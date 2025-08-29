Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žilvinas Žvagulis pribloškė: nusiskuto galvą plikai

2025-08-29 09:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 09:32

Ketvirtadienio vakarą dainininkas Žilvinas Žvagulis savo gerbėjus privertė pakelti antakius.

Žilvinas Žvagulis (nuotr. asm. archyvo)
62

Ketvirtadienio vakarą dainininkas Žilvinas Žvagulis savo gerbėjus privertė pakelti antakius.

REKLAMA
3

Socialiniuose tinkluose jis paviešino naują nuotrauką, kurioje nebeliko to, kas daugelį metų buvo neatsiejama jo įvaizdžio dalis – ilgi plaukai.

Žilvinas Žvagulis mini 60-metį
(62 nuotr.)
(62 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žilvinas Žvagulis mini 60-metį

Žinomas atlikėjas nusiskuto plikai ir taip sukėlė tikrą diskusijų audrą.

„Ryt M.A.M.A vasara koncui Raudondvary apsiruošęs...“ – prie nuotraukos parašė Ž. Žvagulis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gerbėjų reakcijos – nuo juokų iki pagyrų

Vos tik įrašas pasirodė „Facebook“, komentatorių rankos bemat suskubo rašyti. Vieni šmaikštavo: „Pralošei kam nors?“, kiti juokėsi, kad net gitara iš rankų iškrito pamačius naująjį įvaizdį.

REKLAMA
REKLAMA

Į kalbas įsitraukė ir kolegos muzikantai.

Grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius pažymėjo scenos partnerį Ovidijų Petrauską ir klausė, gal ir jiems laikas pasekti Ž. Žvagulio pavyzdžiu.

REKLAMA

„Važiuojam“, – atšovė Ovidijus.

„Ryt atsivežu mašinėlę, galėsit smagintis per koncą“, – jiems su šypsena atsakė pats Ž. Žvagulis.

60-metį pasitiko su griausmu

Priminsime, kad liepos 24-ąją atlikėjas šventė ypatingą sukaktį – 60-ąjį jubiliejų.

Šventei jis pasirinko Drevernos uostą, kur surengė koncertą artimiausiems bičiuliams ir ištikimiausiems klausytojams. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų