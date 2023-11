Naudotas „Infiniti Q50“: Japoniškas BMW su „Mercedes-Benz“ varikliais

Tiesiog užtenka pažvelgti į tuziną pavyzdžių. „General Motors“ eilę kartų bandė įsūdyti „Cadillac“ markės automobilius, „Honda“ ir „Ford“ dėl pernelyg didelių investicijų atsisakė į Europą atplukdyti „Acura“ ir „Lincoln“ markės modelius, o štai „Nissan“ priklausanti prabangių automobilių gamintoja „Infiniti“ Europoje išbuvo tik 12 metų, per kuriuos žemyne pardavė šiek tiek daugiau nei 60 tūkst. automobilių. Ne per metus, o per oficialų veiklos laikotarpį, trukusį 12 metų.

Šiandien „Infiniti“ prekės ženklo vadovai galėtų įvardinti ne vieną priežastį kodėl taip įvyko, o ir tikėtina, jog geresnėje pozicijoje buvęs gamintojas plėtrą Europoje vykdytų pagal kitokį scenarijų, dažniau ir aršiau pabrėžtų savo glaudžias sąsajas su „Mercedes-Benz“. Visgi, Jungtinėje Karalystėje surinktas „Infiniti Q30“ buvo „Mercedes-Benz GLA“ techninis dvynys, o štai naudotų automobilių rinkoje patrauklia kaina viliojantis „Infiniti Q50“ taip pat turi glaudžių sąsajų su europiečių pamėgta „Mercedes-Benz“ C klase.

DIZAINAS

Tam tikrų gamintojų automobiliai yra kuriami taip, jog juos galėtume akimirksniu atpažinti. Pavyzdžiui, „Alfa Romeo“ ir BMW ištisus dešimtmečius savo automobilių dizainą formuoja aplink išraiškingo stiliaus radiatoriaus groteles, tačiau tokio pobūdžio strategija šiandieninėje automobilių pramonėje yra ganėtinai retas reiškinys. Vietoje to, automobilių dizaineriai ieško kitų metodų, kuriais pavyktų vienu metu iškart atskleisti kilmės šalį ir gamintoją.

Japoniškų automobilių gamintojams ši užduotis buvo kaip niekada sudėtinga, mat eilė istorinių pavyzdžių rodo, jog kiekvienam modeliui jie trokšta suteikti atskirą, savitą stilių, tačiau ambicingos plėtros planus siekusi įgyvendinti „Infiniti“ turėjo į pagalbą pasitelkti tą pačią filosofiją, kuria jau eilę metų vadovaujasi „Audi“, BMW ar „Mercedes-Benz“. Vietoje troškimo pabrėžti konkretaus modelio individualumą, ištisai modelių gamai suteikiami tie patys bruožai.

Šį drastišką pokytį galima įžvelgti tiesiog palyginus naujo tūkstantmečio pradžioje debiutavusius ir vėliau pasirodžiusias jų pamainas. Palyginkite „Infiniti FX50“ su jį pakeitusiu „QX50“, „M35“ su „Q70“ ir galiausiai – „G“ seriją su ja pakeitusia „Q50“ modelių šeimyna.

Anksčiau pasirodę modeliai, nors ir laikėsi panašios stilistinės linijos, kiekvienas iš jų turėjo tik jam būdingą dizainą, dėl kurio gatvėje iškart supranti, jog tai būtent, pavyzdžiui, „Infiniti FX“ visureigis. Tuo tarpu technologiškai pažangesnės jų pamainos tiesiog pasidabino praktiškai identiškais, nuglūdintais elementais, dėl kurių „Infiniti“ prarado žiupsnį išskirtinumo ir dabar tiesiog atrodo kaip iki smulkmenų išparceliuota europietiško modelio kopija.

Automobilio stilius nebuvo vienintelė sritis, kurioje „Infiniti“ siekė atkartoti Europoje stiprų užnugarį turinčių gamintojų sprendimus. Inžinieriams buvo patikėta ne pati naujausia, bet poreikius patenkinanti „Nissan FM“ vardu pavadinta platforma, kuri iki „Q50“ pasirodymo puikiai pasitarnavo projektuojant eilę skirtingų „Nissan“ ir „Infiniti“ modelių. Pradedant „Nissan 350Z“ ir baigiant „Q50“ pirmtaku – G serijos modelių šeima.

