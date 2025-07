Muštynės lėktuve šokiravo ir visko mačiusius: viską užfiksavo vaizdo įraše

Pigių skrydžių bendrovė „Air Asia“ pirmadienio vakarą 18 val. išskrido iš Kvala Lumpūro (Malaizija), prieš tai keleiviai keturias valandas skrid į Kiniją, rašo dailymail.co.uk.

Tačiau vyras, sėdėjęs už trijų jaunų moterų eilės, įniršo, kai jos toliau „garsiai kalbėjo“. Jis paprašė jų patylėti, tačiau jos atsisakė.

Įtampa kilo po to, kai vyras, kaip pranešama, pavadino moteris „kvailomis“ ir liepė joms „užsičiaupti“.

Vaizdo įraše matyti moteris su žalia apranga ir beisbolo kepuraite, pasilenkusi per sėdynę ir kelis kartus smogianti vyrui. Taip pat galima pastebėti lėktuvo įgulos narius, besigrumiančius su muštynių dalyviais.

#WATCH : A mid-air brawl erupted on an AirAsia flight from Kuala Lumpur to Chengdu after a group of women allegedly refused to stop making noise while cabin lights were dimmed. #KualaLumpur #Chengdu #ChengduTianfuInternationalAirport #AirbusA320 #AviationNews #AirAsiaflight pic.twitter.com/DdjDCe0Msy

