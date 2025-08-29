Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Žilvinas Žvagulis atskleidė tiesą apie pasklidusią savo nuotrauką: Irena ėmėsi veiksmų

2025-08-29
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 16:37

Žinomas Lietuvos dainininkas Žilvinas Žvagulis ryte savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotrauka, kur matoma kardinaliai pasikeitusi jo šukuosena. Paaiškėjo, jog nuotrauka buvo sena, tačiau Žilvinas atskleidė, jog sulaukus tiek dėmesio, teko daryti išvadas.



1

Žilvinas Žvagulis ryte pasidalino nuotrauka, kurioje dainininkas kardinaliai pakeitęs šukuoseną – plaukai kirpti trumpai.

Nežinoma detalė šioje istorijoje

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Žilvinu Žvaguliu, paaiškėjo, jog nuotrauka yra daryta prieš 4 metus.

Dainininkas sulaukęs tokio dėmesio nusprendė imtis veiksmų. Šukuosena daryta prieš 4 metus bus vėl matoma – žmona Irena ėmė skutimo mašinėlę į savo rankas ir nuskuto plaukus vyrui.

„Mane prieš 4 metus Airijoje taip nukirpo Monika, kurią aš vadinu dukra ir tiesiog juokais įdėjau tą nuotrauką. Galvoju ji pamatys, prisiminsim gerus laikus, pasijuoksim, bet čia kažkoks skandalas įvyko“, – apie nuotrauką pasakoja dainininkas.

„Kadangi jau Vyšniukas įsikėlė įrašą, kad man čia labai tinka, galvoju, nepadoru kažkaip, tai Irena nuskuto mane šiandien tik 13 val. Jeigu čia toks dėmesys, draugai rašo, kad tinka, tai galvoju, o kodėl ne. Iki spalio mėnesio turo tikrai ataugs. Mano plaukai kaip arklio uodega, auga greitai“, – tęsia atlikėjas.

Kadangi diena šilta, Žilvinas džiaugiasi tokiais pokyčiais:

„Dabar labai gerai. Nėra karštą ir koncertuoti šiandien bus patogu. Dabar žinau vieną – sutaupysiu ant šampūno“.