Galima pamanyti, jog senos platformos pritaikymas naujam modeliui neatrodo kaip tinkamas sprendimas, tačiau žvelgiant iš inžinerinės pusės – ne vieną dešimtmetį naudotas pagrindas buvo sklandžiai pritaikytas reiklesniems europiečių poreikiams. Pavyzdžiui, priekinės pakabos konstrukcija turi panašumų su „Audi A4“ (dvigubos skersinės svirtys), technologijų arsenale – šios klasės automobiliuose tuomet dar nematytos technologijos (pavyzdžiui, eismo juostos palaikymo sistema, kuri taip pat reaguoja į šoninio vėjo gūsius), o deramą našumo ir efektyvumo poreikį turėjo patenkinti keturių cilindrų varikliai iš „Mercedes-Benz“.

Iškart norėtųsi pabrėžti, jog „Daimler“ indelis kuriant „Q50“ buvo minimalus. Vokietijos koncernas atliko patikimo partnerio vaidmenį ir į „Infiniti“ gamyklas siuntė keturių cilindrų variklius bei su šiais motorais poruojamas mechanines ir automatines pavarų dėžes.

Atkreipkite dėmesį:

Apžiūrėdami automobilį atsižvelkite ar tinkamai veikia priekiniai ir galiniai žibintai. Ypač juose esantys LED elementai. Pasitaiko atvejų, kuomet perdega „Intelligent Power Distribution“ modulio saugikliai arba sugenda pats modulis.

Atkreipkite dėmesį į galinius žibintus ir ar juose nesikaupia drėgmė. Metams bėgant galiniai žibintai praranda sandarumą.

INTERJERAS

Prestižinės markės emblemą dėvintis automobilis daugelį metų buvo asocijuojamas su kokybe, išskirtiniu dėmesiu detalėmis ir pojūčiu, jog vairuoji skrupulingai suprojektuotą mašiną. Vis dėlto, pastarųjų poros dešimtmečių pavyzdžiai rodo, jog nemaža dalis aukštesnės klasės automobilių gamintojų ryžosi nuleisti kokybinę kartelę tikėdamiesi, jog tai taip netaps kliūtimi potencialiems pirkėjams. Ir žvelgiant į „F30“ kartos 3 serijos BMW ar „W204“ kartos „Mercedes-Benz“ C klasės pardavimų apimtis, susidaro įspūdis, jog prestižinės markės simbolis yra gerokai svarbesnis negu pojūtis, jog vairuoji kainą pateisinantį produktą.

„Infiniti“ puikiai žinodama kur slypi šių pagrindinių konkurentų silpnybės, „Q50“ suteikė keletą ryškių, naudingų pranašumų. Vienas iš jų – išskirtinai gausi komforto įranga. Net ir kukliausią įrangos paketą turintys modeliai standartinėje įrangoje turi galinio vaizdo kamerą, atstumo jutiklius, dviejų zonų klimato kontrolę. O štai aukštesnį įrangos lygį turinčiuose modeliuose bus galima mėgautis šildomomis priekinėmis sėdynėmis, automatiškai tamsėjančiu galinio vaizdo veidrodėliu, „Bose“ garso sistema ar adaptyvia eismo juostos ir greičio palaikymo sistema.

Nepriklausomai nuo „Q50“ įrangos lygio, kiekvienas automobilis atkeliaus su prieštaringai vertinama dviejų ekranų koncepcija. Pagal gudrųjį „Infiniti“ ergonomikos specialistų sumanymą, du ekranai turėjo palengvinti funkcionalumą ir, tuo pačiu, automobiliui suteikti technologinį pranašumą prieš konkurentus.

Viršutinis ekranas atlieka ganėtinai tikslingą vaidmenį – jame rodomi navigacijos rodmenys arba galinės vaizdo kameros transliuojamas vaizdas, o štai žemiau esantis antrasis ekranas yra skirtas kitų funkcijų valdymui. Lietimui jautriu ekranu galėsite keisti, pavyzdžiui, keisti radijo, klimato kontrolės, vairo stiprintuvo nustatymus.

Gamintojas automobilio pristatymo metu tvirtino, jog į „Q50“ taip pat galėsite atsiųsti specifines programėles, kuriomis galėsite skaityti savo el. laiškus, naršyti socialinių tinklų erdvėse ir pan, tačiau šie pažadai liko neišpildyti, o dabar siūlomų programėlių pasirinkimas – ribotas.

