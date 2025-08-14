Jau šiandien Lietuvoje bus tikra pekla: smogs karštis – štai kiek truks

Penktadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, vakariniame šalies pakraštyje 16–18, dieną 25–30 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daug kur trumpas lietus, naktį vietomis lis smarkiai. Kai kur perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 13 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 16 cm per parą. Šiaurinėje šalies dalyje, vietomis, nežymus kilimas iki 16 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–23, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 19–20 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
