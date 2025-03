Veiksmo filmo vertos gaudynės: mieste BMW lėkė 150 km/h ir dar be šviesų

Gaudynes užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.

BMW vairuotojas, supratęs kad policijos automobilis sekė iš paskos, padidino greitį. Kelios akimirkos, įjungiami švyturėliai, sirenos ir prasidėjo gaudynės. BMW rinkosi nuošalius, prastos kokybės lauko kelius. Turbūt tikėjosi, kad policininkai nesuvaldys tarnybinio automobilio staigiuose posūkiuose.

Staiga BMW papuolė į akligatvį, policininkai akimirksniu įvertino situaciją ir ruošėsi sulaikymui. Pareigūnas puolė prie durų ir bandė jas atidaryti. Duris pavyko atidaryti, tačiau pipirinės dujos tinkamai nesuveikė. Automobilis nekliudė policininko tik todėl, kad šis spėjo išlenkti ir patraukti koją.

Apsisukęs BMW rovė iš vietos, o pareigūnas, bandydamas sustabdyti mirtiną pavojų aplinkiniams keliantį vairuotoją, teleskopine lazda išdaužė durelių stiklą. Ereliai dar nežinojo, kad laidos „Farai“ operatoriui pavyko užfiksuoti jų veidus.

Akseleratorius nuspaustas iki dugno, bėglys lėkė taip, kad jei kas nors išbėgtų į kelią, sustabdyti automobilio būtų neįmanoma. Apie situaciją informuoti visi dirbantys ekipažai. BMW lėkė per miestą 150 kilometrų per valandą greičiu be šviesų. Staigiame posūkyje bėgliui pavyko atsiplėšti, bet neilgam.

Žūtbūtinės gaudynės tęsėsi, deja, pervažiuojant eilinį greičio mažinimo kalnelį, sugedo „Farai“ operatoriaus filmavimo kamera. Kaip baigėsi persekiojimas papasakojo tarnybinį automobilį vairavęs policininkas:

„Nakties metu patruliuodami garažo masyve pastebėjome įtartiną BMW automobilį, kurį nusprendėme patikrinti. Automobilis pradėjo stabdyti, bet tada padidino greitį ir nuvažiavęs į nuošalės keliuką bandė šalintis. Po gan ilgų persekiojimų ir bandant sustabdyti automobilį, buvo panaudotos ir specialiosios priemonės, o išdaužus automobilio stiklą vairuotojas ir toliau bandė šalintis, mieste buvo greitis apie 160 km/h, automobilis važiavo be šviesų.

Važiavo ir netrukus savo kelionę baigė atsitrenkęs į bordiūrą ir išmušęs priekinį ratą. Privažiavus mums, visi automobilyje buvę asmenys buvo pasišalinę, apžiūrint automobilį, bagažinėje buvo rasti kito automobilio valstybiniai numeriai, su kuriais asmuo vykdė kuro vagystes degalinėse.

Vairavęs asmuo buvo nustatytas, atpažintas, mums gerai žinomas iš ankstesnių įvykių. <...> Asmuo prisidirbo sau daug nemalonumų“, – pasakojo pareigūnas.

Kaip atrodė šios gaudynės, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo siužete.