Tikėtina, jog tai daugeliui vairuotojų netaps priežastimi atsisakyti „Q50“ kandidatūros, mat klimato kontrolę galima valdyti šalia ekrano esančiais mygtukais, o pirmą kartą suporavus išmanųjį telefoną, galėsite visiems laikams pamiršti kaip lėtai ir neintuityviai veikia ši multimedijos sistema.

Atsitraukus nuo prieštaringiausiai atrodančio įrenginio ir susitelkus į bendrą visumą, „Infiniti“ įdirbį būtų galima įvertinti stipriu septynetu. Šis balas – žymiai aukštesnis negu tas, kurį skirtume „F30“ ar „W204“, tačiau kokybiniai skirtumai tarp BMW ir „Mercedes-Benz“ automobilių sumažėja arba pranyksta pradėjus „Q50“ lyginti su moderniomis jų pamainomis – „G20“ ir „W205“.

Jeigu susitelksime į naudotų automobilių rinkoje dažniausiai sutinkamus 2013 - 2017 metų gamybos modelius, tuomet galėsite pasidžiaugti, jog, pavyzdžiui, sėdynes juosianti oda neprimena šimtą kartų išskalbto skuduro kaip tai yra „F30“. Taip pat džiugins tvirtai suręstų detalių gausa, dėl kurių sėdint už japoniško sedano vairo jautiesi it iš tikrųjų būtum aukštesnės klasės gamintojui priklausančiame sedane.

Vis dėlto, pradėjus žvalgytis į mažytes smulkmenas, pradedi suprasti kodėl „Infiniti“ nesulaukė didesnio pripažinimo Europoje. Automobilio salone pernelyg daug pigesniuose „Nissan“ modeliuose naudotų detalių, kurios sumenkina bet kokias „Infiniti“ pastangas šios markės modelius pozicionuoti tokiame pačiame lygyje kaip „Audi“, „Mercedes-Benz“ ar „Lexus“.

Ir vėlgi – jeigu sugebėsite, pavyzdžiui, ignoruoti iš „Nissan Altima“ pasiskolintą prietaisų skydelį ir susikoncentruosite tik į teigiamas „Q50“ savybes, netrukus pajusite sėdynių teikiamo komforto malonumą. Tiek priekyje, tiek gale esančių sėdynių forma bei porolono storis lenkia šios klasės standartus ir po ilgesnės kelionės nepriverčia jaustis, jog ką tik sėdėjote ant medinio suolo.

Taipogi galima išskirti interjero erdvę. Palyginus su 3 serijos BMW ar netgi „Lexus IS“, „Q50“ yra šiek tiek ilgesnis, platesnis ir aukštesnis. Nors ilgio ir pločio skirtumai nėra žymūs, tačiau pakartotinai laipiojant iš vieno automobilio į kitą, netrukus pastebėsite reikšmingus pranašumus „Q50“ naudai.

Atkreipkite dėmesį:

Laikantis visų modernių automobilių tradicijų – multimedijos sistema yra linkusi užstrigti, netikėtai persikrauti arba tiesiog nerodyti reikiamos informacijos.

Pasitaiko atvejų, kuomet sutrinka galinio vaizdo kameros veikimas. Šią problemą dažnai išsprendžia programinės įrangos atnaujinimas.

Įvairius laidus dengiančios medžiagos buvo pagamintos iš bioplastiko. Ši medžiaga masina graužikus, kurie vėliau gali sukelti šūsnį elektronikos problemų.

DINAMIKA

Efektyvių variklių gaminimas „Nissan“ inžinieriams nėra svetimas, tačiau kuomet pagrindinėse „Infiniti“ rinkose dominuoja ėdrūs, europietiškų efektyvumo ir taršos standartų neatitinkantys agregatai, nenuostabu, jog gamintoja iš Japonijos pasibeldė į „Mercedes-Benz“ duris.

Kaip ir minėjome anksčiau, „Q50“ variklių gamoje buvo du „Mercedes-Benz“ varikliai. Vienas iš jų – benzininis, o kitas – dyzelinis. Pastarasis, kaip ir buvo galima tikėtis, sudarė didžiąją dalį pardavimų, todėl naudotų automobilių rinkoje dažniausiai sutinkami 150 000 ar 200 000 kilometrų nuvažiavę dyzeliniai egzemplioriai.

