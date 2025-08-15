Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Šis BMW žavi ne vieną lietuvį: net ir nuvažiavęs 250 tūkst. kilometrų toliau maloniai stebina

2025-08-15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 19:30

TV6 laida „Autopilotas“ naudoto automobilio rubrikoje apžvelgė lietuvių vis labiau mėgstamą BMW automobilio modelį. Tik šešerių metų amžiaus, bet solidžią ridą turintis trečios serijos BMW G21 universalas turi daug gerų savybių ir maloniai stebina tuo, kad net įveikęs pakankamai nemažą atstumą, to per daug nedemonstruoja. Surasti jam ne tik didelių, bet ir mažesnių priekaištų – itin sunku.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai jau septintoji 3 serijos BMW modelio karta, kuri gaminama nuo 2018-ųjų iki šiol, o naujam aštuntos kartos „trečiukas“ vietą turėtų užleisti 2026-aisiais. Laidos metu analizuojamas modelis nuo konvejerio nuriedėjo 2019-ais metais ir per šešerius metus kelyje įveikė daugiau nei 245 tūkst. kilometrų.

BMW privalumai

Bandomas G21 universalas yra 2 l. dyzelis su 190 arklio galių, varomas galiniais ratais bei turintis automatinę greičių dėžę.

„Su G20/G21 BMW išlaiko tradicijas vairuotojams pasiūlyti daug, įvairius poreikius patenkinančių variklių. Pavyzdžiui, 2.0 l benzininiai gali turėti beveik 160, daugiau nei 180 arba 260 arklio galių, o šešių cilindrų trilitris, M340i versijoje – net 370 AG. Dviejų litrų dyzelis gali turėti 116, 150 arba 190 arklio galių, o trijų litrų variklis 265, beveik 290 arba 340 AG M340d versijoje.

Taip pat buvo ir dvi iš tinklo įkraunamos versijos – viena turi 200, o kita 290 arklio galių. Žinoma yra ir versijų su visų varančių ratų pavara, o jei norėsite mechaninės greičių dėžės, tai tokie pasirinkimai yra tikra retenybė ir didžioji dauguma tokių BMW turi aštuonių pavarų automatines pavarų dėžes“, – platų variklių pasirinkimą aptarė „Autopilotas“ žurnalistas Vytenis Kudarauskas.

Išbandęs šį automobilį kelyje V. Kudarauskas komplimentų turėjo puikai variklio ir pavarų dėžės sąjungai. 

„Variklis dinamiškas, puikus visais režimais, tiek važiuojant ramiau, tiek norint ir spustelėti. Pavarų dėžė veikia sklandžiai ir yra puikiai suderinta su varikliu, gerai prisitaiko prie vairuotojo nuotaikos – jei važiuojama ramiau, pavarų perjungimo praktiškai nesijaučia, viskas labai delikatu, o nuspaudus akseleratorių sūkiams leidžia kilti aukščiau, pavaros perjungiamos aštriau.

Važiuoklės veikimas labiau patiks tiems, kurie mėgsta, kai ji yra kiek standesnė ir suteikia daugiau stabilumo nei komforto. O vairo mechanizmas nustebino. Ankstesnės kartos modeliuose jis buvo standus, todėl mieste tekdavo kiek pavargti, bet užmiestyje suteikdavo puikų grįžtamąjį ryšį. Dabar vairas lengvas, tai palengvina manevravimą, tačiau ne toks azartiškas važiuojant vingiuotu keliu“, – pastebėjo laidos automobilių mylėtojams kūrėjas.

Panaikinti trūkumai ir išlikusios problemos

Kokybės trūkumas buvo vienas didžiausių ankstesnės kartos „trečiuko“ minusų. Nors tai „premium“ lygio modelis, bet to nesijautė. O su G serija šis modelis tikrai gerokai pasitempė, nes pastebimai pagerėjo ne tik medžiagų kokybė, bet ir surinkimas.

„Pagaliau apie trečios serijos BMW galima pasakyt, kad jis solidus, o pagerinta kokybė, patogus interjeras bei įvairūs priedai suteikia daugiau jaukumo. Praktiškumo atžvilgiu, G21 truputį lenkia savo pagrindinius konkurentus. Šio universalo bagažinės tūris lygiai 500 litrų, 5 daugiau nei Audi A4 ir 10 nei C klasės „Mercedes-Benz“. Visgi, jei pasirinksite iš tinklo įkraunamą hibridą, bagažinė bus net daugiau nei šimtu litrų mažesnė“, – su ankstesniais modeliais 3 serijos BMW lygino V. Kudarauskas.

Ar tokiu trečios serijos BMW galima pasitikėti? Šie modeliai turi įgimtų problemų. Dažniausiai jas kelia tepalo nuotėkiai per filtrą. Taip pat galimi ir aušinimo skysčio nuotėkiai per sistemos sujungimus. Todėl prieš perkant automobilį, patartina nuvykti į servisą patikrinti ar nepastebimos šio problemos.

Dar viena vieta, kur gali atsirasti aušinimo skysčio nuotėkis – EGR vožtuvo aušintuvas. Ne retas tokių „trečiukų“ savininkas skundžiasi ir turbinos viršslėgio reguliatorių gedimais, o pastebėjus problemą, geriau neatidėlioti jos šalinimo. 

„Jei vyksite į apžiūrą, paprašykite pardavėjo, kad variklis būtų šaltas ir užvedant įdėmiai klausykite, ar nebarška grandinės. Jų keitimas – brangus. Erzinančių problemų gali kelti ir elektronika. Dažniausiai nieko rimto, tik daviklių ar jungčių gedimai, bet tai vis tiek reikalauja laiko ir finansų.

Galiausiai, stenkitės, kad parduodamas egzempliorius turėtų labai aiškią priežiūros istoriją ir atkreipkite dėmesį į tepalų keitimo intervalą. Jei jie buvo keičiami kas 20-25 tūkst. kilometrų, tai nėra geras ženklas. Jei buvęs savininkas, viršijus 100 tūkst. ribą, tai darė kas 10-15 tūkst. kilometrų, net ir didelę ridą turinčio automobilio variklis bei pagrindiniai jo komponentai gali būti išlaikę gerą būklę“, – patarė V. Kudarauskas.

Laidą „Autopilotas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10 val.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

