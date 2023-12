Naudota „Audi A4“ (B9): Geras savybes užgožia smulkūs, bet erzinantys trūkumai

Įvairios naudotų automobilių patikimumo suvestinės rodo, jog nemaža dalis vokiškų modelių po kelerių metų pradeda demonstruoti elgesį, kuris daugeliui vairuotojų tampa tiesiog nepriimtinas, o ir būtent dėl to, sudarytas įspūdis apie vokiškus automobilius pradeda bliūkšti.

Iš Vokietijos kilę gamintojai jau seniai prarado patikimų ir ištvermingų automobilių įvaizdį, tačiau tai nereiškia, jog tam tikrų markių inžinieriai nesiryžta mokytis iš savo klaidų. Puikus to pavyzdys – „B9“ kartos „Audi A4“.

DIZAINAS

Radikalių sprendimų nesivaikantys „Audi“ automobilių dizaineriai ištisus dešimtmečius mieliau rinkdavosi subtilios, bet pastebimos evoliucijos kelią. Ir „B9“ yra kone puikiausias šios strategijos pavyzdys.

Tiesiogiai lygindami „B8“ ir „B9“ pastebėsite, jog naujesnis modelis turi keletą ryškiau matomų linijų, kurios sukuria agresyviau atrodančio automobilio įspūdį. Jie, neabejotinai patrauklūs, tačiau vargu ar „B9“ būtų galima pavadinti dizaino šedevru.

Kita vertus, įmantrių stilistinių elementų trūkumą galima pateisinti, mat gamintojas didžiausią dėmesį skyrė aerodinamikai. Būtent siekis užtikrinti maksimaliai įspūdingus aerodinaminius rodiklius diktavo kėbulo linijas.

Šių pastangų rezultatas – aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas, siekiantis vos 0,23 (Cx), o tai yra geriausias rezultatas klasėje ir iki šiol yra geresnis už tam tikrus naujesnius modelius. Pavyzdžiui, „Tesla Model 3“, nors ir atrodo kaip muilinė, šio automobilio aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas siekia 0,24. Sportiško ir aptakaus „BMW i8“ – 0,26, tik ką rinkoje pasirodžiusio „Toyota Prius“ – 0,27.

Prie šio puikaus rezultato prisideda eilė smulkių, naudingų sprendimų. Pavyzdžiui, šoninių veidrodėlių, variklio dangčio forma. Net nežymūs išlinkimai durų apačioje turi teigiamos įtakos.

Vadovaujantis kiekvieno gamintojo teiginiais, geresnė dinamika sumažina degalų sąnaudas ar triukšmą salone, tačiau „B9“ kartos modelyje geresni aerodinamikos rodikliai sukuria iškreiptą greičio suvokimą. Tą galima pasakyti visai eilei automobilių, tačiau „B9“ šioje srityje yra išskirtinis.

Aerodinamika nebuvo vienintelė sritis, kuriai „Audi“ inžinieriai skyrė didžiulį dėmesį. „B9“ projektavę inžinieriai taip pat nepeliaujamai ieškojo būdų kaip sumažinti automobilio svorį. Ir panašu, jog „Audi“ ėmėsi metodų, kuriais vadovaujasi „Mazda“ specialistai kurdami kiekvieną „MX-5“ kartą.

Štai, automobilio struktūroje panaudotas aliuminio ir plieno mišinys leidžia, priklausomai nuo versijos, atsikratyti iki 100 kilogramų viršsvorio. „Audi“ taip pat svorį mažino ištisoje grandinėje – nuo laidyno, sėdynių, pakabos iki vairo mechanizmo.

Ši griežta dieta labiausiai matyti pažvelgus ir palyginus „B8“ ir „B9“ kartos modelių svorių skirtumus. Štai, pati lengviausia „Audi A4“ versija, su 1,4 litro benzininiu varikliu, sveria vos 1320 kilogramų ( lengviausia „B8“ svėrė 1430 kilogramų), o pati sunkiausioji modifikacija su V6 dyzeliniu varikliu sveria 1690 kilogramų.

Atkreipkite dėmesį:

Pirkdami automobilį atkreipkite dėmesį kaip veikia šoniniai veidrodėliai. Ar jų veikimas sklandus ir tolygus. Jeigu jie turi užsilenkimo funkciją, patikrinkite ir ją. Šiuose modeliuose – tai dažnai sutinkamas gedimas.

