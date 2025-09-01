Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Kadre iš praeities – garsus Lietuvos politikas: ar atpažįstate?

2025-09-01 13:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 13:55

Rugsėjo 1-oji – diena, kai tėvai į mokyklą išleidžia savo atžalas. Šią dieną daugelis pasitinka su džiaugsmu bei jauduliu. Vienas Lietuvos politikas šia proga pasidalijo savo vaikystės nuotrauka.

Praeities kadre – žinomas Lietuvos politikas: ar atpažinsite? (nuotr. facebook.com)

Rugsėjo 1-oji – diena, kai tėvai į mokyklą išleidžia savo atžalas. Šią dieną daugelis pasitinka su džiaugsmu bei jauduliu. Vienas Lietuvos politikas šia proga pasidalijo savo vaikystės nuotrauka.

7

Savo mokyklines dienas dažnai prisimena ir tie, kuriems šis etapas jau pasibaigė. Vieniems prisiminimai iš mokyklos šildo širdį ir primena apie nerūpestingas vaikystės dienas, kitiems – sukelia ne tokius malonius prisiminimus.

Vienas garsus Lietuvos politikas pasidalijo dar nematytu praeities kadru iš mokyklos suolo bei atskleidė, ką mano apie mokyklines dienas. Ar atpažįstate?

Mokyklos nesiilgi

Nuotraukoje – Matas Maldeikis. Akimirka iš mokyklos suolo politikas pasidalijo savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Kadre jis matomas sėdintis šalia mokytojos, apsivilkęs mokyklinę uniformą.

Prieraše politikas neslėpė, kad mokyklos visai nepasiilgo. Jis šmaikščiai rašė: 

„Nekartočiau.

Su rugsėjo 1 Jus“.

