Po visą pasaulį keliavusi Ieva Swan atskleidė, ar jai patinka gyventi Lietuvoje

Influencerė Ieva Swan savo asmeninėje Instagram paskyroje pasidalijo vaizdo įrašu su įsimintiniausiomis kelionių akimirkomis.
„Per pastaruosius 4 metus labai daug keliavau. Sudėjus visas kelionių išlaidas tikriausiai galėjau išsimokėti savo buto paskolą, bet… manau šis pasirinkimas man buvo ženkliai naudingesnis“, – rašė ji.
Naujienų portalui tv3.lt Ieva atskleidė, „kad aplankytas šalis net sunku suskaičiuoti, sąrašas nežmoniškai didelis“.
Anot jos, labiausiai įsiminė kelios egzotinės šalys, o labiausiai – ta, kurioje keliavo visiškai viena.
„Labiausiai patiko egzotinėse šalyse, pavyzdžiui, Filipinuose, Peru, Vietname. Ypač patiko Peru, nes ten tris savaites keliavau viena“, – sakė ji.
„Kūnas visiškai nesuprato, kas vyksta“
Moteris neslėpė, kad solo kelionėje teko patirti ir sunkumų, kurie privertė į viską pažvelgti kitaip ir labiau vertinti save.
„Buvo visko: kartais nesijaučiau saugi, nežinojau ką daryti. Ten labai intensyviai keliavau. Kiekvieną dieną keičiau miestus su traukiniais, lėktuvais, autobusais. Klimatas greitai keitėsi – iš paplūdimių keliavau aukštai į kalnus, kur mano kūnas visiškai nesuprato, kas vyksta.
Man buvo labai bloga, skaudėjo galvą. Buvau viena ir man reikėjo su visais negalavimais susitarti. Labai paprasta, kai kažkas nutinka, kreiptis į kartu keliaujančius artimus žmones, bet kai esi vienas, viskas tampa sudėtingiau. Supratau, kad reikia mylėti savo kūną ir jį labai saugoti“, – pasakojo nuomonės formuotoja.
Mielai vėl kartotų solo kelionės patirtį
Nepaisant to, tokios pasirinkimo ji nesigaili. Atvirkščiai – mielai vėl kartotų solo kelionės patirtį.
„Net ir dabar, jei turėčiau daugiau laisvo laiko, skrisčiau kažkur viena. Man atrodo, kai žmogus sugeba būti pats vienas su savimi kelionėje, tai yra labai stipru. Daug kam tai yra sunku, man – ne. Kelionėse tai nuostabu, nes tada tikrai gali savęs paklausti, ką nori veikti ir tai priklausys tik nuo tavęs“, – kalbėjo Ieva.
Ji taip pat išskyrė ir kitą šalį – Filipinus, kur lankėsi Siargao saloje. Anot jos, buvo net pradėjusi domėtis nekilnojamuoju turtu būtent ten, tačiau greitai sužinojo kai ką, kas pakeitė jos nuomonę.
„Man labai patiko Filipinų Siargao sala. Domėjausi, kiek kainuoja nekilnojamas turtas ten, nes kartais tam tikrose šalyse pigu, bet toje pačioje saloje prieš keletą metų viską nuniokojo taifūnas. Kad ir kaip saloje gražu, niekada nežinai, kada tokie dalykai gali atsitikti“, - teigė ji.
Visgi geriausia – Lietuvoje
Tokie dalykai privertė susimąstyti – influencerė suprato, kad reikėtų labiau vertinti gimtąją šalį.
„Visada, kad ir iš kokios šalies begrįžtant, visada galvoju, kad Lietuva yra tobula. Kad ir kaip atrodytų pas kitus žolė žalesnė, mes čia gyvename super gerai. Pas mus vanduo iš čiaupo švarus, geriamas – žmonės dažnai tokių dalykų neįvertina. Vandens telkiniai švarūs, geri žmonės, neturime uraganų, potvynių, čia saugu“, – dalijosi mintimis Ieva.
Pasaulio įvykiai privertė susimąstyti
Paklausta apie svarbiausią pamoką, kurią privertė išmokti kelionės, moteris nedvejojo – „niekas gyvenime nėra garantuota, todėl verta gyventi dabar“.
Jos teigimu, tai ypač atsispindi šių dienų aktualijų kontekste.
„Atsimenu, kai prasidėjo karas Ukrainoje, aš žiemojau Tenerifėje. Buvo tas momentas, kai galvojau, kad perku bilietus į Lietuvą, pas savo šeimą, gal jiems reikės kažką padėti, kartu palikti Lietuvą. Ir dabar stebint viską kas darosi pasauly – tu niekada nežinai kas bus. Kelionės ir kas vyksta pasaulyje mane privertė suprasti, kad tu nuolatos gali bijoti ir nedaryti, sėdėti ir laukti, bet dalykai gali nutikt arba nenutikt. Gal skamba banaliai, bet žmonės per baimes metų metus bėga, nors reikia tiesiog gyventi“, – pasakojo influencerė.
Anot jos, tikslios sumos, kurią išleido keliaudama moteris nežino, tačiau kad ir kokia ji bebūtų – jokie daiktai to negalėtų įkainoti geriau.
„Nesu paskaičiavusi tiksliai, bet mano manymu, geriausia investicija yra kelionės. Nei batai, nei rankinės, nei daiktai tam neprilygsta. Žmonės dažnai gyvena daiktais, bet kelionės yra kur kas vertingesnis dalykas“, – teigė ji.
Prakalbus apie ateities planus, Ieva Swan minėjo norinti aplankyti Cabo Verde bei Meksiką.
