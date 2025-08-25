Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išgirdus, kas kerpa pianistės Ievos Dūdaitės plaukus, nustebs ne vienas: tai daro ne kirpėjas

2025-08-25 12:22
2025-08-25 12:22

Sakoma, kad plaukai – bene didžiausia moters puošmena. Po vasaros atostogų neretai susirūpiname savo plaukais, mat saulė, sūrus jūros vanduo gali pabloginti jų būklę. Žinomos vilnietės apsilankė grožio renginyje, kurio metu susipažino su plaukų priežiūros naujovėmis ir išgirdo aktualių patarimų. 

4

Palydėti vasarą smagioje moteriškoje draugijoje, kalbant apie grožio naujienas, nepraleido progos atlikėja Monika Marija Paulauskaitė, verslininkė Edita Lavrinovič, aktorė ir režisierė Redita Dominaitytė, fotografė ir jogos mokytoja Rūta Andre, pianistė Ieva Dūdaitė, mitybos specialistės Indrė Trusovė ir Agnė Juknienė, modelis ir verslininkė Aistė Andrijauskaitė, įvaizdžio konsultantė Alvyda Jasilionytė ir kt.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Palydint vasarą žinomos moterys grožio renginyje atskleidė savo plaukų puoselėjimo paslaptis (nuotr. Viktorijos Milės)
FOTOGALERIJA. Palydint vasarą žinomos moterys grožio renginyje atskleidė savo plaukų puoselėjimo paslaptis (nuotr. Viktorijos Milės)

Sostinės Gedimino prospekte įsikūrusiame salone vakaro viešnios turėjo galimybę susipažinti su „L'Occitane“ naujiena „Plaukų trilogija“ – išskirtiniu sprendimu, skirtu skatinti plaukų augimą, stiprinti jų būklę ir suteikti sveiką spindesį.

Ši inovatyvi kolekcija apima tris koncentruotus serumus, specialiai sukurtus plaukų gyvenimo ciklo palaikymui, mažinti slinkimą ir skatinti naujų plaukų augimą. Be to, „L'Occitane“ žengia dar vieną žingsnį į priekį – salonuose jau veikia pažangi plaukų diagnostika, leidžianti interaktyviai ir tiksliai įvertinti galvos odos bei plaukų būklę, kad profesionalūs specialistai galėtų rekomenduoti optimaliai plaukų poreikius atitinkančius serumus bei priežiūros ritualus.  

Šio renginio metu sveikatingumo centro „Jaunatvės Namai“ kosmetologė Aliona Sluka-Eljašova pasidalino savo profesine patirtimi bei žiniomis, patarė, kaip išsirinkti tinkamiausias galvos odos ir plaukų priežiūros priemones, ir į ką svarbiausia atkreipti dėmesį renkantis jas. Kosmetikos sudėčių analizei Aliona skiria ypatingą dėmesį ir šia tema rašo jau daugiau nei dešimtmetį. 

Plaukai – gražiausia natūrali moters puošmena 

Renginyje apsilankusios žinomos moterys ne tik susipažino su plaukų priežiūros naujienomis, bet ir dalinosi mintimis apie savo pačių puoselėjamus grožio ritualus. 

„Pirmiausia sveiki plaukai man prasideda nuo teisingos, sveikos, vitaminais gausios mitybos. Tačiau tikrai daug dėmesio skiriu ir kokybiškoms priemonėms, džiovinimo procesui, net ir darydama šukuosenas stengiuosi vengti didelio karščio, kuris žaloja plauką.

Visuomet drauge su plaukų koloriste Santa Genevičiūte stebime, ar mano plaukams ko nors netrūksta”, – savo pastebėjimais dalinosi dainininkė Monika Marija Paulauskaitė. Kaip sakė atlikėja, ji ne itin mėgstanti aksesuarus, tad, jos nuomone, sveiki ir prižiūrėti plaukai yra gražiausia puošmena moteriai! 

Verslininkei Editai Lavrinovič rūpinimasis savo plaukais – tarsi savotiškas ritualas. Ji atidžiai renkasi kokybiškas priemones, reguliariai drėkina savo plaukus ir maitina kaukėmis bei kondicionieriais. Taip pat naudoja aliejų galiukams ir stengiasi saugoti plaukus nuo karščio. „Gražūs plaukai traukia akį ir tikrai yra nuostabi moters puošmena, bet labiausiai suspindi tuomet, kai juos papildo šypsena ir pasitikėjimas savimi”, – įsitikinusi Edita. 

Modelis ir verslininkė Aistė Andrijauskaitė neabejoja, jog plaukai – gražiausia natūrali moters puošmena. „Man grožis yra kompleksinis rezultatas, to, ką aš darau ar nedarau savo kūnui. Plaukai – jokia išimtis“, – teigia Aistė.

Moteris priežiūros priemonės, tokias, kaip šampūnas, kondicionierius, kaukės ar aliejai perkas tik ekologiškas, skirtas būtent jos galvos odos tipui ir plauko struktūrai. Reguliariai lankosi pas kirpėją, kuri naudoja švelnius dažus ir moka dirbti būtent su garbanotais plaukais.

Be to, vartoja įvairius maisto papildus organizmo bendrai sveikatai palaikyti bei laikosi sveikos mitybos su mažai angliavandenių, bet gausiu daržovių ir baltymų racionu, principu. Būtent tokia mityba, pasak pašnekovės, padeda palaikyti maždaug vienodą gliukozės kiekį kraujyje ir natūralų hormoninį balansą. O tai atsiliepia ne tik bendroje savijautoje, bet ir odos, plaukų ar nagų būklėje. 

„Plaukai man – tarsi tylus muzikos, kurią groju, pratęsimas. Man jie – tiek scenoje, tiek gyvenime yra mano parašas.

Puoselėju juos su meile ir pagarba – niekad nedažau, nes man svarbus jų natūralumas, jų tikroji tekstūra ir spalva, kuri keičiasi su metų laikais, šviesa ir nuotaika“, – sako pianistė Ieva Dūdaitė.

Plaukai – tarsi moters vidinio pasaulio atspindys. Ieva sako turinti ir savus grožio ritualus. Trenka plaukus ne itin dažnai, bet labai sąmoningai – su švelniu, natūraliu „L'Occitane“ šampūnu ir kondicionieriumi, be stiprių kvapų ar parabenų.

Po to leidžiu jiems išdžiūti natūraliai, be džiovintuvo. „Kartais įmasažuoju aliejų – migdolų ar argano – ne dėl grožio, o dėl dėkingumo. Už tai, kad jie yra. Kad saugo mano istoriją“, – savo grožio paslaptimis dalijasi Ieva.  

Įdomu tai, kad pianistės plaukus kerpa jos... sutuoktinis.

„Tai – ne tik praktinis veiksmas, tai – mūsų  mažas ritualas, kupinas pasitikėjimo. Jis žino, kaip krinta mano plaukai, kaip jie juda grojant. Jau penkerius metus, nuo pat pandemijos – tai tarsi bendras mudviejų duetas“, – šypsodamasi pasakoja muzikantė. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

r
r
2025-08-25 12:43
o kas kerpa jos kusiuka,ar skuta,nepasidomejot kartais,but labai idomu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
