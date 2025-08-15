Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuvos Rinktinė

Žodžiai Jums visiems: kokią žinutę Lietuvos rinktinė siunčia sirgaliams?

2025-08-15 08:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-15 08:30

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi artėjančiam Europos krepšinio čempionatui, o prieš jį krepšininkai atsakinėjo ir į rimtus, ir į žaismingus TV3 klausimus.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi artėjančiam Europos krepšinio čempionatui, o prieš jį krepšininkai atsakinėjo ir į rimtus, ir į žaismingus TV3 klausimus.

REKLAMA
2
REKLAMA
REKLAMA

Primename, kad visas kontrolines Lietuvos rinktinės rungtynes, taip pat ir kovas Europos čempionate galėsite stebėti per TV3 televiziją bei portale tv3.lt. Visas Europos čempionato kovas tiesiogiai transliuos „GO3“.

REKLAMA

TV3 klausė rinktinės žaidėjų, kokią jie žinutę norėtų perduoti Lietuvos krepšinio gerbėjams.

„Nenustoti tikėti mumis ir kad mes stengsimės atiduoti visas jėgas dėl jūsų aikštėje“, – tokią žinią siuntė Rokas Jokubaitis.

„Jei ir nesiseks, kad nenustotų mūsų palaikyti ir visada būtų su mumis“, – sakė Mantas Rubštavičius.

REKLAMA
REKLAMA

„Norėčiau pasakyti, kad palaikytų, nesvarbu kas. Jaučiame palaikymą ir sunkiais, ir gerais momentais“, – kalbėjo Gytis Radzevičius.

O ką Jums norėjo pasakyti kiti krepšininkai? Žiūrėkite specialiame vaizdo įraše.

Kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:

  • Rugpjūčio 1 d. Lietuva – Estija (Kalnapilio arena, Panevėžys)
  • Rugpjūčio 7 d. Lietuva – Turkija
  • Rugpjūčio 10 d. Lietuva – Sakartvelas (Žalgirio arena, Kaunas)
  • Rugpjūčio 14 d. Latvija – Lietuva (Xiaomi arena, Ryga)
  • Rugpjūčio 15 d. Lietuva – Slovėnija (Šiaulių arena)
  • Rugpjūčio 20 d. Lietuva – Turkija (Twinsbet arena, Vilnius)
  • Rugpjūčio 22 d. Lietuva – Islandija (Alytaus sporto ir rekreacijos centras)

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jonas Valančiūnas (nuotr. BNS/Roberto Riabkovo)
Atsako patys žaidėjai: koks žodis geriausiai apibūdina Lietuvos rinktinę? (25)
Tadas Sedekerskis ir Margiris Normantas (nuotr. SCANPIX)
Du ryškūs favoritai: kas Lietuvos rinktinėje skaldo geriausius juokelius? (3)
Rokas Giedraitis ir Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Vis dar paieškose: Lietuvos rinktinė neturi šios vasaros hito (11)
Lietuviai nugalėjo estus (nuotr. Elta)
Lietuvos rinktinė užtikrinai nugalėjo Estiją pirmose draugiškose rungtynėse (20)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų