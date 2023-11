Naudotas „Lexus IS“ (XE30): Absoliuti BMW 3 serijos priešingybė

Japonijos automobilių gamintojas ieškojo įvairiausių būdų, kuriais pavyktų padidinti savo rinkos dalį, tačiau ištisus dešimtmečius „Lexus“ naujų automobilių pardavimų apimtys ganėtinai retai peržengdavo 50 tūkst. vienetų ribą. Štai, 2021-aisiais tik Europos Sąjungos šalyse „Lexus“ pardavė 46 tūkst. , o 2022-aisiais – tik 38 tūkst. naujų automobilių, kai Jungtinėse Valstijose „Lexus“ paklausa buvo kelis kartus didesnė.

Vadovaujantis šia, elementaria statistika, „Lexus“ galėjo susitelkti į pačius pelningiausius segmentus ir rinkas, ir tiesiog ignoruoti kas dedasi Europoje. Vis dėlto, „Lexus“ vadovai į Europos regioną žiūri kaip į sudėtingą matematinį uždavinį, kurį išspręsti pavyksta ne visiems.

1999-aisiais rinkoje debiutavęs „Lexus IS“ buvo viena iš sudedamųjų dalių, turėjusių padėti tvirtai įžengti į „Alfa Romeo“, „Audi“, BMW ir kitų, aukštesnės klasės gamintojų teritoriją. Visgi, „Lexus IS“ nuo pat pirmųjų akimirkų buvo kuriamas galvojant apie išpaikintus europiečius, tačiau daugiau nei 20 metų trukusios pastangos ir siekiai įrodyti, jog svajojant apie kompaktišką, solidų, klasikinę komponuotę turintį sedaną, nebūtina pirmu reisu keliauti į BMW saloną.

Akivaizdu, jog naujų automobilių rinkoje „Lexus“ nėra prioritetinis pasirinkimas, tačiau, galbūt, dabar yra pats geriausias metas atsigręžti į naudotų automobilių rinką, kurioje automobilių kaina vertinama truputėlį per kitą prizmę.

DIZAINAS

Po dviejų, ganėtinai blankiai atrodžiusių „Lexus IS“ modelio kartų, 2013 metais pasirodęs modelis ryžosi transformuotis iš pagrindų. Vietoj bandymų kopijuoti BMW, ką gamintojas stengėsi daryti anksčiau, sulig „XE30“ pasirodymu, prioritetą teikė savų idėjų perteikimui.

Būtent dėl šios priežasties „Lexus IS“ nebeatrodė kaip nyki balta paklodė, kurią galėtum sumaišyti su „Toyota“ emblema pažymėtu modeliu. Išraiškingos ir tikrai ne visiems priimtinos automobilio kėbulo linijos padėjo sukurti visapusiškai išskirtinį sedaną, kuris net ir būdamas gausybės naujausių modelių nepranyksta jų apsuptyje.

Palyginus su savo pirmtaku, trečioji „IS“ modelio karta išaugo į visas įmanomas puses. Japoniškas sedanas tapo 10 mm platesnis, atstumas tarp ašių išaugo net 70 mm. „Lexus“ taip pat pradėjo naudoti gerokai standesnę ir tuo pačiu lengvesnę, automobiliui skirtą struktūrą, kurios privalumus labiausiai bus galima įžvelgti ne pačiose akivaizdžiausiose srityse. Pavyzdžiui, avarijos metu, mat automobilio struktūra sugeba geriau sugerti ir išsklaidyti smūgio jėgą.

Naujovių netrūko ir kitose srityse. „Lexus“ po ganėtinai liūdnai pasibaigusio eksperimento su dyzeliniais varikliais, juos iškeitė į naujos kartos „Toyota“ hibridinę pavarą, kurią prekybos pradžioje europiečiai ignoravo, tačiau prioritetą teikiant efektyvumui, tai buvo bene geriausia „Lexus IS“ modifikacija.

Į automobilį diegiama hibridinė pavara buvo itin kompaktiškos galinės ašies konstrukcijos dalis, kurioje taip pat buvo sumontuotas generatorius, galios skirstytuvas ir reduktorius. Nikelio-metalo baterijos taip pat buvo sumontuotos po bagažine. Kaip bebūtų keista, tačiau šis sprendimas nepadarė didelės įtakos bagažinės tūriui. Hibridinės versijos bagažinės tūris siekė 450 litrų.

„Lexus“ inžinieriai kurdami „XE30“ kartos modelį taip pat įdėjo nemažai pastangų tobulinant ankstesniame modelyje nusivylimą kėlusią važiuoklę. Nors priekinės pakabos konstrukcija išliko nepasikeitusi, tačiau dauguma komponentų buvo pakeisti. Tuo tarpu gale atsirado gerokai pažangesnė daugiasvirtė pakaba, kurioje, teoriškai, naudojamos specifinės spyruoklės ir amortizatoriai turėjo leisti automobiliui keliu riedėti sklandžiau ir stabiliau.

Elektrinį vairo stiprintuvą „Lexus IS“ perėmė iš didesniojo „GS“, tačiau šiame modelyje kompanijos inžinieriai jį suderino taip, kad geriau tiktų mažesniajam „IS“. Be to, „Lexus“ anuomet gyrėsi, jog stabdžių sistema taip pat buvo visiškai nauja, kuri buvo sukurta pasinaudojus patirtimi kuriant įžymųjį „LFA“.

Atkreipkite dėmesį:

Automobilio kėbulas buvo padengtas ganėtai plonu dažų sluoksniu, todėl nenustebkite akį rėžiančiais įbrėžimais;

Atidžiai apžiūrėkite ar automobilyje nėra pirminių korozijos židinių. Tai ypač aktualu, jeigu automobilis jau kurį laiko buvo eksploatuojamas Lietuvoje arba atvyko iš Skandinavijos ar Kanados;

Patikrinkite ar veikia visi durų užraktai. Dažnai pasitaiko atvejų, kuomet tiesiog nustoja veikti vienų durelių užraktas, o dėl to gali kilti problemų su centriniu užraktu;

INTERJERAS

Praeityje eilė skirtingų „Lexus“ modelių sugebėjo savo pranašumą įrodyti ten, kur vairuotojas praleidžia daugiausiai laiko – automobilio salone. Galbūt automobiliuose naudoti stilistiniai elementai nebuvo pajėgūs atkartoti europietiškų sumanymų, o bendra jaukumo atmosfera labiau asocijuojdavosi su „Toyota“, o ne su visapusiškai pranašesniu prabangių automobilių gamintoju, tačiau trečioji „IS“ karta turėjo tai pakeisti.

Kaip ir anksčiau – salone esančių medžiagų ir elementų surinkimo kokybė – nepriekaištinga, o prietaisų išdėstymas – kaip niekada elementarus ir lengvai suprantamas. Vis dėlto, „Lexus“ dizainerių komanda, regis, buvo nusiteikusi kiekvieną elementą apgaubti kuo įmantriau atrodančiais stilistiniais elementais. Teoriškai, būtent jie yra atsakingi už jaukios ir išskirtinės atmosferos sukūrimą, tačiau tokie eksperimentai yra mažų mažiausiai nefektyvūs.

Nepaisant to, kaip ir minėjau anksčiau, fundamentalūs dalykai „Lexus“ sedane yra puikiai išdirbti. Žemiau sumontuota vairuotojo sėdynė ir gerokai plačiau reguliuojama vairo kolonėlė leidžia akimirksniu įsitaisyti už vairo ir negalvoti, jog reikėtų užsirašyti į papildomus jogos kursus.

Vis dėlto, peršokus ant galinių sėdynių pradedi galvoti, jog galbūt reikėtų užsiimti papildomais pratimais, kurie pagerintų stubro lankstumą. Nors automobilis pasižymi didesniu atstumu tarp ašių ir naujos sėdynių atlošų konstrukcijos erdvė ant galinių sėdynių, teoriškai, išaugo 85 mm, tačiau lyginant su praktiškai visais šios klasės modeliais, „Lexus IS“ yra tik stiprus vidutiniokas, o ne klasės lyderis, kaip, galbūt, to norėtųsi.