Šios kartos „Audi A4“ modeliai gali turėti durų rankenėlių apšvietimo funkciją. Rankenėlėse esančios LED lemputės yra linkusios perdegti dažniau negu kituose šios klasės automobiliuose.

Kaip ir dauguma modernių automobilių, „Audi A4“ turi įrengtą priekinę vaizdo kamerą, kuri yra „Audi Pre-Sense“ saugumo įrangos dalis. Pirkdami automobilį atkreipkite dėmesį, ar ties priekine vaizdo kamera (priekinio stiklo viršuje) stiklas neturi įbrėžimų ar įtrūkimų. Smulkesni ir didesni pažeidimai gali paveikti „Audi Pre-Sense“ sistemos darbą.

INTERJERAS

„Audi“ automobilių salonai visuomet buvo ta vieta, kurioje ši markė sugebėdavo daugelyje sričių pranokti analogus iš BMW ar „Mercedes-Benz“, o ką jau kalbėti apie „Alfa Romeo“, „Jaguar“ ar „Volvo“. „Audi“ visuomet stengėsi, jog nepaisant automobilio dydžio, visuomet jaustumeisi, jog vairuoji aukštesnės klasės produktą ir su „B9“ karta, vokiškų automobilių gamintojas vengė naudoti klasės standartų neatitinkančių sprendimų, kaip, pavyzdžiui, „F30“ kartos 3 serijos BMW.

Vietoje to, kad pasiūlytų kažkokį neaiškų kompromisų maišelį, „Audi“ pademonstravo meistriškai suprojektuotą interjerą, kuriame jautiesi it kiekviena sprendimas būtų apgalvotas iki smulkmenų. Stilistiškai automobilio salonas – santūrus, o ne ekscentriškas, galbūt jame trūksta šiek tiek daugiau šviesesnių atspalvių, tačiau kokybė – nuo kilimėlių iki pat statramsčių apdailos šiame segmente yra išskirtinė.

Atskiros paminėjimo reikalauja „Audi“ atlikti pokyčiai 2019 m. pristačius atnaujintą modelių gamą. Nors 98 procentai visų elementų išliko tokie patys, greitai atpažįstami ir lengvai valdomi, tačiau viena naujovė išsiskiria. Netgi – labai.

Dėl nesuprantamų priežasčių „Audi“ nusprendė pašalinti „MMI“ sistemos valdiklį ties pavarų perjungimo svirtimi ir vietoje to reikalaus nuolatos pirštais baksnoti ekraną. Kiek tai patogu – priklausys nuo jūsų rankų ilgio, tačiau patobulintos sistemos privalumus užgožia nepatogus jos valdymas. Juk ne veltui BMW iki šių leidžia „iDrive“ sistema naudotis ne vienu, bet dvejais būdais.

Vertinant automobilio erdvę, deja, čia tradiciškai yra mažiau vietos negu pigesniuose vidutinės klasės atstovuose, tačiau tai tikrai nėra „Audi A4“ kaltė. Aukštesnės klasės automobilių gamintojai puikiai išmano savo darbą, todėl maksimaliai erdvūs ir praktiški modeliai (pavyzdžiui, „A6“ ar 5 serija) kainuoja gerokai daugiau, o tai galiausiai transformuojasi į didesnį pelną.

Vis dėlto, net ir atsižvelgus į tai, erdvės pojūčiu „Audi A4“ negali lygiuotis nei su „Renault Talisman“ ar „Opel Insignia“. Geriausiu atveju, salono erdvė gali lygiuotis į „Volkswagen Golf“ universalą.

Labiausiai priekaištauti norisi ne dėl erdvės priekyje, kur vairuotojui ir keleiviui skirta aplinka yra patogi ir jauki. Nepasitenkinimas kyla atvėrus galines duris, kur, kaip ir minėjome, vietos yra ne ką daugiau nei „Volkswagen Golf“ universale.

Panašią išvadą galima padaryti atvėrus bagažinės dangtį. Sedanas, pavyzdžiui, siūlo 480 litrų talpos bagažinę, universalas – 505 litrų. Palyginimui, „Golf“ universale standartiškai gausite net 611 litrų talpos bagažinę.

Šios klasės mėgėjus galima paguosti, jog „Audi A4“ bagažinės tūris yra didesnis už „Lexus IS“ ar „Jaguar XE“.

