  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Pasiruoškite – atkeliauja audra: štai kada pasieks Lietuvą

2025-08-15 07:58 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-15 07:58

Šiandien be žymesnio lietaus. Vėjas pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 24–29 laipsniai šilumos, praneša meteo.lt sinoptikai.

Šeštadienį daug kur trumpas lietus, naktį kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

2

Šeštadienį daug kur trumpas lietus, naktį kai kur smarkus. Vietomis perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 9–14, pajūryje 15–17, dieną 17–22 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 37 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–22, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 20–21 laipsnis šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Klausimas
Klausimas
2025-08-15 08:32
O kur audra?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
