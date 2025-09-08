Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Iš pasaulinės garsenybės Rag’n’Bone Man – dėmesys Lietuvai

2025-09-08 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 20:10

Rugpjūčio 12-ąją Kaune koncertą turėjęs surengti dainininkas Rory Grahamas, geriau žinomas kaip Rag’n’Bone Man, pasidalijo vaizdo įrašu iš Lietuvos.

Rag’n’Bone Man (nuotr. SCANPIX ir nuotr. Instagram)
4

Rugpjūčio 12-ąją Kaune koncertą turėjęs surengti dainininkas Rory Grahamas, geriau žinomas kaip Rag'n'Bone Man, pasidalijo vaizdo įrašu iš Lietuvos.

Dainų slėnyje planuotas koncertas buvo atšauktas dėl atlikėjo sveikatos problemų.

„Rag’n’Bone Man“ koncertuos Lietuvoje
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Rag’n’Bone Man“ koncertuos Lietuvoje

Nepaisant to, garso patikrinime prieš pasirodymą jis dalyvavo. Vaizdo įrašu iš jo jis pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įraše jis atlieka savo dainą Whisper.

Prierašė Rory rašė: „WHISPER iš garso patikrinimo Lietuvoje. Neturėjome progos sugroti to gyvai, ką manote?“

Atlikėjas susirgo

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad koncertas buvo atšauktas dėl staiga suprastėjusios jo sveikatos. Koncerto organizatoriai buvo pranešę:

„Su dideliu apgailestavimu pranešame, kad šiandienos koncertas Kaune yra atšauktas, nes Rag’n’Bone Man, deja, susirgo. Šiuo metu jis yra gydomas, ir mes linkime jam greito pasveikimo. Žinome, kad daugelis iš jūsų laukėte šio koncerto ir galbūt keliavote ar planavote kažką ypatingo, todėl iš anksto dėkojame už supratingumą.

Rory bus labai nusiminęs dėl šio koncerto atšaukimo, todėl stengsimės kuo greičiau surasti naują datą koncertui Lietuvoje“, – buvo sakoma atlikėjo komandos perduotoje žinutėje.

Atsidūrė Kauno ligoninėje

Vėliau paaiškėjo, kad dainininkas atsidūrė Kauno ligoninėje. Tai jis pranešė savo Instagram paskyroje.

„Įstrigimas ligoninėje Lietuvoje nebuvo mano mėgstamiausių darbų sąraše prieš mirtį!

<...>

Atsiprašau visų, kurie turėjo bilietus į mano pasirodymus.

Patikėkite, aš mieliau būčiau scenoje!‘‘, – rašė jis.

 

 

