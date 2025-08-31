Patikimiausios automatinės pavarų dėžės: kurios nebijo didesnės ridos?

Dažniausiai dėl to kalta būna neapgalvota gamintojo konstrukcija, tačiau prie gedimų smarkiai prisideda ir klaidinga kai kurių automobilių gamintojų politika, nenumatanti reguliaraus pavarų dėžės alyvos keitimo.
Daugiau patarimų perkant naudotą automobilį – specialioje rubrikoje „Iš antrų rankų“
Laimei, daugelis nepriklausomų ekspertų rekomenduoja keisti alyvą reguliariai, o tai gerokai prailgina transmisijos tarnavimo laiką, tačiau svarbiausia yra tai, kad naudotų automobilių rinkoje netrūksta modelių itin patvariomis automatinėmis pavarų dėžėmis, kurios, tinkamai prižiūrimos, be didesnių problemų padeda įveikti šimtus tūkstančių kilometrų.
Šiame straipsnyje apžvelgsime būtent tokias. Patikimas ir ilgaamžes automatines pavarų dėžes, kurias galima rasti net ir populiariuose, nebrangiuose automobiliuose.
„5G-Tronic“ ir „7G-Tronic“ („Mercedes-Benz“)
Daugelio „Mercedes-Benz“ automatinių pavarų dėžių patikimumas yra apipintas legendomis. Klasikiniuose modeliuose, tokiuose kaip W124 ar 190, montuotos senesnės kartos transmisijos be didesnių problemų įveikdavo net 700 tūkst. kilometrų ir dažnai būdavo patvaresnės už mechanines pavarų dėžes.
Vėlesnės, modernesnės „5G-Tronic“ ir „7G-Tronic“ pavarų dėžės gavo elektroninį valdymą, kuris prisitaiko prie vairuotojo stiliaus, bei galimybę pavaras perjungti rankiniu būdu. Svarbiausia, kad jos išlaikė pirmtakų patikimumą ir yra laikomos itin ilgaamžėmis.
Gedimai dažniausiai yra natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, o pati dažniausia rimtesnių problemų priežastis – laiku neatliktas transmisinės alyvos keitimas. Tinkamai prižiūrimos, šios pavarų dėžės yra vienas patikimiausių pasirinkimų antrinėje rinkoje.
Kur sutinkamos: daugumoje „Mercedes-Benz“ modelių, kai kuriuose jos buvo montuojamos lygiagrečiai.
ZF 5HP
Dešimtajame dešimtmetyje debiutavusi ZF 5 laipsnių automatinių pavarų dėžių šeima (5HP) – tai dar vienas patikimumo sinonimas.
Šios transmisijos buvo kuriamos automobiliams su išilgai montuojamu varikliu, todėl dažniausiai sutinkamos galinguose, galiniais arba visais ratais varomuose „Premium“ segmento automobiliuose.
Egzistavo kelios pagrindinės versijos, pritaikytos skirtingam sukimo momentui: nuo silpnesniems varikliams skirtos 5HP18 (iki 310 Nm) iki galingiems V8 ar V12 agregatams skirtos 5HP30 (iki 560 Nm), o esantį tarpą tarp jų užpildė 5HP19 ir 5HP24 modifikacijos.
Tinkamai prižiūrint ir reguliariai keičiant alyvą, šioms pavarų dėžėms pusės milijono kilometrų rida neturėtų būti jokia problema.
Kur sutinkamos: Senesniuose BMW (pvz., E46, E39), „Jaguar XJ8“, „Range Rover“, „Porsche 911“/„Boxster“/„Cayman“, galingesniuose „Audi“ ir „Volkswagen“ modeliuose.
ZF 6HP
2000-aisiais debiutavusi ZF 6HP transmisija – tai sėkminga legendinės 5HP serijos evoliucija. Inžinieriams pavyko ne tik pridėti papildomą, šeštą, pavarą (kuri pagerino ir dinamiką, ir degalų ekonomiją), bet ir, optimizavus konstrukciją, sumažinti bendrą transmisijos svorį.
Taip pat buvo patobulinta sukimo momento keitiklio blokavimo sankaba, siekiant sumažinti galios nuostolius.
Svarbiausia, kad visi šie patobulinimai nesumažino patikimumo. Kai kurie ekspertai netgi teigia, kad iki 2014 m. gaminta 6HP serija yra dar tvirtesnė už savo įpėdinę, taip pat puikiai vertinamą 8HP transmisiją.
Geriausias šios pavarų dėžės tvirtumo įrodymas – galingiausia jos versija 6HP32A, kuri buvo montuojama į „Audi Q7 V12 TDI“, kuri gebėjo atlaikyti net 1000 Nm sukimo momentą.
Kur sutinkamos: Įvairiuose „Audi“, „Bentley“, BMW, „Hyundai“, „Jaguar“, „Land Rover“, „Porsche“ ir „Volkswagen“ modeliuose.
ZF 8HP
2008 metais kartu su BMW 760i (V12) modeliu debiutavusi 8 laipsnių ZF 8HP pavarų dėžė iki šiol laikoma vienu geriausių automatinių pavarų dėžių rinkoje.
Dvi papildomos pavaros, palyginti su 6HP, leido keliolika procentų sumažinti degalų sąnaudas. Taip pat buvo ištobulinta mechanika ir valdymo logika: pavarų perjungimas trunka vos 0,2 sekundės, be to, transmisija gali perjungti pavaras žemyn per kelias pavaras iškart (pvz., iš 8-os į 4-ą).
Dėl savo greičio ir efektyvumo ZF 8HP tapo visaverte alternatyva dvigubos sankabos pavarų dėžėms. Geriausias to įrodymas – BMW sprendimas M5 modelyje atsisakyti dvigubos sankabos transmisijos ir ją pakeisti būtent 8HP, kuri pasižymi didesniu patvarumu, bet nenusileidžia greičiu. Vėlesnės versijos gali atlaikyti net iki 1000 Nm sukimo momentą.
Dažniausia problema – trūkčiojimas perjungiant pavaras, kylantis dėl laiku nepakeistos alyvos. Pasitaiko ir valdymo bloko (mechatroniko) gedimų.
Kur sutinkamos: Daugumoje modernių automobilių su išilgai montuojamu varikliu – „Audi“, BMW, „Dodge“, „Jaguar“, „Jeep“, „Land Rover“, „Volkswagen“ ir kt.
545RFE
Ši itin patvari automatinė pavarų dėžė, debiutavusi 2001 metais „Jeep Grand Cherokee WJ“ modelyje, buvo montuojama į daugelį didesnių „Jeep“, „Dodge“ ir RAM visureigių bei pikapų. Įdomus faktas – ją naudojo ir Londono taksi automobiliuose.
Jos ilgaamžiškumo paslaptis slypi konstrukcijos paprastume ir lėtame pavarų perjungime. Būtent dėl to, kad transmisija veikia be skubos ir didelių apkrovų, ji yra laikoma beveik „neužmušama“.
Net ir sunkiuose visureigiuose, kurie dažnai naudojami bekelėje, automatinė pavarų dėžė kapitalinio remonto pasiprašo nuvažiavus daugiau nei 400 000 kilometrų.
Kur sutinkama: „Jeep Grand Cherokee“, „Commander“, „Wrangler“; „Dodge Dakota“, „Durango“ ir kt.
Automatinių pavarų dėžių šeima – A
„Toyota“ koncerno „A“ šeimos automatinės pavarų dėžės yra tikras patikimumo etalonas automobilių pramonėje.
Viena pirmųjų ir garsiausių šios šeimos atstovių – A340, debiutavusi dar devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Būtent ši 4 laipsnių transmisija, montuota į galiniais arba visais ratais varomus modelius, smarkiai prisidėjo prie legendinės „Lexus LS“ modelio reputacijos – vieno patikimiausių automobilių pasaulyje.
Šios pavarų dėžės be vargo atlaiko dideles apkrovas ir šimtus tūkstančių kilometrų. Pirmieji nusidėvėjimo požymiai paprastai pasirodo tik pasiekus 300–400 tūkst. km ridą, o kapitalinio remonto prireikia automobilio ridai padvigubėjus.
Vėlesnės kartos (A750, A760, A960) sėkmingai tęsė šią patikimumo tradiciją. Tai viena iš nedaugelio automatinių transmisijų, dėl kurios istorijos beveik nereikia jaudintis. Jei ji veikia, tikėtina, veiks dar labai ilgai.
Kur sutinkamos: Daugumoje galiniais arba visais ratais varomų „Toyota“ ir „Lexus“ modelių.
Bepakopė pavarų dėžė (e-CVT)
Bepakopės (CVT) transmisijos yra įgijusios nepatikimų ir brangiai remontuojamų mechanizmų reputaciją, tačiau šioje taisyklėje yra viena didelė išimtis – „Toyota“ ir „Lexus“ hibriduose naudojama e-CVT pavarų dėžė.
Nors ji priskiriama CVT tipo pavarų dėžėms, jos konstrukcija yra visiškai kitokia. Vietoj diržo ar grandinės, kurie linkę dilti, čia naudojamas ilgaamžis planetinis krumpliaračių mechanizmas.
Dėl šios priežasties jos patikimumas yra tiesiog fenomenalus. Juokaujama, kad greičiau prireiks keisti variklį ar hibridinės pavaros bateriją, nei remontuoti šią pavarų dėžę.
Geriausias to įrodymas – itin maža naudotų e-CVT transmisijų kaina automobilių laužynuose. Kadangi paklausos joms beveik nėra, veikiantį mazgą galima įsigyti vos už kelis šimtus eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!