Atkreipkite dėmesį:

Įsitikinkite, jog skaitmeninio prietaisų skydelio ekranas nemirga ir veikia sklandžiai. Bet kokie, smulkesni ir didesni, nesklandumai indikuoja skaitmeninio prietaisų skydelio modulio gedimą.

Jeigu automobilis turi trijų zonų klimato kontrolę, centrinėje konsolėje rasite skaitmeninį ekraną. Atidžiai apžiūrėkite jį ir įsitikinkite, jog nematote horizontalių linijų. Jos išduoda apie artėjantį ekrano keitimą/remontą.

Visų, išskyrus „S-Line“, sėdynių apmušalai negarsėja ilgaamžiškumu, todėl pirkdami automobilį atidžiai apžiūrėkite sėdynių būklę.

Šildomų sėdynių funkcija turi tris veikimo greičius: lėtąjį, vidutinį ir greitąjį. Patikrinkite kaip jie veikia, nes šildomų sėdynių elementas nėra ilgaamžis.

DINAMIKA

Vienas didžiausių vokiškų automobilių privalumų – velniškai plati ir universali variklių gama, ir ši „Audi A4“ modelio karta buvo ne išimtis. Priklausomai nuo poreikių, automobilis galėjo turėti nuosaikų benzininį variklį, ekonomišką dyzelinį variklį, o kitoje barikadų pusėje stovėjo eilė skirtingų, bet dinamiškų motorų, kuriuos įsimylės kiekvienas benzingalvis.

Įprastai, variklių gamoje galima rasti bent vieną ar dvi variklių versijas, kurios, regis, buvo sukurtos norint tiesiog užpildyti tam tikrą spragą, o ne trokštant pasiūlyti tinkamą įrankį, su kuriuo vairuotojai galėtų įveikti tūkstančius kilometrų. Tokio silpnavalio „Audi A4“ variklių gamoje nėra.

Tai yra stiprus argumentas, kurį reikėtų pagrįsti, todėl pradėkime nuo daugiausiai pajuokų sukeliančios versijos, turinčios vos 1,4 litro darbinio tūrio širdį. Daugelis į tokio tūrio variklius, tokio dydžio automobiliuose žiūri su baime, tačiau nepagrįstas baimes reikėtų atidėti į šalį.

Palyginus su kitomis „Audi A4“ modifikacijomis, 1,4 litro agregatą turinti versija pasižymi išskirtinai mažu svoriu. Kaip ir minėjome anksčiau, ši versija sveria vos 1320 kilogramų, arba 110 kilogramų mažiau negu galingiausią variklį turinti, naujutėlė „Toyota Corolla“, todėl žiupsnelis racionalaus vairavimo užtikrins, jog vidutinės degalų sąnaudos bus daugiau negu priimtinos, o bendri eksploatacijos kaštai prilygs žemesnės klasės „Volkswagen Golf“ ar „Passat“.

Vis dėlto, absoliučiu efektyvumo čempionu reikėtų laikyti 2,0 litrų, keturių cilindrų dyzelinį variklį. Daugelyje „Volkswagen Group“ koncerno automobilių montuojamas motoras visuomet sugeba džiuginti gebėjimu būti ekonomišku, sąlyginai dinamišku ir patvariu.

1,4 litro benzininis ir 2,0 litrų dyzelis – vieni iš logiškiausių ir racionaliausių pasirinkimų „Audi A4“ variklių gamoje. Tačiau jeigu pirkdami naudotą „Audi A4“ norite patirti šiek tiek daugiau emocijų, tuomet jūsų pasirinkimų gretose turi būti tik du kandidatai. Tai – 2 litrų benzininis arba 3,0 litrų dyzelinis motorai.

Abu varikliai šiame automobilyje turi labai aiškų tikslą – užtikrinti, jog bet kokioje situacijoje priekyje tūnantis variklis patenkintų visus įmanomus vairuotojo poreikius, tačiau benzininis ir dyzelinis variklis tai daro skirtingais būdais.

Pasirinkę 2 litrų benzininę versiją gausite labai tylų, sklandžiai veikiantį, energingą kompanioną. Įsivaizduokite, jog tai „Golf GTI“, tačiau gerokai civilizuotesnis ir toks pats greitas. O štai, V6 dyzelis yra visiškai kitoje planetoje.

