TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai siunčia naujausią žinią: štai ko sulauksime

2025-08-18 07:10 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-08-18 07:10

Sinoptikai pasidalijo naujausia prognoze ir vardija, kokių orų sulauksime šios savaitėspradžioje.

Orų prognozė BNS Foto

0

Pirmadienio dieną vietomis trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–22 laipsniai šilumos.

Antradienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas daugiausia vakarų, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje 14–16 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis į šiaurės vakarų, šiaurės, naktį 4–9 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 18–23, pietiniuose rajonuose vietomis 24–26 laipsniai.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 20–21 laipsnis šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietus (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Dalį Lietuvos užgriuvus audringiems orams – sinoptikų prognozė: štai kas laukia (1)
Žaibai Palangoje (tv3.lt koliažas)
Pasiruoškite permainoms – štai kada Lietuvą užgrius audringi orai: pasipils lietus, žaibai (17)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Lenkijos orų modeliai rodo, kada mus pasieks karščio banga: štai kur pasijaus labiausiai (20)
Karštis, vasara, ledai asocaityvios nuotr. (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio, 123rf.com, Shutterstock.com)
Sinoptikė jau žino, kada Lietuvą užgrius karščio banga – pasiruoškite (33)

