TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvoje trankysis stichijos, artinasi pavojinga audra: įspėja – tai įvyks šiąnakt

2025-08-15 14:09 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-15 14:09

Lietuvą šį savaitgalį užgrius permainingi orai – jau šeštadienio naktį daug kur griaudės perkūnija, lis, o kai kur ir smarkūs lietūs. Sinoptikai perspėja ir apie stipresnius vėjo gūsius, kurie vietomis sieks iki 17 m/s, tad ramios vasaros naktys trumpam pasitrauks.

Pateikiame naujausią meteo.lt prognozę:

Šeštadienio naktį daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, kai kur smarkūs. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Žemiausia temperatūra 15–20 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27 laipsniai.

Sekmadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje 15–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Pirmadienį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis, lietus. Vėjas šiaurės vakarų, 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje iki 16, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 20–21 laipsnis šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