Nors V6 dyzelinė versija yra sunkesnė ir vangesnė pajudėti iš vietos, tačiau tereikia palaukti, kol 600 Nm sukimo momentas pradės sukti visus keturis automobilio ratus. Būtent ši versija yra sukurta tolimoms, greitoms ir svarbiausia – sąlyginai ekonomiškoms kelionėms.

Ši versija taip pat pasitarnaus tiems, kas retkarčiais mėgsta nusukti nuo asfalto ar žvyrkelio. V6 dyzelinis variklis poruojamas išskirtinai su „Quattro“ visų varančiųjų ratų pavara, kurios pranašumais labiausiai pavyks pasinaudoti braidant per sniego pusnis ar klajojant po atokesnes, sunkiau pravažiuojamas vietoves.

Atkreipkite dėmesį:

Įprastai, šis gedimas pasitaiko retai, tačiau jeigu „Start/Stop“ sistema netikėtai nustojo veikti, o vidutinės degalų sąnaudos išaugo kelis kartus,, atlikite programinės įrangos atnaujinimą. Programinės įrangos klaidos, ypač atnaujintuose modeliuose, sukelia įvairiausius gedimus, kuriuos išspręsti galima tik su programinės įrangos atnaujinimu.

Jeigu su automobiliu pagrinde važinėjate mieste – rinkitės benzininį, o ne dyzelinį variklį. Trumpos kelionės, mažas greitis ir kiti veiksniai labai greitai užkimš kietųjų dalelių filtrą.

Keturių cilindrų varikliai turi vieną silpnąją vietą – karterio ventiliacijos vožtuvą. Jį pakeisti nesunku, tad padarykite sau paslaugą ir jį keiskite ties kas antru ar trečiu alyvos keitimo intervalu.

Dyzelinių variklių silpnoji vieta – termostato korpusas. Jis ilgainiui tampa nesandarus.

VALDYMAS

Plati variklių gama pasitarnauja, kuomet skirtingų poreikių turintys vairuotojai nori specifinių charakteristikų. Vieno nori ekonomiško, kiti – galingo ir sportiško. Iš tiesų, tą patį galima pasakyti ir apie automobilio pakabos sistemas ir elgesį kelyje.

„Audi“, vėlgi, norėdama įtikti kaip niekada plačiai vairuotojų grupei, „A4“ gamino su keturiomis skirtingomis pakabos konfigūracijomis. Pirmoji – standartinė, dažniausiai sutinkama modeliuose su 1,4 litro benzininiu arba 2,0 litrų dyzeliniu motorais. Antroji – turinti standesnes ir trumpesnes spyruokles. Trečioji – į įvairiapusiškumą orientuota konfigūracija, turinti adaptyvius amortizatorius. O štai paskutinioji – rečiausiai sutinkama. Ji ne tik, kad turi adaptyvius amortizatorius. Ji taip pat turi standesnes ir trumpesnes spyruokles, dėl kurių kėbulo prošvaisa yra 23 mm mažesnė negu kituose, standartiniuose modeliuose.

Įvairovės galima rasti netgi vairo mechanizmų srityje, mat gamintojas siūlė rinktis iš standartinio arba „Dynamic Steering“ vardu pavadintos sistemos. Pastarosios sistemos veikimo savybės priklauso važiavimo greičio, pasukimo kampo ir kitų parametrų. Šios sistemos veikimas taip pat keičiasi priklausomai nuo pasirinkto važiavimo režimo. „Comfort“ režimu vairas būna lengvas, o štai „Sport“ režimu – standus ir sunkus.

Natūralu, jog naudotų automobilių rinkoje suradus neprastai sukomplektuotą versiją, „Audi A4“ sugebės palikti įsimintiną įspūdį. Modeliai, turintys adaptyvius amortizatorius ir „Dynamic Steering“ vairo mechanizmo sistemą leidžia mėgautis džiuginančiu kompromisu tarp žaismingumo, judrumo, patogumo ir komforto. Tiesiog reikės spausti reikalingus pedalus, nepaleisti iš rankų vairo ir automobilis labai patogiai ir užtikrintai pasieks galutinį tikslą.

Maksimalų našumą, be abejonės, suteiks „Quattro“ vardu pavadinta keturių varančiųjų ratų pavara, kurios veikimo ir efektyvumo rodikliais neabejoja niekas. Vis dėlto, renkantis naudotą „Audi A4“ automobilį, turėtumėte žinoti, jog „Quattro“ pavaros konstrukcija „A4“ modelyje priklauso nuo variklio skyriuje tūnančios širdies.

