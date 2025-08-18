Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Paskutinis vasaros pasispardymas: orai staigiai pasikeis, temperatūra kris žemiau 20 laipsnių

2025-08-18 16:37 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 16:37

Rugpjūčio priešpaskutinė savaitė bus permaininga. Savaitės pradžioje daug kur sugrįš vasariška šiluma, ją lydės trumpalaikiai lietūs. Vis tik po kelių šiltų ir saulėtų dienų orai atvės – vietomis temperatūra tesieks 18 laipsnių, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Paulius Starkus.

Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
10

2

Antradienį ir trečiadienį oras įkais iki 26 laipsnių

Savaitės pirmoje pusėje Lietuvoje vyraus šilti orai, vietomis iškris trumpalaikiai lietūs.

Pasak P. Starkaus, antradienio naktį lietaus tikimybė bus labai nedidelė. Taip pat aprims vakarinių krypčių vėjas, o žemiausia temperatūra šalyje daug kur pasiskirstys tarp 8–13 laipsnių šilumos. Šilčiau, tarp 14–16 laipsnių, bus pajūryje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į Lietuvą atėjo audra
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atėjo audra

Dieną situacija keisis nežymiai. 

„Žymesnio lietaus neprognozuojama, gali nebent lašas kitas iškristi kur nors šiaurės vakaruose. Pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas. Oras šils iki 21–26 laipsnių“, – prognozuoja P. Starkus.

Trečiadienį orai išliks panašūs, tik daugiau rajonų gali sulaukti lietaus.

Pasak sinoptiko, trečiadienio naktį krituliai daugiausia numatomi šiaurės vakaruose. Naktį taip pat gali aprimti vėjas, o  temperatūra nukris iki 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos.

Dieną niūresni ir lietingesni orai prognozuojami šiaurės vakariniuose rajonuose. Tuo metu pietryčiuose turėtų būti daugiau saulės. Vis tik įdienojus lietaus sulauks didžioji šalies dalis.

„Įdienojus dangus ims niaukstytis ir ten, o trumpalaikis lietus praslinks per daugelį rajonų. Vietomis, didesnė tikimybė pietrytiniuose rajonuose, lietų popietę lydės perkūnija. Vėjas iki vakaro visoje šalyje pasisuks iš šiaurės vakarų, šiaurės, kuriam laikui bus stipresnis“, – sako P. Starkus

Tuo metu oro temperatūra pasiskirstys tarp 18–23 laipsnių šilumos. Pietiniuose rajonuose bus šilčiau – kai kur dar spės sušilti iki 24–26 laipsnių.

Nuo ketvirtadienio – vėsesnės ir dienos, ir naktys

Nuo ketvirtadienio orai šalyje pradės vėsti. Pirmieji pokyčiai bus jaučiami jau naktį, kuomet oro temperatūra nukris iki 5–10 laipsnių šilumos. Kiek šiltesnė naktis bus Kuršių nerijoje, kur temperatūra sieks 11–13 laipsnių šilumos.

Tiesa, naktis, pasak sinoptiko, bus gana giedra, tad trumpai palis tik kur ne kur.

Dieną bus nepastoviai debesuota, trumpai palis tik vietomis. Pastovios krypties neturintis vėjas išliks vos juntamas. 

Vis tik ketvirtadienio dieną, kaip ir naktį, daug kur atvės.

„Nepaisant ramaus oro, temperatūra sunkiai kils aukščiau 18–23 laipsnių“, – nurodo P. Starkus.

Vėsūs ir lietingi orai vyraus ir penktadienį.

Penktadienio naktis išliks mažai debesuota ir sausa, oro temperatūra sieks 6–11, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos. 

Vis tik dieną į šalį ir vėl sugrįš krituliai – iki vakaro daug kur palis. Tuo metu aukščiausia temperatūra sieks 18–23 laipsnių.

