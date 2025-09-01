Aukcione – Ayrtono Sennos asmeninis „Mercedes-Benz 190E“: kaina prilygsta daugiabučiui Vilniuje

A. Sennos ir šio modelio istorija prasidėjo 1984 metais legendinėse „Čempionų lenktynėse“, surengtose atnaujintos Niurburgringo trasos atidarymo proga.
Jose su identiškais lenktynėms paruoštais 190E 2.3-16 automobiliais varžėsi 20 geriausių to meto pilotų, įskaitant devynis F-1 pasaulio čempionus, tokius kaip Niki Lauda ir Alainas Prostas.
Tačiau visus juos nustebino tuomet dar mažai žinomas naujokas iš Brazilijos – Ayrtonas Senna. Šlapioje trasoje jis pademonstravo neeilinį talentą ir iškovojo pergalę, įveikdamas lenktynių elitą.
Sužavėtas automobilio galimybėmis, 1985 metais A. Senna užsisakė asmeninį 190E 2.3-16 egzempliorių, kurį pats atsiėmė iš gamyklos Vokietijoje.
Dvejus metus jis naudojo šį automobilį gyvendamas Anglijoje ir nuvažiavo juo apie 40 000 km. 1987-aisiais, pereidamas į „McLaren“ komandą ir kraustydamasis į Monaką, A. Senna automobilį pardavė. Dabartinis savininkas jį įsigijo 1996 metais.
Automobilis turi nepriekaištingą, visą istoriją patvirtinančių dokumentų rinkinį. Nors jo rida šiandien siekia 248 267 km, jis išlaikė daugybę originalių privalumų. Pavyzdžiui, „Becker Mexico“ radijo imtuvą ir gamyklinę signalizaciją.
Įdomi detalė – ant daiktadėžės yra ne A. Sennos, o jo varžovo iš „Čempionų lenktynių“, Nikio Laudos, autografas, gautas 2016-ųjų Australijos GP metu.
