iš garso patikrinimo Lietuvoje. Neturėjome progos sugroti to gyvai, ką manote?“
Atlikėjas susirgo
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad koncertas buvo atšauktas dėl staiga suprastėjusios jo sveikatos. Koncerto organizatoriai buvo pranešę:
„Su dideliu apgailestavimu pranešame, kad šiandienos koncertas Kaune yra atšauktas, nes Rag’n’Bone Man, deja, susirgo. Šiuo metu jis yra gydomas, ir mes linkime jam greito pasveikimo. Žinome, kad daugelis iš jūsų laukėte šio koncerto ir galbūt keliavote ar planavote kažką ypatingo, todėl iš anksto dėkojame už supratingumą.
Rory bus labai nusiminęs dėl šio koncerto atšaukimo, todėl stengsimės kuo greičiau surasti naują datą koncertui Lietuvoje“, – buvo sakoma atlikėjo komandos perduotoje žinutėje.
Atsidūrė Kauno ligoninėje
Vėliau paaiškėjo, kad dainininkas atsidūrė Kauno ligoninėje. Tai jis pranešė savo Instagram paskyroje.
„Įstrigimas ligoninėje Lietuvoje nebuvo mano mėgstamiausių darbų sąraše prieš mirtį!
<...>
Atsiprašau visų, kurie turėjo bilietus į mano pasirodymus.
Patikėkite, aš mieliau būčiau scenoje!‘‘, – rašė jis.
