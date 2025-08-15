Žodžiai Jums visiems: kokią žinutę Lietuvos rinktinė siunčia sirgaliams?

Primename, kad visas kontrolines Lietuvos rinktinės rungtynes, taip pat ir kovas Europos čempionate galėsite stebėti per TV3 televiziją bei portale tv3.lt. Visas Europos čempionato kovas tiesiogiai transliuos „GO3“.
TV3 klausė rinktinės žaidėjų, kokią jie žinutę norėtų perduoti Lietuvos krepšinio gerbėjams.
„Nenustoti tikėti mumis ir kad mes stengsimės atiduoti visas jėgas dėl jūsų aikštėje“, – tokią žinią siuntė Rokas Jokubaitis.
„Jei ir nesiseks, kad nenustotų mūsų palaikyti ir visada būtų su mumis“, – sakė Mantas Rubštavičius.
„Norėčiau pasakyti, kad palaikytų, nesvarbu kas. Jaučiame palaikymą ir sunkiais, ir gerais momentais“, – kalbėjo Gytis Radzevičius.
O ką Jums norėjo pasakyti kiti krepšininkai? Žiūrėkite specialiame vaizdo įraše.
Kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
- Rugpjūčio 1 d. Lietuva – Estija (Kalnapilio arena, Panevėžys)
- Rugpjūčio 7 d. Lietuva – Turkija
- Rugpjūčio 10 d. Lietuva – Sakartvelas (Žalgirio arena, Kaunas)
- Rugpjūčio 14 d. Latvija – Lietuva (Xiaomi arena, Ryga)
- Rugpjūčio 15 d. Lietuva – Slovėnija (Šiaulių arena)
- Rugpjūčio 20 d. Lietuva – Turkija (Twinsbet arena, Vilnius)
- Rugpjūčio 22 d. Lietuva – Islandija (Alytaus sporto ir rekreacijos centras)
