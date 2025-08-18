Audringa stichija veržiasi į Lietuvą: įspėja dėl orų – planus geriau pakoreguoti

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:
Antradienio naktį lietaus nenumatoma. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra 8–13, pajūryje 14–16 laipsnių šilumos. Dieną be žymesnio lietaus. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra 21–26 laipsniai.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 18–23, pietiniuose rajonuose vietomis 24–26 laipsniai.
Ketvirtadienį kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį šiaurės, šiaurės vakarų, 4–9 m/s, pajūryje iki 13 m/s, dieną nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 5–10, Kuršių nerijoje 11–13 laipsnių šilumos, dieną 18–23 laipsniai.
Sinoptikė perspėja, kokius permainingus orus Lietuvai atneš ciklonas „Quill“
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad į Lietuvą artėjantis ciklonas Quill atneš permainingus orus – savaitė bus daugiausia vėsi, su negausiais, vietomis pasirodysiančiais lietumis, trumpu atšilimu antradienį ir savaitgalį vėl visoje šalyje juntama vėsa.
Sinoptikė įspėja apie į Lietuvą atkeliaujantį cikloną, vardu Quill.
„Ciklonas, vardu Quill, kurį Berlyno laisvasis Universitetas pats pakrikštijo, pagal lotynišką abėcėlę, neatsiradus „krikštatėvių“ su atmosferos silpnais frontų debesimis traukiasi į rytus, šiaurės rytus ir prisijungs prie šiaurėje esančios, ir stiprėjančios, ciklonų sistemos“, – rašė E. Latvėnaitė.
Pasak specialistės, ateinančią savaitę sulauksime permainingų orų – lietaus bus nedaug, šiek tiek palis tai vienoje, tai kitoj Lietuvos pusėje daugiausia lietus. Kiek daugiau ir su perkūnija palis trečiadienį bei ateinantį trečiadienį.
Visa savaitė bus gana vėsi, anot E. Latvėnaitės, tik trumpam atšils antradienį, o vėliau orai skirsis pagal regionus – vakaruose ir šiaurėje bus vėsiau, pietuose ir pietryčiuose šilčiau, tačiau savaitgalį atvės visur, ypač naktimis.
„Po vėsoko sekmadienio, didesnė šiluma nedžiugins ir pirmadienį, kiek šilčiau bus antradienį, o vėliau dienomis dažnai būsim padalinti į vėsesnę vakarinę, ir šiaurinę, šiltesnę pietinę ir pietrytinę puses.
Savaitgalyje gamta vėsokus oru „padalins“ visiems po lygiai. Deja, naktys visą savaitę beveik visur dvelks vėsa, tik pajūryje ar pamaryje kartais bus šilčiau“, – akcentavo sinoptikė.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 18 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 29 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–20, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–20 laipsnis šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Apie tai, kokie orai laukia šios savaitės pradžioje, TV3 Žiniose kalbėjo ir sinoptikas Naglis Šulija. Plačiau – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