Panašią išvadą norisi priimti apie bagažinės tūrį. Gamintoją norėtųsi pagirti už sumanumą projektuojant itin kompaktišką hibridinę pavarą, dėl kurios inžinieriams pavyko sumažinti nuostolius, tačiau, vėlgi, 450 litrų talpa nėra nei labai mažai, nei pranokstanti konkurentus. Kita vertus, jeigu dažnai turite pervežti ilgesnius daiktus, turėkite omenyje, jog „Lexus“ standartinėje įrangoje nesiūlė 60:40 santykiu sulankstomų galinių sėdynių.

Atkreipkite dėmesį:

Multimedijos sistema mėgsta strigti, neveikti arba tiesiog ožiuotis be rimtesnės priežasties. Kaip ir daugelyje modernių automobilių, šias problemas dažniausiai išsprendžia naujesnė programinės įrangos versija;

Neveikiantis garso sistemos stiprintuvas – labai dažnai sutinkama problema. Neveikiančio stiprintuvo simptomai: neveikia garso reguliavimas, prieš užtildant multimediją iš garsiakalbių pasigirsta keistas spragsėjimas, netikėtai dingstantis arba atsirandantis garsas;

Neveikianti hibridinė pavara, neveikianti šildomų sėdynių opcija ar lėtai atsilenkiantys šoniniai veidrodėliai labai dažnai byloja, jog atėjo metas keisti akumuliatorių, esantį „Lexus“ bagažinėje;

„Lexus“ turėjo neeilinį priedą – avarijos atveju pasikeliantį variklio dangtį. Jis pasikelia tam, jog partrenktas pėsčiąjį liktų gyvas. Vis dėlto, ši funkcija suveikia ir kaip partrenkiate gyvūną;

DINAMIKA

Kaip ir kituose „Toyota“ hibridiniuose automobiliuose, vandeniu aušinamas elektros variklis trumpam galėjo savarankiškai varyti galinius ratus, tačiau paprastai, jis veikdavo kartu su varikliu, kad užtikrintų varomąją jėgą.

2,5 litro benzininis variklis, naudotas „IS 300h“ (ir kitose) versijoje, iš esmės yra labai artimas tam, kurį „Toyota“ naudoja „RAV4“ ir „Camry“ modeliuose. Skirtumas tik tas, jog „Lexus“ naudojamame agregate yra specifinis paskirstymo velenas ir stūmoklis, jog būtų galima pritaikyti asimetrinį suspaudimo ir išsiplėtimo santykį.

Teoriškai, tai yra ta versija, kurią reikėtų rekomenduoti kiekvienas, potencialiam „Lexus IS“ pirkėjui. Galios – per akis, CO2 rodikliai leis pamiršti bet kokį registracijos ar, netgi, galbūt kažkada atsirasiantį metinį taršos mokėstį, degalų sąnaudos – taip pat džiuginančios. Vertinant objektyviai, arba jeigu mėgstate tik ramiai važinėti ir pasigrožėti „Lexus“ rafinuotumu, ši versija neturi ale nei vieno trūkumo. Tačiau ar tokių vairuotojų bus daug? Tikėtina, kad ne.

Gera žinia yra ta, jog „Lexus IS“ buvo gaminamas ne tik su hibridinėmis versijomis. Europoje „Lexus IS“ taip pat buvo siūlomas su 2,0 litrų, keturių cilindrų benzininiu varikliu su turbokompresoriumi, išvystančiu nei daug, nei mažai – 241 AG ir 350 Nm. Tačiau šios versijos didžiausias pranašumas yra tas, jog ji turi ne klykti mėgstančią „E-CVT“, o tradicinę, hidraulinę automatinę pavarų dėžę.

Kad ir kaip stipriai norėtųsi ieškoti „E-CVT“ pranašumų, tačiau ji bet kokiu važiavimo režimu neprilygsta gerai sukalibruotai hidraulinei alternatyvai. Didžiausią pykti kelia tai, jog „E-CVT“ darbą turėtų palengvinti rankinis režimas, leidžiantis „pavaras“ perjunginėti tada kada to norisi, tačiau rankinis režimas automobilyje su „E-CVT“ dėže atrodo beprasmis. Gali junginėti pavaras kiek tik nori, tačiau variklis, vis tiek, klyks kaip skerdžiama kiaulė, kol neatleisite akceleratoriaus.

Vis dėlto, Lietuvos naudotų automobilių rinka yra įdomi tuo, jog joje galima rasti eilę iš JAV atgabentų versijų, kuriose galima rasti gerokai įdomesnių ir šiam automobiliui labiau tinkamų motorų. Štai, pavyzdžiui, „IS 300“ ir „IS 350“ versijos, turinčios naudoja 8 laipsnių hidraulinę automatinę pavarų dėžę, kaip ir „IS 200t“.

Vis dėlto, gera žinia yra ta, jog Lietuvoje yra daugiau negu pakankamai automobilių, atvykusių iš Jungtinių Valstijų. Iš ten parvykę automobiliai dažnai turi 3,5 litro, 6 cilindrų jėgaines (IS 350), kurios iš dalies išsprendžia dinamikos trūkumą, tačiau už tai turėsite dažniau užsukti į degalų kolonėlę. Visgi – 6 cilindrų varikliai nėra patys taupiausi, kad ir kokie dideli optimistai būtumėte.

Atkreipkite dėmesį:

Patikrinkite kaip veikia ir ar veikia oro kondicionierius. Geriausiu atveju – papildysite sistemą oro kondicionieriui skirtu skysčiu, blogiausiu atveju – turėsite pakeisti oro kondicionieriaus kompresorių;

„F-Sport“ modeliuose esančios stabdžių trinkelės nusidėvi ganėtinai greitai. Taip yra dėl didelės mišinio, iš kurio jos yra pagamintos;

VALDYMAS

Įprastai, automobilių gamintojai siekia laikyti tęstinumo. „Alfa Romeo“ ir BMW visada pabrėžia sportiškumą, dinamiką, aštrų valdymą. „Mercedes-Benz“ pagrindiniu prioritetu laiko komfortą, o štai „Lexus“ neturi vienos, aiškios linijos.

„Lexus LS“ aiškiai didžiausią dėmesį teikia atpalaiduojančiam, nuo kitų eismo dalyvių atskiriančiam komfortui, o štai „Lexus IS“ visada savo taikinyje turėjo 3 serijos BMW. Visgi, kad ir kiek daug akis badančių trūkumų šis modelis turi, tačiau valdymo savybės visada buvo šio sedano išskirtinis atributas.

Sulig trečiuoju bandymu „Lexus“ vėl nusprendė pasukti kita kryptimi ir vietoje absoliutaus sportiškumo ar komforto, „Lexus“ atsigręžė į „Audi A4“. Automobilį, kuriame siekiama kruopščiai balansuoti tarp patenkinamos kėbulo kontrolės ir rafinuotumo. Ir šią užduotį „Lexus“ atlieka pagirtinai.

Tolygų, bet stabilų, o ne sparčiai besikeičiantį važiavimo tempą mėgstantis „Lexus IS“ savo pranašumus demonstruoja greitkelyje arba mieste, kur važiavimo greitis nėra didelis, o „Alfa Romeo Giulia“ ar 3 serijos BMW standžios pakabos sistemos sukuria papildomus kėbulo virpesius.

Kaip bebūtų keista, „Lexus“ šio pakabos veikimo universalo niekada neakcentuodavo. Vietoje to, marketingo skyrius droždavo sunkiai apčiuopiamą dinamiškumą ar sportiškumą, kurioje čia tiesiog nėra. Vietoje to, gausite nepaprastai maloniai riedantį automobilį, su kuriuo bus labai smagu įveikti didelius atstumus greitkelyje, o ne leistis į maždaug 20 kilometrų apylanką, kurioje jūsų lauktų iš kairės į dešinę bestitęsiantys vingiai.

