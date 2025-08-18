Sinoptikai siunčia naujausią žinią: štai ko sulauksime

Pirmadienio dieną vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–22 laipsniai šilumos.
Antradienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 18–23, pietiniuose rajonuose vietomis 24–26 laipsniai.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 20–21 laipsnis šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!