Visi, išskyrus V6 dyzelį, turi „Quattro“ pavaros sistemą – „Ultra“. Iš esmės tai reiškia, jog tai yra dalinė „AWD“ sistema, o jos veikimo principas yra labai paprastas. Automobilis įprastai važiuoja naudodamas tik priekinių varančiųjų ratų pavarą, tačiau kai atsiranda priekinių ar galinių ratų praslydimas, arba kai daugybė jutiklių nustato, kad reikia papildomos traukos, kompiuteriai beveik akimirksniu įjungia galinę ašį.

Tuo tarpu V6 dyzelinį variklį turinčios versijos (nepriklausomai nuo to ar tai sedanas, universalas ar „Allroad“) naudoja tradicinį, centrinį „Torsen“ diferencialą, kuris, kaip ir jo pirmtakas, varomąją jėgą priekiniams ir galiniams ratams paskirsto 40:60 santykiu. Kraštutiniu atveju, priekiniams ratams gali būti perduodama iki 70 proc. variklio sukimo momento, o galiniams – net iki 85 proc. Be to, V6 dyzelinė versija turi dar vieną pranašumą – automatinę pavarų dėžę.

Visi varikliai, išskyrus V6 dyzelį, naudoja mechanine arba 7 laipsnių dvigubos sankabos („DSG“) pavarų dėžę, o štai didžiausio tūrio dyzelis naudoja sklandžiai veikiančią 8 laipsnių, „ZF“ hidraulinę automatinę pavarų dėžę, kurią galima rasti praktiškai daugumoje BMW ar „Jaguar“ modelių.

Atkreipkite dėmesį:

Nepriklausomai nuo variklio tipo, silpnoji „Audi A4“ automobilių vieta – variklio pagalvės. Jos nėra pigios, tad pirkdami automobilį atkreipkite dėmesį į jų būklę.

Atkreipkite dėmesį į viršutinių įvorių būklę. Iš visų pakabos elementų jos nusidėvi greičiausiai.

Padangų slėgį rodantys jutikliai yra labai jautrūs didesniems oro temperatūrų svyravimams.

Neišsigąskite, jeigu prietaisų skydelyje pasirodys „Brake servo restricted“ klaida. Ši klaida nurodo, jog sugedo stabdžių slėgio jutiklis. Šiuose „Audi“ automobiliuose ši problema sutinkama ganėtinai dažnai.

KODĖL VERTA ĮSIGYTI?

Solidi išvaizda

Plati variklių gama

Galimas su „Quattro“ pavara

Patogus ilgose kelionėse

Efektyviai veikiančios pagalbinės vairavimo sistemos

„Allroad“ versija yra pilnavertė alternatyva krosoveriams

KODĖL NE?

Automobilio eksploatacijos kaštai – didoki

Didesnė vagystės rizika

Sunku surasti padoriau įrengtą egzempliorių, kuris turėtų benzininį variklį

DETALIŲ KAINOS

Salono filtras ~ 30 eurų

Pavarų dėžės hidraulikos filtras ~ 40 eurų

Variklio pagalvė ~ 130 eurų

Paskirstymo fazių reguliatorius ~ 60 eurų

Cilindrų galvutės tarpinė ~ 40 eurų

Alyvos slėgio daviklis ~ 15 eurų

Priekinė pakabos svirtis ~ 60 eurų

Amortizatorius ~ 70 eurų

Spyruoklė ~ 60 eurų

„MacPherson“ kolonos pagalvė ~ 40 eurų

Uždegimo ritė ~ 50 eurų

Dvimasis smagratis ~ 500 eurų

Stabdžių diskas ~ 60 eurų

Stabdžių trinkelių komplektas ~ 70 eurų

Elektrinė vairo kolonėlė ~ 480 eurų

Vairo traukės antgalis ~ 45 eurai

Aušinimo skysčio siurblys ~ 400 eurų

Radiatorius ~ 150 eurų

Starteris ~ 300 eurų

Žibintų aukščio reguliavimo jutiklis ~ 100 eurų

ABS jutiklis ~ 50 eurų

Oro srauto matuoklė ~ 110 eurų

*detalių kainos yra orientacinės. Tai nėra originalių, markių atstovybėse parduodamų detalių kainos.