  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Netikėtas konkurentų aljansas: „Mercedes-Benz“ automobiliuose gali atsirasti BMW varikliai

2025-08-22 21:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 21:01

Vokietijos automobilių pramonėje bręsta istorinis sandoris: „Mercedes-Benz“ veda derybas su savo didžiausiu konkurentu BMW dėl keturių cilindrų benzininių variklių tiekimo. Tokį radikalų žingsnį, pasak „Autocar“ šaltinių, lėmė lėtesnis nei tikėtasi elektromobilių populiarėjimas ir siekis mažinti vidaus degimo variklių kūrimo kaštus.

Mercedes-Benz CLA (nuotr. gamintojo)
20

Jei susitarimas būtų pasiektas, naujos kartos BMW varikliai atsidurtų po daugelio „Mercedes-Benz" modelių variklių gaubtais. Nuo kompaktiškų CLA, GLA ir GLB iki C ir E klasės sedanų, GLC visureigio ir net būsimo mažojo G klasės visureigio.

0

Jei susitarimas būtų pasiektas, naujos kartos BMW varikliai atsidurtų po daugelio „Mercedes-Benz“ modelių variklių gaubtais. Nuo kompaktiškų CLA, GLA ir GLB iki C ir E klasės sedanų, GLC visureigio ir net būsimo mažojo G klasės visureigio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

„Mercedes-Benz“ šis sandoris leistų užsitikrinti modernių, „Euro 7“ standartus atitinkančių variklių tiekimą ir, svarbiausia, plėsti įkraunamų hibridų (PHEV) gamą be milžiniškų papildomų investicijų.

Nors kompanija neseniai pristatė savo naują 1,5 litro M252 variklį (gaminamą Kinijoje, „Geely“ ir „Renault“ bendroje įmonėje „Horse“), jis pritaikytas švelniesiems hibridams (MHEV), tačiau netinka galingesnėms PHEV sistemoms. Šią spragą būtent ir užpildytų BMW agregatas.

Manoma, kad kalbama apie naują BMW 2,0 litrų B48 variklio versiją. Šis universalus agregatas naudojamas beveik visuose BMW ir „Mini“ modeliuose ir turi esminį pranašumą – jis pritaikytas tiek priekinių ratų, tiek galinių ratų pavaros modeliams. Tai suteiktų „Mercedes-Benz“ lankstumo visoje modelių gamoje.

Ši partnerystė, jei taps realybe, bus istorinis įvykis, kai du aršiausi Vokietijos „Premium“ segmento konkurentai dalinsis svarbiausiais komponentais. Svarstoma, kad ateityje bendradarbiavimas galėtų apimti ir pavarų dėžes ar net bendrą variklių gamyklą JAV, siekiant išvengti importo muitų. Sprendimo dėl sandorio tikimasi sulaukti iki šių metų pabaigos.

