„Krown Kaunas Autoshow“ antrus metus iš eilės kviečia automobilių entuziastus į nemokamą renginį Kaune

Renginio lankytojų, atvyksiančių į B. Brazdžionio g. 25A, Kaune, lauks gausi ir įvairi programa. Specialiai įrengtoje parodos zonoje bus galima išvysti išskirtinius automobilius, kurie varžysis „Top Classic“, „Top JDM Tuning“, „Top Race Car“ ir kitose kategorijose.
Adrenalino mėgėjų dėmesį kaustys „Burnout“ (padangų svilinimo), Popcorn“ (išmetimo sistemų) ir „Basistai Audio Show“ (garso sistemų) pasirodymai, o visą dieną vyks įvairūs konkursai su vertingais prizais.
Praėjusiais metais „Krown Kaunas Autoshow“ sukvietė tūkstančius automobilių mylėtojų ir padovanojo miestui nepamirštamą reginį.
Šiemet organizatoriai vėl ieškojo tų, kurie savo garažuose puoselėja išskirtinio dėmesio vertus automobilius. Tų, kurių automobilius pareikalaudavo bemiegių naktų ir kruopštaus darbo, todėl „Krown Kaunas Autoshow“ parodos lankytojai gali tikėtis išvysti išskirtinę automobilių kolekciją po atviru dangumi.
„Didžiuojamės, kad Lietuvoje turime tokią stiprią automobilių entuziastų bendruomenę ir tiek daug išskirtinių projektų.
Džiugu, kad mūsų iniciatyvos sulaukia atgarsio ne tik vietiniu, bet ir tarptautiniu mastu – kasmet sulaukiame svečių iš užsienio, o „Krown Kaunas Autoshow“ vardas jau girdimas net ir už Atlanto“, – teigia organizatoriai.
