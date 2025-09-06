Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Kristina Ivanova 1 gimtadienio dovaną vadina tobula: atskleidė, kokia ji

2025-09-06 12:10
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 12:10

Rugsėjo 6-oji – neeilinė diena atlikėjai ir verslininkei Kristinai Ivanovai. Būtent šią dieną ji švenčia savo gimtadienį, šiais metais – 38-ąjį. Apie savo gimtadienio planus, šių metų iššūkius ir džiaugsmus ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Kristina Ivanova (nuotr. Instagram)
9

Rugsėjo 6-oji – neeilinė diena atlikėjai ir verslininkei Kristinai Ivanovai. Būtent šią dieną ji švenčia savo gimtadienį, šiais metais – 38-ąjį. Apie savo gimtadienio planus, šių metų iššūkius ir džiaugsmus ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

12

Kalbėdama apie nuveiktus darbus, ji netvėrė džiaugsmu dėl naujo etapo verslo srityje.

Kristina Ivanova
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kristina Ivanova

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šitie metai tikrai buvo ypatingi. Mano išvis vieni tokių su didžiausiais iššūkiais, bet pagaliau pavyko įgyvendinti savo labai ilgą svajonę: įsikūriau grožio studiją ir elektroninę parduotuvę.

Viską pasidarėme visiškai nuo nulio, persikėlėme į didesnes patalpas. Labai fainai, kad šiais metais turime galimybę, kadangi elektroninei parduotuvei 5 metai, salonui – 15, būti naujoje erdvėje. Dėl to esu be galo laiminga“, – sakė ji.

Nepaisant džiaugsmo, ji neslėpė, kad šis projektas iš jos pareikalavo labai daug.

„Šitas projektas pareikalavo mano labai daug laiko, labai daug energijos, po jo užbaigimo man reikėjo dar 2-3 mėnesius atsigauti. Bet labai džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendint šitą projektą. Jis buvo pats svarbiausias man“, – teigė Kristina.

Dėmesys ir tradicijos

Ji taip pat papasakojo, kad gimtadienį laiko ypatinga diena, o per jį sulaukia ir daugybės sveikinimų ir dėmesio.

„Aš nežinau, kam gali būti eilinė diena. Tai yra ypatinga diena, per kurią visada sulaukiu daug sveikinimų, dėmesio. Visi į studiją plaukia, nes žino, kad mane visada galima rasti ten.

Plaukia gėlės, dovanos, atvažiuoja net tiekėjai pasveikinti, draugai, kaip aš sakau – visi, kas netingi“, – dalijosi moteris.

Kristina taip pat atskleidė, kad turi gimtadienio tradiciją, kurios nesilaiko tik vienu atveju.

„Kiekvieną gimtadienį keliauju pas tėvelius atšvęsti, stengiamės laikytis tokios tradicijos, kai yra galimybė, kai esame Lietuvoje, neišvykę“, – sakė K. Ivanova.

Gimtadienio šventė truks kelias dienas

Atlikėja papasakojo, kad planų šiam gimtadieniui tikrai turi – nusimato kelių dienų trukmės vakarėlis.

„Šiais metais gimtadienį aš keliausiu švęsti su draugais. Visą savaitgalį švęsime – nuo penktadienio iki sekmadienio. Turime kiekvienais metais tradiciją važiuoti su draugais į sodybą.

Šią vasarą visiškai nepavyko niekaip susimatyti, nes tai vieni užsienyje, kiti užsienyje... todėl vienbalsiai nusprendėme, kad tuo pačiu uždarysime vasaros sezoną ir paminėsime gimtadienį“, – pasakojo ji.

Labiausiai įsiminęs gimtadienis ir dovanos

Ji prisiminė ir savo praeitų metų gimtadienį, kuris, anot verslininkės, įsiminė labiausiai, nes planai susidėliojo spontaniškai.

„Paskutinis gimtadienis labai buvo fainas dėl to, kad mes su savo antra puse tiesiog ekspromtu nusipirkome paskutinę minutę kelionę ir išskridome visiškai neplanuotai.

Iškeliavome į Graikiją, bilietus nusipirkome dieną ar dvi dienas prieš kelionę ir atšventėme būtent tikrą mano gimimo dieną. Pagalvojome, kad labai daug dirbame, o dabar reikia laiko sau“, – prisiminė Kristina.

Kalbėdama apie mėgstamiausias dovanas ji neslėpė – yra kelios dovanos, kurias visada labai vertina.

„Nesu materialus žmogus, bet visi žino, kad man geriausia dovana turbūt būtų koks nors masažas arba edukacija. Nė vienas neprašaus man padovanodamas masažą. Nė vienas“, – kalbėjo atlikėja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

