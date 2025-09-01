Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Atlikėja Vasha pakrikštijo dukrelę Mišelę: šventėje – jautri staigmena

2025-09-01 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 10:55

Žinomos atlikėjos Gabrielės Grigolaitytės-Vashos šeimoje vyko neeilinė šventė – dukros Mišelės Barboros krikštynos. Šios šventės proga moteris pasidalijo jautria akimirka.

Gabrielė Rutkauskienė-Vasha (nuotr. Instagram)
7

Žinomos atlikėjos Gabrielės Grigolaitytės-Vashos šeimoje vyko neeilinė šventė – dukros Mišelės Barboros krikštynos. Šios šventės proga moteris pasidalijo jautria akimirka.

REKLAMA
3

Vaizdo įrašu su sekėjais ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Jame ji užfiksuota kartu su dukra Adrija, dainuojančios jautrią dainą.

Gabrielė Grygolaitytė – Vasha
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gabrielė Grygolaitytė – Vasha

TAIP PAT SKAITYKITE:

Krikštynų šventėje – jautri staigmena

Šia akimirka ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

REKLAMA
REKLAMA

Prie vaizdo įrašo ji rašė:

„Mūsų Mišelės Barboros krikštynų šventė.

Ir žinoma kaip mes be dainų… Mišelytės debiutas.

Sentimentali daina Mišelytei nuo mūsų su Adrija.“

Pasidalijo daugiau šventės akimirkų

Spcialiniame tinkle Instagram ji pasidalijo ir daugiau krikštynų akimirkų. Nuotraukose – gausus šeimos ir draugų būrys, gėlėmis papuoštas stalas ir daug šiltų šypsenų.

Krikštynos vyko Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų