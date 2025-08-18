Didžiausių lūpų pasaulyje savininkė, pasidažė jas raudonais lūpų dažais: rezultatai pribloškė

Mirror.co.uk rašo, jog 28 metų Andrea Ivanova jau ne kartą traukė aplinkinių žvilgsnius savo drąsia išvaizda. Ji daugelį metų leidžiasi lūpų užpildus ir išleido apie 20 000 svarų, kad jos lūpos būtų kuo didesnės, o dabar ji tiki, jog turi didžiausias lūpas pasaulyje. Slaugytojos padėjėja iš Bulgarijos, paprastai tepasi kūno spalvos blizgesiu, kad dar labiau pabrėžtų savo lūpas, tačiau šįkart ji nusprendė žengti dar vieną žingsnį ir pasidažyti ryškiai raudonai.
Gerbėjai buvo sužavėti Andrea nauju makiažo įvaizdžiu. Nepaisant gausybės teigiamų komentatų, kai kurie mano, kad Andrea savo transformaciją nuvedė per toli. Praėjusiais metais ji atliko net šešias procedūras per vieną dieną. Dar labiau neramina tai, kad kai kurie medikai atsisako ją gydyti, nes ji jau yra pasidariusi per daug injekcijų.
Jauna moteris yra leidusi hialurono rūgšties injekcijas į smakrą, žandikaulio liniją ir skruostikaulius, taip pat pasidarė krūtų didinimo operaciją su silikono implantais.
Moteris tikrai nėra natūralaus grožio gerbėja – jai patinka priaugintos blakstienos, pašviesinti antakiai ir šviesinti plaukai, o ypač – didelės lūpos. Anksčiau ji yra sakiusi:
„Man patinka perdėti dalykai – milžiniškos lūpos, veidas su daug užpildų, ryškus ir ekscentriškas makiažas. Man nepatinka nuobodžios, paprastos išvaizdos žmonės – esu didelių formų ir ekscentriško grožio gerbėja. Natūralus grožis man nuobodus, todėl nusprendžiau visiškai pakeisti savo išvaizdą.“
Kritika moters neveikia
Andrea puikiai supranta, kad ji graži ne visiems, tačiau nepergyvena dėl kritikos, kurią gauna – net jei ji yra iš artimųjų.
Ji pridūrė: „Esu suaugusi ir pati sprendžiu, ką daryti su savo kūnu. Mano draugai neturi bėdų, dėl mano išvaizdos. Jie priima mane tokią, kokia esu. Jie jau pripratę mane matyti su didelėmis lūpomis, todėl jų tai nebestebina. Tačiau mano tėvai ir seneliai nuolat kartoja, kad mano lūpos milžiniškos ir kad jiems atrodau bauginančiai. Aš į jų žodžius nekreipiu dėmesio“.