„OM651“ vardu pavadintas dyzelinis variklis – neišskirtinis, bet ir labai stipriai neužknisantis. 170 arklio galių ir 400 Nm sukimo momentą generuojantis motoras visai neblogai išjudina ne patį lengviausią „Q50“ ir leidžia mėgautis ganėtinai mažu apetitu degalams. Žinoma, jeigu tik turite polinkį važinėti ekonomiškiau, tačiau šį motorą galėtume rekomenduoti tik tuo atveju, jeigu sugebėsite ignoruoti tris jo trūkumus.

Pirmasis trūkumas – akivaizdžiai ausį rėžiantis triukšmingumas. Antrasis – nemalonios dyzelinio variklio vibracijos. O štai trečiasis trūkumas kelia didžiausią irzulį – tai buka „Mercedes-Benz“ automatinė pavarų dėžė. Ji tiesiog kiekvieną kartą veda iš proto, jeigu bandote diktuoti savo važiavimo tempą ir nenorite apsiriboti lėtapėdiška važiavimo maniera.

Žymiai geresnį įspūdį palieka „M270“ benzininis variklis. Nors jis išvysto 50 Nm mažesnį sukimo momentą, tačiau jis yra pasiekiamas plačiame 1250-4000 aps/min. sūkių diapazone, o tai užtikrina sklandžią ir akimirksniu pasiekiamą akceleraciją.

Benzininė versija taip pat yra gerokai greitesnė už dyzelinę. Pavyzdžiui, iki 100 km/val. benzininė versija įsibėgėja per 7,2 sekundės, o dyzelinė – per 8,5 sekundės. Šis dinamikos skirtumas labiausiai pasijaučia, kai norima pagreitėti važiuojant 60, 80 ar 100 km/val. greičiu.

Labiausiai pastebimas šio variklio trūkumas – apetitas degalams. Kadangi „Q50“ yra gerokai sunkesnis už analogišką motorą naudojančią C klasę, vidutinės degalų sąnaudos mišriu režimu svyruos tarp 9 ir 12 l/100 km.

Naudoto „Infiniti Q50“ pirkėjams didžiausią susidomėjimą turėtų kelti hibridinę pavarą turintis modelis. Nors dėl automobilyje atsiradusios baterijos paaukosite žiupsnelį bagažinės tūrio, o bendras automobilio svoris išaugs 76 kilogramais, tačiau, palyginus su hibridinės pavaros siūlomomis naudomis, tai tėra mažytės smulkmenos.

Skirtingai nei kitos „Q50“ versijos, hibridinė versija standartinėje įrangoje iškart gauna keturių varančiųjų ratų pavarą. Ji – nėra nuolatinė, nes ji pirmenybę teikia galinei ašiai, tačiau prireikus gali iki 50% variklio išvystomos galios siųsti priekinei ašiai.

Priklausomai nuo oro sąlygų, akceleratoriaus padėties, važiavimo greičio ir baterijos įkrovos lygio, automobilis gali pajudėti ar tiesiog važiuoti naudodamas benzininio arba elektros variklio pavarą. Visai kaip „Lexus“ automobiliuose, tačiau „Infiniti“ esantis analogas yra: žymiai efektyvesnis, nepriverčia variklio kaukti, kai paspaudžiate akceleratorių ir svarbiausia – demonstruoja tokius našumo rodiklius, dėl kurių nesinorės žvalgytis nei į vieną „Mercedes-Benz“ variklį. Ekologija ir dinamika viename.

Atkreipkite dėmesį:

Kadangi „Infiniti“ naudojo „Mercedes-Benz“ dyzelinius variklius, susidursite su tomis pačiomis problemomis. Pavyzdžiui, oro srauto matuoklės gedimais, užsikimšusiu kietųjų dalelių filtru, neveikiančia kietųjų dalelių regeneracija. Benzininių variklių silpnoji vieta – paskirstymo grandinė.

Pirkdami naudotą „Infiniti Q50“ pakelkite variklio dangtį ir patikrinkite aušinimo skysčio bakelio būklę. Patikrinkite ar nematote ankstyvų nesandarumo požymių.

V6 varikliai pasižymi sveiku apetitu alyvai. Ir ne bet kokiai, o kokybiškai alyvai. Jeigu norite išlaikyti aukštą variklio veikimo efektyvumą – nuolatos stebėkite alyvos lygį ir naudokite tik kokybišką alyvą. Jos keitimo intervalas turi būti ne didesnis negu 15 000 kilometrų.

Netolygi akceleracija, netolygus variklio darbas laisva eiga, prietaisų skydelyje įsižiebusi „Check Engine“ klaida gali sufleruoti apie galimą alkūninio veleno daviklio gedimą.

VALDYMAS

„Infiniti Q50“ buvo vienas pirmųjų, serijiniu būdu gaminamų, automobilių turėjusių „Steer-By-Wire“ vardu pavadintą vairo mechanizmo sistemą. Ši sistema unikali tuo, jog ji nenaudoja klasikinės vairo kolonėlės ir vietoje to, judindami vairą tiesiog siunčiate atitinkamus signalus keliems jutikliams.

Teoriškai, ši pažangi sistema leidžia inžinieriams lengviau optimizuoti vairo mechanizmo sistemą, užtikrina tikslesnį valdymą bei sumažina per vairą perteikiamų vibracijų kiekį. Be to, „Infiniti“ leidžia pasirinkti vieną iš keletą vairo sistemos veikimo režimų, kurių dėka galima pakeisti vairo jautrumą ar standumą, tačiau kad ir kokius parametrus pasirinksite, vargu ar bent vienas iš jų sugebės patenkinti poreikius, nes sistema veikia netolygiai ir nenuosekliai.

Gera žinia yra ta, jog „Steer-By-Wire“ sistema diegiama tik į modelius, turinčius „Sport“ įrangos lygį arba hibridinę pavarą. Likusieji naudoja tradicinę vairo kolonėlę, kuri, iš dalies, sugeba pagyvinti vairavimo potyrius. Nors vairo pavara nėra tokia tiksli kaip, pavyzdžiui, „Alfa Romeo Giulia“ ar 3 serijos BMW, tačiau ją norėtųsi pagirti dėl priimtinų galimybių automobilį valdyti tiksliai važiuojant įvairiais greičiais.

Apskritai, automobilis nėra azartiškas kaip anksčiau minėtieji konkurentai, tačiau jis tokiu net ir nenori būti. Kad ir kaip „Infiniti“ norėjo įgelti 3 serijos BMW, vietoje to inžinieriams pavyko sukurti automobilį, kuris konceptualiai yra artimesnis „Audi A4“ arba „Lexus IS“. Modeliams, kur našumas ir efektyvumas matuojamas ne pagal tai kaip smagu automobilį valdyti, o kaip patogu didesniu greičiu įveikti atitinkamą atstumą.

Automobilį vertinant būtent pagal pastarąjį parametrą, tuomet atsiranda poreikis pabrėžti aukštą komforto lygį ir klasės standartus pranokstančią garso izoliaciją, dėl kurios automobilyje išskirtinai tylu. Važiuojant greitkeliu ar tiesiu užmiesčio keliu susidaro įspūdis, jog būtent tam „Q50“ ir buvo sukurtas.

Atkreipkite dėmesį:

Silpnoji visų „Q50“ vieta – padangų slėgio davikliai. Jie dažnai rodo realybės neatitinkančius parametrus ir dažnai iššaukia „sumažėjęs padangų slėgis“ klaidą.

Pernelyg maža akumuliatoriaus įkrova gali iššaukti netinkamą „Steer-By-Wire“ sistemos veikimą. Taip pat verta pažymėti, jog „Steer-By-Wire“ sistemai sugedus, įsijungia avarinė sistema, dėl kurios gali būti sunku sukioti vairą.

Patikrinkite stabdžių pedalo standumą. Paspaudinėkite jį kelis kartus ir įsitikinkite, jog pedalo standumas išlieka tolygus. Pernelyg lengvas, netolygus stabdžių pedalo standumas gali būti užuomina į pagrindinio stabdžių sistemos cilindro būklę.

„Q50“ turi specifinį priekinių ratų išvirtimo kampą. Bet koks, net ir mažytis nuokrypis, turi didžiulės įtakos padangų nusidėvėjimo rodikliams.

Gamintojo atšaukimai:

2013 metais automobilis buvo atšauktas dėl galimai neveikiančios vairo stiprintuvo sistemos.

2014 metais „Infiniti“ paskelbė atšaukianti „Q50“ modelius dėl galimai neveikiančios keleivio oro pagalvės. Buvo nuogąstaujama, jog avarijos atveju oro pagalvė gali neišsiskleisti.

2014 metais buvo atšaukti „Mercedes-Benz“ variklius turintys modeliai dėl galimo paskirstymo grandinės įtempiklio tarpinės nesandarumo.

2015 metais paskelbtas atšaukimas buvo skirtas hibridiniams modeliams. Gamintojas nerimavo, jog 2010 - 2014 metais pagaminti modeliai turi kokybės standartų neatitinkančius pavarų dėžės korpusus.

Dar vienas atšaukimas susijęs su hibridiniais modeliais buvo paskelbtas 2014 metais. Tuomet 2012 - 2014 metais gaminti modeliai galėjo turėti programinės įrangos klaidą, dėl kurios elektros motoras tiesiog staiga nustotų veikti.

2014 metų lapkritį buvo atšaukti 2013 ir 2014 metais pagaminti modeliai dėl programinės įrangos klaidos. Buvo manoma, jog ji gali sukelti padangų slėgio jutiklių ir variklio valdymo modulio veikimo gedimus. Dėl pastarojo, variklį valdantis kompiuteris gali apriboti droselinės sklendės veikimą.

KODĖL VERTA ĮSIGYTI?

Nors automobilis turi sedano kėbulą, tačiau „Q50“ yra vienas erdviausių modelių klasėje.

„Infiniti Q50“ pasižymėjo neeiline standartinės komforto įrangos gausa.

Į komfortą orientuota pakaba. Tais pačiais keliais „Q50“ važiuos sklandžiau negu 3 serijos BMW.

KODĖL NE?

Šių dienų standartais – multimedijos sistema yra neintuityvi, lėta ir archajiška.

„Infiniti Q50“ yra gerokai sunkesnis už savo konkurentus, o tai turi įtakos vidutinėms degalų sąnaudoms. Panašaus galingumo variklius turintys „Audi“ ar „Mercedes-Benz“ analogai – taupesni.

Gali būti sunku savo mieste ar net apylinkėse rasti padorias dirbtuves, kuriose galėtumėte aptarnauti automobilį.

DETALIŲ KAINOS

Salono filtras ~ 10 eurų

Alyvos filtras ~ 15 eurų

Cilindrų galvutės tarpinė ~ 50 eurų

Išmetimo kolektoriaus tarpinė ~ 35 eurai

Oro slėgio daviklis padangoje ~ 60 eurų

Stabilizatoriaus traukė ~ 15 eurų

Uždegimo ritė ~ 50 eurų

Stabdžių diskas ~ 90 eurų

Stabdžių trinkelių komplektas ~ 65 eurai

Vairo traukės antgalis ~ 20 eurų

Variklio radiatorius ~ 200 eurų

Aukšto slėgio degalų siurblys ~ 280 eurų

Oro kondicionieriaus kompresorius ~ 380 eurų

GERIAUSIOS VERSIJOS

„Infinti Q50 Hybrid“ – su hibridine pavara

364 arklio galios, vos 5,1 sekundės trunkanti akceleracija iki 100 km/val. ir galimybė tam tikrus, nors ir trumpus, atstumus įveikti naudojant elektros pavarą. Tai galėtų būti trumpas „Q50 Hybrid“ aprašymas.

Kita vertus, vadovaujantis vien šiais parametrais, panašias charakteristikas siūlo ir „Lexus IS“, tačiau „Q50“ esanti hibridinė pavara veikia žymiai sklandžiau, efektyviau ir maloniau.

V6 variklis ir 7 laipsnių automatinė pavarų dėžė niekada neleidžia abejoti hibridinės pavaros galimybėmis ir yra visuomet užtikrina tolygų pagreitį ar pajudėjimą iš vietos.

„Infiniti Q50 3.0t“ – su 3,0 litrų, 6 cilindrų benzininiu varikliu

Europoje ši versija sutinkama ganėtinai retai. Pagrinde dėl to, jog šis variklis į „Q50“ buvo pradėtas montuoti tik nuo 2016-ųjų metų. Taip pat verta paminėti, jog didžioji dalis „Q50“ įsigijusių europiečių mieliau rinkosi modelius su „Mercedes-Benz“ varikliais, kurių techninės charakteristikos leisdavo užtikrinti mažesnę mokestinę naštą.

Tuo tarpu „Infiniti Q50 3.0t“, vertinant akceleraciją, skleidžiamą garsą ir sukuriamą emociją galėtų būti tiesioginė alternatyva „Audi S4“, „BMW 335i“ (F30), „BMW M340i“ (G20), „Mercedes-Benz C400“ ir „C43 AMG“.