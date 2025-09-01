Atlikėja Vasha pakrikštijo dukrelę Mišelę: šventėje – jautri staigmena

Vaizdo įrašu su sekėjais ji pasidalijo savo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Jame ji užfiksuota kartu su dukra Adrija, dainuojančios jautrią dainą.
Krikštynų šventėje – jautri staigmena
Šia akimirka ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prie vaizdo įrašo ji rašė:
„Mūsų Mišelės Barboros krikštynų šventė.
Ir žinoma kaip mes be dainų… Mišelytės debiutas.
Sentimentali daina Mišelytei nuo mūsų su Adrija.“
Pasidalijo daugiau šventės akimirkų
Spcialiniame tinkle Instagram ji pasidalijo ir daugiau krikštynų akimirkų. Nuotraukose – gausus šeimos ir draugų būrys, gėlėmis papuoštas stalas ir daug šiltų šypsenų.
Krikštynos vyko Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikoje.
