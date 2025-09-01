Viktorija Jakučinskaitė – apie naują etapą ir santykius su vyru: „Daug kartų norėjome skirtis“

Kalbėdama apie Tiulio fėjos vardą, ji papasakojo, iš kur kilo šis vardas. Moteris atskleidė, kad tai įvyko netikėtai.
„Tiulio fėjos pavadinimas sukurtas TV3. Prieš 20 metų TV3 aš padėjau su renginiais. Pamenu, ten buvo sezono atidarymai, uždarymai, Kalėdos. Aš dirbau prie viso šito apipavidalinimo: dariau kvietimus, puošiau sales... po to manęs vieną kartą klausia: o tu žinai, kaip mes tave čia vadinam? Aš išsigandau, galvojau kaip nors baisiai. Žinai, kaip būna pravardė baisi... o jis man sako – „tiulio fėja, nes tu visada su tiuliu, šilkais, blizgučiais kažką labai gražaus sukuri“, – dalijosi prisiminimais ji.
Santykiuose buvo visko
Žinoma, buvo paliesta ir horoskopų tema. N. Šulija sakė, kad daug planetų yra atsidūrę skyriuje, atsakingame už partnerystę ir paklausė laidos viešnios, kur vyro vaidmuo atsiduria jos gyvenime.
„Aš ir galvoju, kad partnerystė yra tam, kad kartu galėtum spręsti problemas, nes gyvenimas susideda tik iš problemų sprendimų. Jis tas, su kuriuo mes esame petys į petį. Su visu šūdu ir kovojam, kad išaugintumėm gražias gėles. Iš tikro, mes visus projektus darome kartu. Tai liečia ir namus, vaikus, verslus – mes viską darome kartu. Čia yra žmogus, kuriuo aš pasitikiu 100 proc.“, – sakė dizainerė.
Ji taip pat atskleidė, kad jos vyras – Jautis, ir papasakojo, kaip Liūtui ir Jaučiui sekasi sugyventi.
„Pirmus 20 metų – sunkiai“, – juokėsi ji. – O dabar, kai 25 metai, dabar mes jau apsišlifavome. Buvo daug šlifavimo, daug kartų norėjome skirtis. Buvo nesusipratimų, kai kalbi su žmogum ir jauti, kad jau viskas, taškas.“
Santykiai pasikeitė
Nepaisant to, dabar – viskas kitaip. Laidos viešnia taip pat prisiminė vieną specifinę situaciją su vyru, kuri privertė susimąstyti.
„Po to, po visų stipriausių išbandymų mes taip gerai priėmėm save tokius, kokius esame. Pamenu, kai po pykčio, kai galvojome, kad jau išsiskirsime, vyras pats atsiprašė. Sakė „čia ne tu kalta, kad priėmei tokį sprendimą, o aš kaltas, kad aš tau sudariau tokias sąlygas, kad tu negalėjai būti su manim.“
Mes augam, bręstam kartu ir aš esu labai dėkinga tai ištvermei ir bendram tikslui, kad mes kartu išbuvom iki to laiko, kai galime būti partneriais, ir kai taip gerai vienas kitą suprantame.
Anot jos, svarbiausia – taisyti santykius, o ne juos mesti.
„Žmonės dabar per daug mėtosi partneriais. Čia kaip skalbimo mašiną keisti. O mes skalbimo mašiną taisom, o ne naują perkam“, – šmaikščiai palygino ji.
Naujas etapas
V. Jakučinskaitė atsivėrė ir apie naują savo gyvenimo etapą. Ji neseniai paskelbė, kad suknelių nebekurs. Laidoje ji papasakojo, kodėl priėmė tokį sprendimą.
„20 metų savo gyvenimo aš atidaviau tik nuotakoms, mamoms, rengiau moteris. Mano buvo pagrindinis dalykas. Vestuvinė suknelė yra sakralinis drabužis, tai yra kai tu vieną kartą gyvenime ateini prie altoriaus ir pasakai Dievui, kad čia yra mano žmogus, aš su juo gimdysiu vaikus, statysiu namus, aš su juo būsiu iki senatvės, mes kartu būsim ir ligoje. <...> Aš tam įvykiui dariau pagrindinę suknelę, kur nori būti geriausia savo versija, čia realiai moters karūnavimas.
Tu įsivaizduok, karta du kartus pasikeitė. Kažkada dariau mergaitei suknelę krikštynoms, po to išleistuvėms, tada – vestuvėms. Kiek pro mane praėjo šeimų, kiek palydėjau į svarbiausias šventes... ir aš pavargau. <...> Buvo tūkstančiai žmonių. Po to supranti, kad nebeturi tiek energijos“, – atviravo ji.
Moteris atskleidė, kuo užsiima dabar – veiklos turi daug.
„Dabar užsiimu verslais, galvoju kaip užsidirbti senatvei, kad nereikėtų gyventi iš pensijos, užsiimu tapyba, turiu moterų sporto grupę, kuriu laidas YouTube“, – pasakojo Viktorija.
