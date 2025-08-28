Lietuvos žvaigždės pas Reveką Devolskytę plūsta dėl šios procedūros: atskleidė savo sėkmės paslaptį

Nuo asmeninės tragedijos iki unikalios technologijos sukūrimo – R. Devolskytės istorija įkvepia ir moteris, ir grožio srities specialistus.
Karjeros pradžia
„Mano karjera prasidėjo per skaudžią pačios patirtį dėl šviesinimo netekus beveik visų savo plaukų. Ilgai stresavau, kankinausi tikrąja žodžio prasme. Kol radusi išeitį – plaukų priauginimą – atgavau save. Taip ir gimė noras padėti kitoms moterims“, – apie savo karjeros pradžią pasakoja Reveka.
Ji pabrėžia, kad visada ėjo nuosekliai pasirinktu keliu, nesiblaškė tarp kitų sričių ir nesilygino su konkurentėmis.
„Profesionalumas atsirado dėl mano užsispyrimo ir perfekcionizmo – ką darau, stengiuosi atlikti kiek įmanoma geriau“, – sako meistrė.
Koloristiką ir priauginimą ji vadina visiškai skirtingomis sritimis.
„Vieni meistrai atlieka daug procedūrų, tokių kaip: plaukų dažymas, kirpimas ir tik papildoma paslauga – priauginimas, o mano nuomone neįmanoma būti visų galų meistre, jei nori būti geriausia, turi pasirinkti kur“, – priduria ji.
Kelias į profesionalumą
Reveka ne tik dirba su klientėmis, bet ir veda mokymus kitose Europos šalyse.
„Aš esu viena iš pradininkių Lietuvoje, vedu mokymus ir kitose Europos šalyse. Sukūriau savo unikalią plaukų priauginimo technologiją „plaukas į plauką.“
Pasak meistrės, sunkumų šiame versle netrūko, tačiau jie netapo kliūtimi.
„Šia technologija padedu moterims, sergančioms alopecija (dalinis išplikimas) arba po chemoterapijos, vėl atrasti pasitikėjimą savimi. Stengiuosi perlipti visus tramplynus ir važiuoti tiesiai savo keliu. Mano didžiausias noras – kurti vertę visuomenei“, – sako R. Devolskytė.
Ji neslepia, kad konkurencijos netrūksta, o pavydas tarp meistrių – dažnas reiškinys.
„Mano didžiausias noras – kurti vertę visuomenei. Nors tiesa, konkurentės dažnai būna pavydžios: kai kurios daugiau koncentruojasi į mano darbus nei į savo“, – šypteli ji.
Klienčių įvairovė
Per daugiau nei 16 darbo metų R. Devolskytės klientų sąraše – garsiausios Lietuvos moterys. Ji yra dirbusi su Karolina Meschino, Jazzu, Indre Stonkuviene, Mia, Egle Straleckaite, Skaiva, Vaida Skaisgire, Luku Griciumi, Gintare Gurevičiūte ir net su velione Agne Jagelavičiūte.
„Garsios moterys yra labai šiltos, atviros, nuoširdžios ir visiškai nesužvaigždėjusios. Visada atlieku savo darbą vienodai ir įžymybėms ir kitoms moterims. Surandu ryšį su kiekviena kliente, jau 16 metų dirbu su moterimis, todėl tai yra viena didelė mano šeima“, – pasakojo meistrė.
Šiandien jos klientėmis tebėra dizainerė Viktorija Jakučinskaitė, Egidijaus Dragūno žmona Žaneta, dainininkė Jazzu, Gintarė Gurevičiūtė ir kitos žinomos moterys.
„Svarbiausia, kad pas mane atėjusios klientės lieka ne vieneriems metams. Žinomi žmonės – tokie patys šilti ir nuoširdūs, todėl savo darbą atlieku vienodai visoms“, – pabrėžia meistrė
Ji laikosi ir griežtos taisyklės – jokia klientų istorija neišeina už studijos ribų.
„Turbūt dėl to ir turiu tokį jų pasitikėjimą“, – atvirauja R. Devolskytė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!