Atkreipkite dėmesį:

Variklio alyvą rekomenduojama keisti kas 8000 – 15 000 kilometrų;

Benzininiai varikliai yra vieni patikimiausių rinkoje, bet tik su sąlyga, jeigu planiniai aptarnavimai atliekami laikantis gamintojo nurodymų;

Natūralus priekinių įvorių nusidėvėjimas iššaukia netolygų, vidinį padangų nusidėvėjimą.

KODĖL VERTA ĮSIGYTI?

Išskirtinis dizainas

Taupi hibridinė sistema

Vienas iš nedaugelio šios klasės atstovų su galinių ratų pavara

Sunkiai pralenkiamas patikimumas

Gerai subalansuota pakaba

KODĖL NE?

Buka bepakopė „CVT“ automatinė pavarų dėžė

Dinaminėmis savybėmis nusileidžia analogams iš Europos

Nepatogi naudotis multimedijos sistema

Vidutiniška erdvė ant galinių sėdynių

DETALIŲ KAINOS

Oro filtras ~ 15 eurų

Alkūninio veleno riebokšlis ~ 10 eurų

Išmetimo kolektoriaus tarpinė ~ 20 eurų

Oro slėgio padangoje daviklis ~ 40 eurų

Amortizatorius ~ 80 eurų

Uždegimo žvakė ~ 15 eurų

Stabdžių diskas ~ 40 eurų

Stabdžių trinkelių komplektas ~ 40 eurų

Vairo traukės antgalis ~ 20 eurų

Aušinimo skysčio temperatūros daviklis ~ 10 eurų

Oro srauto matuoklė ~ 50 eurų

GERIAUSIOS VERSIJOS

„Lexus IS 200t“, „IS 300“, „IS 350“

„Lexus“ automobilių dinamiką visuomet sugadindavo nuolatos kriokianti „CVT“ bepakopė automatinė pavarų dėžė, tad jeigu mėgstate pasivažinėti dinamiškiau, tuomet „CVT“ tampa tikra rakštis sėdimojoje.

Gera žinia yra ta, jog „Lexus“ gamino kelias modifikacijas, kurios, iš dalies, išsprendžia prastą „CVT“ pavarų dėžės darbą. „Lexus IS 200t“, „Lexus IS 300“, „Lexus IS 350“ versijos neturėjo hibridinės pavaros bei buvo aprūpintos 6 arba 8 laipsnių automatinėmis pavarų dėžėmis.

Jeigu prioritetą teikiate vairavimo malonumui, tuomet būtent šios versijos turėtų būti jūsų akiratyje. Didžiausia problema yra ta, jog „IS 300“ ir „IS 350“ labai dažnai būna atvykusios iš JAV.

„Lexus IS 300h“

„Lexus“ eksperimentai su dyzeliniais varikliais baigėsi tragiškai, todėl nenuostabu, jog visi modernūs „Lexus“ modeliai buvo aprūpinami hibridine pavara.

Europoje pati populiariausia „IS 300h“ versija buvo perkama dėl dviejų priežasčių: mažos CO2 emisijos ir ganėtinai krikščioniškų degalų sąnaudų. Ypač mieste, kur automobilis dažniau rieda mažu greičiu, o nuolatiniai sustojimai tarp sankryžų priverčia stebėti kaip vidutinės degalų sąnaudos perkopia 10 litrų ribą 100 kilometrų.

Neatsargus elgesys už „IS 300h“ vairo taip pat išprovokuos didesnį variklio apetitą degalams, tačiau įprastu režimu galėsite mėgautis tyla ir vidutinėmis 7-8 litrų 100 kilometrų sąnaudomis. Atsižvelgiant į tai, jog „IS 300h“ iki 100 km/val. įsibėgėja per maždaug 8 sekundes, tai labai neprastas rezultatas.