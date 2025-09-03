Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Krown Kaunas Autoshow“ antrus metus iš eilės kviečia automobilių entuziastus į nemokamą renginį Kaune

2025-09-03 09:36
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 09:36

Pirmąjį rugsėjo šeštadienį, rugsėjo 6-ąją, Kaunas vėl taps automobilių kultūros epicentru. Jau antrus metus iš eilės rengiamas „Krown Kaunas Autoshow“ sukvies visus automobilių entuziastus į nemokamą šventę, žadančią ne tik tradicinių rungčių, bet ir staigmenų bei specialią vakarinę programą.

„Krown Kaunas Autoshow“ automobilių paroda (nuotr. Organizatorių)

Pirmąjį rugsėjo šeštadienį, rugsėjo 6-ąją, Kaunas vėl taps automobilių kultūros epicentru. Jau antrus metus iš eilės rengiamas „Krown Kaunas Autoshow" sukvies visus automobilių entuziastus į nemokamą šventę, žadančią ne tik tradicinių rungčių, bet ir staigmenų bei specialią vakarinę programą.

0

Renginio lankytojų, atvyksiančių į B. Brazdžionio g. 25A, Kaune, lauks gausi ir įvairi programa. Specialiai įrengtoje parodos zonoje bus galima išvysti išskirtinius automobilius, kurie varžysis „Top Classic“, „Top JDM Tuning“, „Top Race Car“ ir kitose kategorijose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.

Adrenalino mėgėjų dėmesį kaustys „Burnout“ (padangų svilinimo), Popcorn“ (išmetimo sistemų) ir „Basistai Audio Show“ (garso sistemų) pasirodymai, o visą dieną vyks įvairūs konkursai su vertingais prizais.

Praėjusiais metais „Krown Kaunas Autoshow“ sukvietė tūkstančius automobilių mylėtojų ir padovanojo miestui nepamirštamą reginį.

Šiemet organizatoriai vėl ieškojo tų, kurie savo garažuose puoselėja išskirtinio dėmesio vertus automobilius. Tų, kurių automobilius pareikalaudavo bemiegių naktų ir kruopštaus darbo, todėl „Krown Kaunas Autoshow“ parodos lankytojai gali tikėtis išvysti išskirtinę automobilių kolekciją po atviru dangumi.

„Didžiuojamės, kad Lietuvoje turime tokią stiprią automobilių entuziastų bendruomenę ir tiek daug išskirtinių projektų.

Džiugu, kad mūsų iniciatyvos sulaukia atgarsio ne tik vietiniu, bet ir tarptautiniu mastu – kasmet sulaukiame svečių iš užsienio, o „Krown Kaunas Autoshow“ vardas jau girdimas net ir už Atlanto“, – teigia organizatoriai.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

